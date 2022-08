UTFORDRER: Liz Cheney «tenker på» å stille som presidentkandidat og vil ta en beslutning de neste månedene.

Tapte gjenvalg – nå vurderer hun å stille som presidentkandidat

Den republikanske kongressrepresentanten Liz Cheney gikk på et sviende nederlag for gjenvalg. Nå snakker hun om å utfordre president Donald Trump i 2024.

Liz Cheneys håp om å fortsette som republikansk kongressrepresentant fra Wyoming ble knust tirsdag da hun tapte mot sin Trump-støttede motkandidat, Harriet Hageman tirsdag.

Men, i motsetning til sin tidligere president, gikk Cheney i går ut og innrømmet nederlaget. Men det var en offensiv Liz Cheney som talte til sine tilhengere.

– Dette primærvalget er over, men nå begynner det virkelige arbeidet. Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsikre at Donald Trump aldri kommer i nærheten av det ovale kontoret igjen, sa Cheney.

Nå kan hun også være i ferd med å planlegge en ny fremtid i politikken.

Onsdag morgen fortalte hun nemlig NBCs Today show at hun «tenker på» å stille som presidentkandidat og vil ta en beslutning de neste månedene.

«Den store oppgaven»

Helt konkret har hun nå offisielt opprettet en kampanje hun kaller «Den store oppgaven» (The Great Task) som skal jobbe målrettet med å kjempe mot Trump.

Navnet på kampanjen er et historisk pek til tidligere president Abraham Lincoln som i sin berømte Gettysburg-tale under borgerkrigen i 1863 snakket om den «store oppgaven» som landet sto overfor.

Hun sammenlignet seg selv med Lincoln i talen.

– Den store og opprinnelige kjempen i Det republikanske partiet, Abraham Lincoln, ble beseiret ved valg for Senatet og Representantenes hus før han vant det viktigste valget av alle, sa hun ifølge CNN og fortsatte:

– Lincoln seiret til slutt, han reddet vår union, og han definerte vår forpliktelse som amerikanere for hele historien.

Rammet Trunp hardt

Liz Cheney er blitt svært profilert som nestleder av 6. januar-komiteen i Kongressen hvor svært mange har lagt frem sine vitnemål under høringene som har pågått i beste sendetid på amerikansk TV.

6. januar-komiteen er en spesialkomité i Representantenes hus som ble opprettet 1. juli 2021, i kjølvannet av stormingen av Den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

– I hvilken grad kan Liz Cheney skade Trump og hans kamp for gjenvalg?

– Hun kan fortsette å gjøre mye av det hun har gjort i 6. januar-komiteen: Å få frem sannheten rundt hva Trump har gjort. Derfor er det nå viktig for henne og USA at hun påtar seg denne oppgaven og fortsetter å tale sannheten om Donald Trump og hans presidentskap til alle som vil høre – og det er mange, sier Eirik Løkke, som er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita.

Han mener kongresshøringene har rammet Trump ganske hardt og på en tydelig måte.

– Og, det er viktig merke seg at de ødeleggende vitnemålene har kommet fra Trump-lojale folk, sier Løkke.

Kan ødelegge for Trump

Onsdag ble det også klart at tidligere visepresident Mike Pence vurderer å stille i januar 6.-høringene.

Pence befant seg inne i Kongressbygningen 6. januar 2021 da mobben stormet Kongressen og ropte «heng Mike Pence». I kraft av å være visepresident, var han der for å godkjenne valgresultatet – som kom til å frata Trump makten.

– Det hadde vært svært interessant å høre hva han har å si. Dersom han er villig til å snakke vil vi få et mye bedre innsyn i Trumps administrasjon og Justisdepartementet vil utvilsomt få et bedre grunnlag for for å kunne straffeforfølge Trump, sier Løkke, som likevel tviler på om Pence vil stille i komiteen

Paradoksalt, FBIs ransakelse av Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida bidro til å revitalisere ekspresidenten, mener Civita-rådgiveren. Etter kongresshøringene var han sakte, men sikkert i ferd med å miste støtte i Det republikanske partiet, men ransakelsen kan ha snudd trenden for Trump.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke, som er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita.

– Hvilke sjanser har Cheney mot Trump i en valgkamp?

– Hun vil ikke ha noen sjanse til å bli republikanerne kandidat. Men hun vil ha en plattform for å føre saken sin videre mot han. Dersom hun skulle stille som uavhengig kandidat vil hun ikke vinne men trolig ødelegge mye for Trump i presidentvalget.

– Er Liz Cheney den rette personen til å lede Det republikanske partiet inn i en ny retning?

– Jeg mener det, men de færreste republikanske velgerne er enig med meg. Men hvilke andre som er i stand til å utfordre Trump er vanskelig å se, sier han.

Løkke mener Florida-guvernør Ron DeSantis er den som ligger best an i partiet etter Trump.

– Men DeSantis står ikke for noe annet enn det Trump gjør, og han har vært lojal mot den tidligere presidenten hele veien.

Han mener Glenn Youngkin, som vant guvernørvalget i Virginia er en mer spennende utfordrer.

– Han har en bred appell og står for en politikk som er tradisjonell republikansk, sier Løkke.