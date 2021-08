VIL FORTSETTE EVAKUERING: NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at det fortsatt er folk i Afghanistan som må få forlate landet. 120 000 er allerede evakuert ut. Her snakker Stoltenberg til et utenriksministermøte i alliansen 20. august.

NATO-Stoltenberg: Vil presse Taliban for å få flere folk ut

BERGEN (VG) Jens Stoltenberg sier at NATO nå vil legge ytterligere press på Taliban slik at flere får reise ut.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Det har vært en massiv evakuering, en av de største luftbruer noensinne, sier NATOs generalsekretær til VG tirsdag ettermiddag, bare noen timer etter at de siste soldatene forlot landet med fly ved midnatt.

Men nå skifter organisasjonen fokus, til de som ikke rakk fram eller som måtte bli igjen idet Taliban overtok kontrollen, også over den militære delen av flyplassen i Kabul.

– Dessverre er det slik at mange som er i en utsatt posisjon, ikke har fått reise ut, beklager Stoltenberg.

– Vi vil holde Taliban ansvarlig for de løftene de har gitt. Vi vil bruke de pressmidlene vi har til å forsøke å bidra til at folk som ønsker det, og som er i en utsatt situasjon, får forlate landet, legger han til.

Det gjelder både menneskerettsforkjempere, kvinnesaksaktivister, journalister og andre som kan ha grunn til å føle seg truet av Taliban, opplyser han.

Vil presse Taliban

Stoltenberg varsler både diplomatiske og økonomiske pressmidler dersom det er påkrevd. Han har tidligere antydet at sanksjoner kan komme på tale.

– Jeg er glad for at mange NATO-land har sagt seg villig til å ta imot folk som er forfulgt, sier Stoltenberg.

På spørsmål om NATOs krav er at alle som ønsker det, skal få forlate eller bli hjulpet ut, svarer Stoltenberg at økonomiske migranter vil være en annen diskusjon.

FORLATER: Store militære transportfly sto i kø for avgang fra Kabuls internasjonale flyplass mandag.

Takker Norge

Gjennom VG takker NATO-sjefen de norske styrkene på bakken, og spesielt personellet på det norsk-ledede feltsykehuset for at de maktet å holde sykehuset i drift nesten helt fram til fristen, som er i dag tirsdag 31. august:

– Jeg vil takke Norge for innsatsen, og for å operere feltsykehuset helt til det siste, sier Stoltenberg.

– Det har blitt høyt verdsatt blant NATO-allierte og mange mennesker. De ga behandling også til mange av de som ble skadd i det grusomme terrorangrepet på torsdag, sier han i et videointervju fra Brussel.

Operasjonell kontakt

Med de siste amerikanske flyene, reiste også de siste diplomatene og forlot NATO-delegasjonen i Kabul. Stoltenberg sier at den nå står tom og ubemannet.

– Vi har sendt ut alle våre diplomater, bekrefter han.

– Hvordan vil den videre kontakten med Taliban foregå?

– Det er operasjonell kontakt med Taliban. Det har vært nødvendig å ha i forbindelse med evakueringen. Nå er det også kontakt, for eksempel mellom Tyrkia og Taliban for å bidra til å videreføre driften av flyplassen i Kabul, og gjenåpne den. Flyplassen er livslinjen til resten av verden, både få humanitær hjelp inn og folk ut, sier Stoltenberg.

SNIPP SNAPP SNUTE: Jens Stoltenberg ble tatt imot av ekspresident Ashraf Ghani i Kabul 29. februar i fjor. Nå er Ghani ute av Afghanistan og Taliban har overtatt makten.

Mindre overgrep enn fryktet

På spørsmål om NATO har informasjon om henrettelser, forfølgelse eller voldelige overgrep fra Taliban mot afghanere som har samarbeidet med den internasjonale koalisjonen, sier Stoltenberg at han har sett rapporter om dette.

– Men hovedbildet er at det har vært mindre forfølgelse og overgrep mot folk enn mange hadde fryktet – så langt. Og Taliban har vært tydelig i sine løfter om ikke å hevne seg og ikke henrette de som har jobbet for demokrati og med NATO-land. Men vi må dømme Taliban for det de gjør, og ikke det de sier. Hele verden vil følge nøye med på dette, sier han.

Ikke reell nytte

– Hvordan vurderer du risikoen for at våpen, kjøretøyer, fly og helikoptre som står igjen etter NATOs 20 år i Afghanistan, nå blir tatt i bruk av Taliban?

– Mye materiell er bragt ut. Mye er også ødelagt. De amerikanske styrkene sørget for å ødelegge det meste som sto igjen på flyplassen før de siste trakk seg ut. Ifølge amerikanerne er det som står igjen, ikke vil være reell nytte for Taliban.

– Men de overtar våpen og materiell som NATO har donert til afghanske sikkerhetsstyrker?

– Det er en utfordring når det er så rask kollaps, at man ikke får ødelagt og håndtert alt materiellet. Vi var klar over risikoen for at Taliban kunne komme tilbake, da vi tok beslutningen om å forlate. Men det som ingen forutså, var tempoet. Det har bidratt til at evakueringen måtte skje raskere, og at de har fått tilgang til mer utstyr.

– Hvordan vurderer NATO nå faren for nye terrorangrep med utgangspunkt i Afghanistan?

– I 20 år har vi sikret at det ikke har vært terrorangrep mot noen NATO land, organisert fra Afghanistan. Vi må både stille krav til Taliban, som har forpliktet seg til å hindre at landet ikke blir et fristed for terrorister igjen, gjennom diplomatisk og politisk press, sier han.

– Og så har NATO-land kapasitet til å slå til mot terrorister inne i landet, selv om vi ikke har styrker på bakken, Der har vi vist de siste dagene, sier Stoltenberg.