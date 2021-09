TERRORFARE: Noen dager i forveien varslet den amerikanske presidenten, Joe Biden om at et angrep på flyplassen var ganske sannsynlig.

Eksplosjonen i Kabul: − Jeg kunne vært død nå

En afghansk mann som har oppholdt seg i Norge de siste 14 årene var på flyplassen i Kabul da en selvmordsbomber sprengte seg i luften. – Jeg tenker hele tiden på at hvis jeg hadde vært i mengden som var nærmest flyplassen, så kunne jeg vært død nå, sier han.

Av Amna Iqbal

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG er kjent med identiteten til mannen som nå befinner seg i et område utenfor den afghanske hovedstaden Kabul. Vi bruker ikke mannens navn av hensyn til hans sikkerhet.

Etter at Taliban tok over makten i landet 15. august har både afghanere og utenlandske statsborgere forsøkt å flykte fra landet. Frykten for hva som kan skje når Taliban nå har overtatt kontrollen er stor.

Norge og andre land har innen 31 august avsluttet evakueringene sine fra Afghanistan.

Mannen VG har vært i kontakt med forsøkte å reise tilbake til Norge, men havnet midt i dramaet da en selvmordsbomber sprengte seg ved flyplassen i Kabul 26. august. Minst 182 mennesker ble drept i angrepet.

– Jeg dro ned til Kabul med planer om å evakuere, men samtidig skulle jeg ordne i noen papirer for å se om det var mulighet for å få familien min ut av Afghanistan også, sier han.

– Taliban er på vei

Idet han skulle hente ut noen migrasjonspapirer fra et kontor i Kabul var det full panikk blant de ansatte.

– En person ropte «Taliban er på vei». Folk løp til bilene sine og prøvde å komme seg vekk. Jeg så jenter som gråt og virket fortvilet, forteller han.

FØR EKSPLOSJONEN: Bildet viser folkemengden kort tid før det smalt ved flyplassen.

Etter at Taliban hadde tatt over makten, forsøkte han som flere andre afghanere å få seg ut av Afghanistan.

– Idet jeg forsøkte å nærmere meg mot flyplassen, smalt det. Alt kom som et sjokk, forteller han til VG.

Han forteller at han ble vitne til at folk ble sprengt i luften, og det ble fullstendig kaos. Akkurat som de andre, løp han for livet sitt.

– Hadde jeg ikke løpt, hadde jeg kanskje ikke overlevd, sier han.

Mannen, som har bodd i Norge i flere år, sier det er vanskelig å fatte at han overlevde eksplosjonen.

– Jeg tenker hele tiden på at hvis jeg hadde vært i den delen av mengden som var nærmest flyplassen, så kunne jeg vært død nå, sier han.

Selv tror han at han overlede fordi menneskene som var nærmere eksplosjonen enn ham selv tok av for trykket.

Mannen som befinner seg i Afghanistan: - Jeg kan ikke tro at jeg vitnet til eksplosjonene og at så mange uskyldige mennesker har mistet livet sitt.

– Ble skutt av Taliban

Mannen hadde reist ned til Afghanistan for å besøke familie, og skulle etter planen vende tilbake til Norge i starten av august. Men situasjonen i landet utviklet seg for fort.

– Jeg dro ned i midten av juni for å besøke min familie, som jeg ikke hadde sett på 14 år etter at jeg hadde flyttet til Norge i 2007, forteller han.

Han kom selv som flyktning til Norge på den tiden for å få et tryggere liv, og nå føler han at situasjonen han en gang dro fra gjentar seg.

– Det var ikke lett å være der i løpet av sommeren, da situasjonen for Taliban endret seg. Vi måtte flykte fra et sted til det andre, sier han.

VG har vært i kontakt med en person i Norge som har kjent mannen lenge. Hun sier hun synes det er trist at han nå er utsatt for noe av det samme som han flyktet fra.

– Han er en veldig sterk person og forsøker alltid å være positiv til tross for hvor vanskelig en situasjon kan være, sier hun.

– Man kjenner mer på situasjonen når man kjenner noen som gjennomgår det, legger hun til.

Mannen forteller at han på et tidspunkt ble beskutt av et Taliban-medlem, men at han ikke ble truffet av skuddet.

Evakueringen fra norsk side avsluttes

KABUL: 1.100 personer er hentet ut fra Kabul i Afghanistan. 470 av de evakuerte er barn, hvorav 28 av er enslige, melder NTB. Nå er evakuering fra norsk side avsluttet.

VG har spurt Utenriksdepartementet (UD) om hvordan de nå bistår personer i lignende situasjoner. UD henviser til at Norge ikke lenger evakuerer personer fra Afghanistan.

– Evakueringen fra vår side er nå avsluttet, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i en uttalelse til VG.

Mannen selv har ikke norsk statsborgerskap, men han har gyldig oppholdstillatelse som gir ham mulighet for innreise til Norge.

– Hvordan skal du komme deg tilbake til Norge nå som evakueringen er avsluttet?

– Jeg må nesten finne en løsning. Jeg må kanskje klare å rømme til Iran eller et annet land, slik at jeg kan reise hjem igjen til Norge, sier mannen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) sier at så lenge personer har gyldig oppholdstillatelse Norge, skal det ikke være noe problem å komme seg inn i landet, og det spiller ikke noe rolle hvor man eventuelt flyr inn fra.