TRYGT HJEMME IGJEN: Ambassadør Erik Husem og utenriksminister Ine Eriksen Søreide gjenforteller dramaet i Kabul til VG søndag kveld. Jobben hans var å få ut flest mulig norske borgere og afghanere med behov for beskyttelse.

UDs mann på innsiden i Kabul: Slik fikk de evakuert mer enn 1100 personer

Erik Husem reiste motsatt vei da Afghanistan kollapset og tusener forsøkte å få flykte. Fra et bøttekott på flyplassen forsøkte den norske diplomaten å få orden på evakueringskaoset.

Dette er hans historie fra innsiden.

Søndag kveld har VG møtt Erik Husem – Norges ferske ministerråd til Bagdad – og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Oppgaven Husem fikk med seg til Kabul fra Utenriksdepartementet hjemme, var å bringe orden i evakuerings-kaoset.

Fra 10 til 1100

– Da alarmen gikk og vi ba norske borgere forlate Afghanistan, var det bare ti norske borgere som hadde registrert seg i UDs system for reiseregistrering, forteller utenriksministeren.

Søndag for to uker siden måtte UD dra i gang en av de mest krevende evakueringsoperasjonene som norske myndigheter noen gang har gjennomført.

Fasit nå er at mer enn 1100 mennesker er evakuert til trygghet i Norge.

Måtte sende folk vekk

Operasjonen måtte avbrytes brått torsdag, da flyplassområdet ble rammet av et blodig og dødelig terrorangrep.

Etter terrorangrepet torsdag måtte Erik Husem og hans fire kolleger fra UD gi noen hjerteskjærende beskjeder:

– Torsdag hadde vi fått samlet en gruppe mennesker, klarert for evakuering til Norge, på et sikkert sted, bare noen hundre meter fra slusen inn til flyplassen. De ventet på beskjed om at vi var klare til å ta imot dem. Så måtte vi avbryte da bombene gikk av. Det var det vondeste øyeblikket. Det var umulig for oss å sikre dem. Vi måtte be dem vende hjem igjen, forteller Husem til VG.

BØTTEKOTTET: Her i et lagerrom på den militære delen av Kabuls flyplass, etablerte de fem utsendte fra Utenriksdepartementet sitt hovedkvarter.

Fikk tildelt et bøttekott

Erik Husem og hans team – UDs utrykningsenhet URE – var operative i Kabul fra søndag 22. august.

– Vi ble tildelt et rom til kontor, det viste seg å være et bøttekott i bygg som var brukt som lager. Vi fikk etablert et hovedkvarter rundt det jeg tror var et bordtennisbord, forteller han.

Ba om bryllupsbilder

Erik Husem sier at hans jobb fra starten av gikk ut på å klarere de som kvalifiserte for innreise til Norge, og dermed kunne få tilbud om flytransport.

– Tilgangen på fly var aldri problemet, sier han.

– Den store utfordringen var å folk inn på flyplassen, og klarere mennesker og dokumenter. Noen hadde registrert bare seg selv, men hadde med ektefelle og barn. Vi måtte sjekke vigselsattester, og i noen tilfeller ba vi om bryllupsbilder. UDI hjemme fikk dokumenter for å få klarert identitet og få grønt lys til evakuering, forklarer han.

ROSER FORSVARET OG POLITIET: Erik Husem, som ledet UDs team på flyplassen i Kabul, berømmer nære samarbeidspartnere fra Forsvaret og politiet for at de sammen fikk ut mer enn 1100 personer til Norge.

Underveis fikk de UDs krisestab i Oslo til å vekke nattevakter i UDI hjemme i Oslo, og midt på natten gikk UDI-ansatte i gang med å bistå UDs krisestab med å verifisere papirer. Krisestaben oppdaterte fortløpende lister over norske borgere, folk med oppholdstillatelse og andre som skulle evakueres.

– Vi hadde etter hvert klare kriterier å holde oss til, forteller han.

Poenget var å få klarert alle før evakuering slik at all dokumentkontroll skulle være avklart før ankomst til Norge.

De som ikke kunne hjelpes

Ine Eriksen Søreide forteller også om telefonene fra Afghanistan som kom til kriseteamet i UD hjemme i Oslo:

Det var folk som ringte i desperasjon fra Afghanistan, men som UD ikke kunne hjelpe – enten fordi de ikke var norske borgere eller hadde oppholdstillatelse i Norge.

Det var de som fysisk befant seg i andre deler av Afghanistan, så langt fra hovedstaden Kabul og den eneste veien ut, at verken UD eller andre hadde noen virkemidler til å hjelpe.

Det var også de som ønsket å få med storfamilien, de som ville ta med besteforeldre, tanter, onkler og andre nære familiemedlemmer – men som måtte få beskjeden om at bare kjernefamilien – som hovedregel ektefelle og barn – kunne innvilges utreise.

– Vi opplevde at noen av de som ble tilbudt transport, takket nei fordi de ikke ville etterlate nær familie igjen i Kabul, forteller utenriksministeren.

DESPERAT SITUASJON: En amerikansk soldat tar imot en baby som løftes over sikkerhetsgjerdet på flyplassen i Kabul 19. august.

Skadde barn

– Hva kan du fortelle om de enslige barna som senere ble sendt til Norge?

– Det var mange små barn som ble løftet og sendt over muren til soldatene på den militære siden. Mange av dem ble skadet og tatt til det norskledede feltsykehuset. Tidlig i den første uken oppsto et rykte om at Norge hadde satt opp et eget system for enslige barn, og dermed var det flere av nasjonene som sendte mindre barn på avveie, til feltsykehuset. Dette ryktet fikk vi stoppet fordi dette begynte å bli uhåndterlig for oss, forklarer Husem.

Han kan ikke få fullrost sine kolleger fra norsk politi for måten de tok omsorg for disse barna på:

– Politiet klarte å få sporet foresatte og fikk gjenforent noen av barna med omsorgspersoner som var på innsiden av murene, men som skulle til andre land enn Norge.

– Vi har tatt imot 28 enslige barn til Norge. De fleste er under fem år. Det var ikke aktuelt å etterlate de barna alene, sier utenriksministeren.

Regjeringen har gitt en egen instruks for å ta med disse barna til Norge, og vil etter hvert søkes gjenforent med sine foreldre. Men å spore pårørende vil ikke bli noen enkel operasjon, legger hun til.

I TRYGGE HENDER: En norsk soldat med en baby som blir evakuert fra Kabul til Norge.

Fikk ut 15 høyprofilerte

En annen gruppe som skulle få komme til Norge, var afghanere i høyrisikogruppen for å bli forfulgt av Taliban-styret: Menneskerettsforkjempere, aktivister for kvinners rettigheter, journalister.

– Allerede i juni hadde regjeringen gjort eget vedtak om dette, forteller utenriksministeren.

– Det naturlige for de fleste land er å gi beskyttelse til utsatte som har hatt mye kontakt med nettopp deres ambassader. Vi hadde 22 med vedtak og hadde underveis kontakt med alle. Vi klarte å få ut 15 av dem, og deres nærmeste familier, sier Eriksen Søreide.

KABUL-KONTORET: Erik Husem ledet UDs evakuering fra Afghanistan, fra et bordtennisbord inne på flyplassen.

Skjermet

Arbeidsfordelingen mellom UDs URE-team og folk fra Forsvaret og Politiets utlendingsenhet var avklart på forhånd: Personell fra Forsvaret befant seg i slusene mot utsiden av flyplassen, og foretok den første dokumentkontrollen og klarerte inn til flyplassen:

– Vi var enige om at vi måtte i størst mulig grad unngå å ta folk innenfor slusene og klarere dem der, fordi vi absolutt ikke ønsket å måtte sende noen ut igjen dersom de ikke kunne klareres. Det klarte vi i stor grad. Politiet sørget for flypassasjerlister og dokumentkontroll før avreise fra Kabul. Jeg må bare si at jeg har enorm respekt for jobben både Forsvaret og politiet gjorde i Kabul.

Selv satt Husem og hans lille team inne i «bøttekottet».

Husem møtte sine kolleger i koordinerende møter med NATO-allierte og samarbeidsland to ganger hver dag. Han sier det var nødvendig å skjerme seg fra kaoset og de menneskelige lidelsene på utsiden for å kunne utføre jobben nøytralt.

– Var du engstelig for egen sikkerhet?

– Vi var midt inne mellom bygningene på den militære delen av Kabuls flyplass. Rundt oss hadde vi 5000 amerikanske soldater, og vi hadde det norskledede feltsykehuset nærmest vegg i vegg. Vi var så trygge som vi kunne være, gitt situasjonen, forteller Husem.

SISTE FLY: Ine Eriksen Søreide dro til Gardermoen for å ta imot det siste flyet med evakuerte ut fra Kabul. Hun forteller at tårene trillet allerede før flytrappen ble rullet ut.

Gråt da flyet kom

Evakueringsoperasjonen bråstoppet altså idet terroren rammet på utsiden. Etter det var det umulig – og umenneskelig – å be folk risikere livet ved å nærme seg flyplassen.

Fredag morgen landet det siste norske evakueringsflyet fra Kabul via Tbilisi i Georgia. Husem og hans team var om bord.

På Gardermoen sto utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ventet.

– Det var et emosjonelt øyeblikk. Det de hadde klart å utføre i tett og godt samarbeid med krisestaben og hele maskineriet her hjemme, og Forsvaret, politiet og utlendingsmyndighetene - er imponerende. 1100 mennesker er kommet i sikkerhet i Norge.

– Jeg skal innrømme at jeg begynte å grine lenge før flytrappen ble kjørt til flyet, sier Eriksen Søreide.

PS: Norge, USA og 96 andre land har søndag gått sammen om en felles appell til Taliban:

– Det er en tydelig forventning om at Taliban må levere på sitt løfte: Den sivile delen av Kabul-flyplassen må åpnes og grensen til Pakistan må åpnes igjen slik at de som ønsker det, får forlate Afghanistan. Taliban vil bli holdt til ansvar. Ikke for hva de sier, men for hva de nå gjør, sier Eriksen Søreide til VG.