TIL KASAKHSTAN: Russiske soldater avbildet idet de forlater et transportfly som har brakt dem til en militær flyplass i Kasakhstan.

Russisk general leder styrkene i Kasakhstan: Var med på Krim og i Syria

Mannen som nå leder de russiskledede «fredsbevarende styrkene» i Kasakhstan, var sentral i annekteringen av Krim og sjef for de russiske styrkene som støttet Assad-regimet i Syria.

Av Ole Kristian Strøm

Det kommer frem i flere russiske medier.

Andrej Serdjukov (59) er generaloberst og ifølge nyhetsbyrået Tass sjef for de militære russiske styrkene som nå flys inn til Kasakhstan. Der skal han lede soldatene fra alle de fem landene som utgjør en forsvarspakt og sikkerhetsallianse.

I tillegg til Russland består alliansen av Hviterussland, Armenia, Kirgisistan, Tadsjikistan – og altså Kasakhstan.

Serdjukov er sjef for Luftvåpenet i Russland og ifølge avisa Kommersant og andre kilder ledet han operasjonen da Krim ble annektert i 2014, hadde en sentral rolle i krigen i Øst-Ukraina, og også da russerne hjalp Assad-regimet i Syria noen år senere.

Men eksperter understreker at dette ikke bør bety at det samme kommer til å skje i Kasakhstan.

– Ja, Serdjukov hadde disse rollene, men det bør ikke bety, som noen antyder, at dette blir «et nytt Krim» eller «et nytt Donbas». Det er snarere at han er sjef for luftvåpenet, som kommer med styrkene, skriver den kjente analytikeren Marc Galeotti på Twitter.

– La oss ikke falle for den vanlige twittersynden å prøve og lese for mye for raskt. Dette har ikke nødvendigvis noen skummel skjult betydning, fortsetter Galeotti.

Kasakhstans president Kasym-Jomart Tokajev sa torsdag i en TV-sendt tale at han hadde bedt den russisk-ledede sikkerhetsalliansen ODKB om hjelp til å bekjempe det han kaller «terroristgrupper» som ifølge presidenten har fått «omfattende opplæring i utlandet».

SPESIALSOLDATER: Det er i stor grad spesialsoldater som utgjør den «fredsbevarende styrken» i Kasakhstan. Her er det hviterussiske soldater som er på vei bort fra et russisk fly som har brakt dem til Kasakhstan.

Russerne var kjapt ute med å understreke at dette er «fredsbevarende styrker» som skal «beskytte viktige statlige og militære fasiliteter og bistå politistyrkene med å stabilisere situasjonen».

Men i russiske medier kommer det samtidig frem at de kan åpne ild om de blir angrepet.

3000 russiske soldater skal være med i operasjonen, i stor grad spesialsoldater, blant annet Luftvåpenets Spetsnaz-gruppe, tilhørende den 45. luftbårne brigade. Denne brigaden var med i de to krigene i Tsjetsjenia og i invasjonen av Georgia i 2008.

Lørdag var det ikke så mange meldinger om uroligheter i Kasakhstan. Ifølge de offisielle tallene er 4404 personer pågrepet etter at demonstrasjonene mot regimet startet den 2. januar.

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev takker Vladimir Putin for å ha hjulpet til med å slå ned opprøret i landet.

Fortsatt er det stor usikkerhet om hva som faktisk skjer i Kasakhstan. Det store spørsmålet er hvilken rolle den tidligere presidenten, Nursultan Nazarbajev, har hatt i uroen.

Sjefen for Kasakhstans mektige etterretningstjeneste, Karim Masimov, ble først fjernet fra jobben - så viste det seg at han også var pågrepet og siktet for forræderi. Masimov har blitt regnet som Nazarbajevs mann.

Økning av prisene på flytende gass, som blir brukt som brensel i biler, var den utløsende faktoren for protestene, men det utviklet seg også til et opprør mot regimet.

Til The New York Times sier en russisk ekspert at det også kan være en maktkamp mellom ulike politiker klaner i det enorme landet i Sentral-Asia.

Tidligere denne uken fortalte president Tokajev at han hadde overtatt som leder for landets mektige sikkerhetsråd, som inntil da hadde blitt ledet av eks-president Nazarbajev. Men om det skjedde som følge av kravene fra demonstrantene, eller om det er et ledd i den interne maktkampen, er uklart. Men en teori er altså at Nazarbajev har trukket i trådene under uroen.

Ifølge en talsmann for den nå 81 år gamle eks-presidenten, oppfordrer imidlertid Nazarbajev folk til å støtte det nåværende regimet.