BLIR HAN FRONTMANN? At Mike Pence ikke føyde seg etter daværende Donald Trump og erklærte valgresultatet ugyldig, har gitt Pence økende popularitet. Nå spør politiske kommentatorer seg om Pence kan ha en sjanse om han stiller som presidentkandidat.

Mike Pence utfordrer Trump: − Forsøker å bli kompromisskandidaten

6. januar-høringene har gitt tidligere visepresident Mike Pence (63) nyvunnen heltestatus. Men kan det gjøre ham til presidentkandidat?

Publisert: Nå nettopp

Han har ikke annonsert kandidaturet sitt ennå, men politiske eksperter regner det som sannsynlig at Mike Pence stiller som presidentkandidat for det republikanske partiet.

I et e-postintervju med VG påpeker NORSE-forsker Hilmar Mjelde at kristenkonservative Pence passet bedre inn i Det republikanske partiet før Trumps tid:

– Pence har alltid hatt et anspent forhold til Trump og trumpismen. Han er veldig typisk for republikanerne i Trumps tid. I bunn og grunn en anstendig fyr som gikk på akkord med seg selv fordi tidene endret seg og han ville være med på leken, sier Mjelde.

Storavisen The New York Times tror Pence vurderer å stille som presidentkandidat uavhengig om Trump bestemmer seg for å stille for en andre periode – og at dette er hovedgrunnen til at Pence den siste tiden har distansert seg fra ekspresidenten.

PÅ VELGERJAKT: Tidligere visepresident Mike Pence besøkte Iowa State Fair i byen Des Moines fredag 19. august.

Mens Joe Biden som visepresident var åpen om sin «bromance» med Barack Obama, har Pences forhold til Donald Trump vært mer uklart.

Pence har ikke gitt Trump like tydelig motstand som republikaneren Liz Cheney, lederen av 6. januar-høringen, valgte å gjøre. Dette til tross for at det kostet henne tap av viktige velgergrupper, slik at hun mistet muligheten til gjenvalg i Senatet.

Men kongresstormingen 6. januar 2021 har tvunget Pence til å bli en tydeligere politiker, mener amerikanske medier.

Angrepet på Capitol Hill markerer et før- og etter-skille for den tidligere visepresidenten som valgte å ikke etterkomme Trumps krav om at Pence skulle erklære valget ugyldig.

BETALTE PRISEN: Republikanske Liz Cheney ledet 6. januar-høringene. Tidligere i august ble hun knust av Trumps kandidat under primærvalget i Wyoming.

– President Trump tar feil

Trump skal ha bifalt kongressangripernes slagord om å henge Mike Pence og ifølge vitner ha uttrykket noe i nærheten av «kanskje Mike Pence burde vært hengt». Ifølge Trump hadde Mike Pence makt til å omgjøre valgresultatet etter presidentvalget i 2020.

Dette har Pence benektet i en tale tidligere i år:

– President Trump tar feil. Jeg hadde ingen rett til å omgjøre valget. Helt ærlig er det nesten ingenting som er mer uamerikansk enn tanken om at en enkeltperson kan velge den amerikanske presidenten, sa Pence.

1 / 3 MAKTENS SENTRUM: Visepresident Mike Pence og leder for representantenes hus Nancy Pelosi under samlingen av kongressen 6. januar 2021. KONGRESSTORMERNE: QAnon-tilhengere under angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar 2021. forrige neste fullskjerm MAKTENS SENTRUM: Visepresident Mike Pence og leder for representantenes hus Nancy Pelosi under samlingen av kongressen 6. januar 2021.

I sommer har 6. januar-høringskomiteen tegnet et bilde av Pence som en nasjonalhelt under opptøyene.

Fra tilfluktsrommet i kongressbygningen skal han ha ringt fungerende forsvarssekretær og krevd hovedstaden ryddet, timer før Trump foretok seg noe. Om heltebildet vil gi utslag i meningsmålingene og ved valgurnene, er likevel ikke gitt, mener amerikanske medier.

Pences uvilje mot å gi etter for Donald Trumps krav 6. januar, har imidlertid gitt ham ny status, skriver NBC News.

Så langt er det de konservative, kristne velgerne som har vært Pences støttespillere. Dette blir første gangen i en lang politikerkarriere at han har anledning til å utvide velgerbasen.

– En nasjonalhelt

Mick Mulvaney, tidligere stabssjef i Det hvite hus, mener 6. januar-høringene har vært gull for Pence.

– Høringene har i sannhet ført til én ting: Bekreftet at Mike Pence er en nasjonalhelt. Det er alltid et godt utgangspunkt hvis du vil bli president, sier Mulvaney til NBC News.

Som den tredje i rekken av Donald Trumps stabssjefer har han troen på at Pences popularitetsoppsving kan få god effekt.

Samtidig oppfatter mange republikanske kjernevelgere Pence som illojal fordi han nektet å si at presidentvalget var rigget.

SLIK VAR VI VANT TIL Å SE HAM: Daværende visepresident Mike Pence, noen steg bak og i skyggen av daværende president Donald Trump i Det hvite hus 24. november 2020.

Dersom Pence skal klare å vinne valget, må han derfor sørge for at han appellerer til de desillusjonerte velgerne blant Trump-tilhengerne.

Hovedproblemet er at ingen later til å være overivrige ved tanken på en «president Pence».

Det mest bemerkelsesverdige ved Mike Pence er at han ikke er bemerkelsesverdig i det hele tatt, skriver The New York Times i en politisk kommentar.

Kompromisskandidat

– Svært verdikonservativ, gammelmodig, ambisiøs og taktisk, oppsummerer USA-ekspert og NORSE-forsker Hilmar Mjelde toppolitikeren.

– Er Mike Pence en reell utfordrer til Trump dersom de begge ønsker å stille som presidentkandidat?

– Ikke i dag, nei. Han forsøker å bli kompromisskandidaten mellom Trump-fløyen og den tradisjonelle etablissement-fløyen i 2024. Men han er per i dag en leder uten grasrotfølgere, svarer Mjelde.

EN MULIGHET: Pence fikk en fot i det gode selskap igjen etter 6. januar. Partietablissementet hadde lett sluttet rekkene rundt ham. Men så lenge Trump er med, er Pence sjanseløs, sier NORSE-forsker Hilmar Mjelde til VG.

Men den politiske vinden kan snu i dagens uavklarte politiske situasjon, påpeker USA-forskeren.

– Skulle Trump plutselig forsvinne ut av politikken, vet Pence at han som ekspresident er meget godt posisjonert. Men så lenge Trump er med, er Pence sjanseløs.

Savner «stjernekraft»

Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i AmerikanskPolitikk.no, stiller seg også tvilende til om Pence stikker av med nominasjonen.

–Jeg tror ikke han har nok «stjernekraft» til å vinne mot en demokrat i november.

Frem mot mellomvalget til høsten vil Pence jobbe med å holde seg relevant, mener Gårdsvoll.

ETTERLYSER «STJERNEKRAFT»: Kommentator Sigrid Rege Gårsvoll hos Amerikanskpolitikk.no har liten tro på Mike Pences presidentkandidatsjanser.

FBIs ransaking og funn av hemmeligstemplede dokumenter på Trumps Florida-eiendom Mar-a-Lago, vil Pence ikke si for mye om, tror hun.

– Han vil nok fortsette som nå. Varsom avstand uten å ta så mye avstand at han provoserer Trumps tilhengere.

Pences fortrinn er manøvreringsdyktighet, mener USA-eksperten. Det kom onsdag 17. august til uttrykk da Pence oppfordret republikanere til å slutte å angripe «det menige rettshåndhevelsespersonellet» etter FBIs ransakelse av Mar-a-Lago.

– Disse angrepene på FBI må stoppe, uttalte Pence.

KANINEIER: Donald Trump er den eneste presidenten som ikke har holdt kjæledyr. Det kompenserte daværende visepresident Mike Pence og kona Karen Pence for med kaninen Marlon Bundo – som i 2018 fikk sin egen barnebok.

Under en tale i New Hampshire 17. august ble Pence spurt hva som gikk gjennom hodet hans da han fikk vite om FBIs ransaking av Trumps hjem. Pences svarte da med å fordømme truslene på FBI-ansatte, skriver The Wall Street Journal.

Pence påpekte at man må kunne stille seg kritisk til justisdepartementet og justisminister Merrick Garland uten å angripe FBI-ansatte som utfører ransakingen.

Han har også sagt at han kan være villig til å snakke med høringskomiteen for 6. januar-undersøkelsene når de gjenopptar de offentlige høringene i september.

Politisk balansekunst

Dette viser Pences vilje til å gå en annen retning enn den partifløyen som er mest lojale mot Trump, mener amerikanske kommentatorer. Samtidig sørger han for å appellere også til Trump-fans – som i denne Twitter-meldingen fra 9. august:

– Jeg deler den dype bekymringen til millioner av amerikanere over den enestående gjennomsøkingen av privatboligen til president Trump. Ingen tidligere president i USA har noen gang i amerikansk historie vært utsatt for et raid av deres privatbolig, tvitret Pence.

Forskjellen fra tidligere er at Pence i større grad markerer at han ikke er Trumps nikkedukke.

– Mike Pence var en tidlig «kulturkriger». Han er dyktig til å manøvrere og komme seg i posisjon. Men som alle visepresidenter har han måttet tilpasse seg sjefen sin, påpeker USA-kommentator Sigrid Rege Gårsvoll.

Siden 1953 har flertallet av visepresidentene ifølge The Washington Post stilt som presidentkandidat med suksess.

Se video: Her flykter Mike Pence fra opprørerne under kongress-stormingen