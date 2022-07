Britiske medier: Johnson kommer til å gå av

Ifølge flere britiske medier har Storbritannias statsminister Boris Johnson besluttet at han vil trekke seg. En talsperson for Johnson har bekreftet at Johnson vil komme med en uttalelse i løpet av dagen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Bekreftelsen på at han faktisk har gjort det, har imidlertid ikke kommet.

Politisk redaktør i Daily Mirror, Pippa Crerar, samt en reporter hos den britiske TV-kanalen ITV melder at Johnson vil trekke seg, ifølge Reuters.

Johnson vil komme med en uttalelse til landet i løpet av dagen, sier en talsperson for Statsministerens kontor. Det vil skje i løpet av få timer, skriver BBC ved 10-tiden.

En Sun-reporter melder ifølge Reuters at Johnson vil sitte som partileder for for Det konservative parti frem til en ny leder er valgt.

Torsdag morgen erfarer Sky News at det nå har oppstått to sider i Downing Street, der Johnson og regjeringen holder til.

Den ene siden skal ifølge en kilde være i gang med å gjøre klart et avskjedsbrev for Johnson, men det er uklart om statsministeren i det hele tatt kommer til å lese det.

Den andre siden skal etter sigende insistere på at Johnson skal holde fast ved statsministerjobben.

PÅ VEI UT NR 10: Statsminister Boris Johnson i Storbritannia skal være ferdig i jobben.

Nyheten om at Johnson vil trekke seg som statsminister kommer etter at en rekke av hans nærmeste medarbeidere har trukket seg og samtidig bedte statsministeren selv om å gå av.

Protestoppsigelsene i Johnsons regjering har fortsatt å renne inn torsdag morgen – ytterligere åtte regjeringsmedlemmer har fratrådt sine stillinger.

Til sammen har 57 sentrale personer trukket seg på grunn av manglende tillit til den britiske statsministeren. Fem av dem er statsråder.

Info Disse har trukket seg fra Johnsons regjering: Finansminister Rishi Sunak

Helseminister Sajid Javid

Utdanningsminister Michelle Donelan

Minister for Wales Simon Hart

Minister for Nord-Irland Brandon Lewis

Boligminister Michael Gove (sparket)

Statssekretær Damian Hinds i innenriksdepartementet

Statssekretær Helen Whately i finansdepartementet

Statssekretær George Freeman i industridepartementet

Statssekretær Guy Opperman i arbeids- og pensjonsdepartementet

Statssekretær Victoria Atkins i justisdepartementet

Statssekretær Will Quince i utdanningsdepartementet

Statssekretær Robin Walker i utdanningsdepartementet

Statssekretær Alex Burghart i utdanningsdepartementet

Statssekretær Kemi Badenoch i utenriksdepartementet

Statssekretær John Glen i finansdepartementet

Statssekretær Stuart Andrew i boligdepartementet

Statssekretær Jo Churchill i miljø- og landbruksdepartementet

Statssekretær Neil O'Brien i boligdepartementet

Statssekretær Julia Lopez i kulturdepartementet

Statssekretær Mims Davis i arbeids- og pensjonsdepartementet

Statssekretær Lee Rowley i industridepartementet

Statssekretær Rachel Maclean i innenriksdepartementet

Statssekretær Mike Freer i departementet for internasjonal handel I tillegg har en rekke parlamentariske privatsekretærer trukket seg fra stillingene: Laura Trott, Nicola Richards, Saqib Bhatti, Jonathan Gullis, Virginia Crosbie, Felicity Buchan, Selaine Saxby, Claire Coutinho, David Johnston, Duncan Baker, Fay Jones, Craig Williams, Mark Logan, Mark Fletcher, Sara Britcliffe, Ruth Edwards, Peter Gibson, James Sunderland, Jacob Young, James Daly, Danny Kruger, Rob Butler og Gareth Davies. Parlamentariske privatsekretærer er parlamentsmedlemmer som blir pekt ut til en slags assistent for en statsråd, minister eller statssekretær. I tillegg har flere andre i stillinger rundt Johnson trukket seg: De konservatives nestleder Bim Afolami

Handelsutsending til Marokko Andrew Murrison

Handelsutsending til Kenya Theodora Clarke

Handelsutsending til Angola og Zambia David Duguid

Handelsutsending til New Zealand David Mundell

Toppolitiker for De konservative Caroline Johnson

Toppolitiker for De konservative Luke Hall Kilder: NTB, Ritzau, Reuters, BBC, gov.uk og The Independent Vis mer

Statsråd trakk seg etter to dager

Torsdag morgen trekker utdanningsminister Michelle Donelan seg etter kun to dager i jobben. Hun skriver:

– Du har plassert oss i en umulig situasjon, og jeg er trist over at det har kommet til dette. Men som noen som verdsetter integritet over alt: Jeg har ikke noe valg.

– Jeg ser ikke noen måte du kan fortsette som statsminister på, skriver hun i oppsigelsesbrevet.

Donelans oppsigelse betyr at det ikke er noen statsråder eller statssekretærer igjen i utdanningsdepartementet, skriver Sky News.

Stadig flere parlamentsmedlemmer er klare i sin tale: De mener Boris Johnson må gå. Sist ut er Nadhim Zahawi, som tirsdag tok over da finansminister Rishi Sunak trakk seg. I et brev torsdag morgen skriver han:

– Statsminister, i hjertet ditt vet du hva som er det riktige å gjøre. Gå nå!

Regjeringsadvokat lanserer seg selv som arvtager

Storbritannias regjeringsadvokat Suella Braverman har tidligere vært en sterk støttespiller for Boris Johnson, men nå føyer hun seg inn i rekken av dem som ber ham gå av.

Samtidig lanserer Braverman seg selv som en mulig arvtager. Dette bekreftet hun under en TV-sending torsdag morgen, ifølge The Guardian. Her sa hun også at Storbritannia «teknisk sett» fremdeles har en fungerende regjering.

Den britiske regjeringsadvokaten fungerer som en juridisk rådgiver til regjeringen.

Mangler tillit

Det har lenge stormet rundt Johnson, og det er kun en knapp måned siden statsministeren overlevde et mistillitsforslag fra egne partifeller.

Avstemningen skjedde som følge av «partygate» og avsløringene av Johnsons festing under pandemien. I tillegg har en tafseskandale bidratt ytterligere til regjeringskaoset: Forrige uke ble torypolitikeren Chris Pincher suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Johnson skal allerede i 2019 ha blitt informert om andre anklager mot Pincher, noe statsministeren sier at han hadde glemt.

Statsministerens håndtering av saken er bakgrunnen for mange av oppsigelsene. Likevel har Johnson fortsatt å kjempe i lang tid.