SISTE TOPPMØTE: Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin møttes til samtaler 16. juni i fjor i Genève. Siden har de hatt flere videosamtaler, senest mellom jul og nyttår. Nå beskrives forholdet mellom USA/Nato og Russland som enda mer uforutsigbart.

Spent før krisemøtene med Russland: − Ikke mye rom for forhandlinger

Ifølge VGs opplysninger ligger det an til at Nato og medlemslandene vil avvise forhandlinger med Russland basert på dokumenter som vil endre maktbalansen i Europa, slik Russland har krevd.

Av Alf Bjarne Johnsen

Utgangspunktet som diskuteres akkurat nå på vestlig side, er hvordan USA og Nato likevel kan komme Russland i møte for å øke tilliten mellom partene og dermed redusere risikoen for en militær konflikt om Ukraina.

– Man blir mer og mer bekymret. Situasjonen er vanskelig og krevende, sier en sikkerhetskilde på vestlig side, til VG.

Hastemøte i Nato

Fredag har Natos generalsekretær Jens Stoltenberg innkalt til et ekstraordinært utenriksministermøte i alliansen for å koordinere de vestlige interessene.

Overfor VG beskrives frykten for et russisk angrep mot Ukraina som betydelig.

Men fordi ingen har sikker kunnskap om president Vladimir Putins neste trekk, er det stor spenning og nervøsitet rundt møtene som er avtalt med russiske diplomater i Genève, Brussel og Wien de neste dagene.

Forventningene fra Nato-siden er så lave, at bare en enighet om nye møter i Nato-Russland-rådet vil bli regnet som en slags suksess, ifølge en annen kilde på vestlig side.

Truer Ukraina

Bakgrunnen for disse møtene er at Russland – ifølge vestlig etterretning – har flyttet store militære styrker til grenseområdene mot Ukraina.

Russlands øverste ledere har avvist at hensikten er å krysse grensen til Ukraina. Men midt i desember krevde Russland øyeblikkelige forhandlinger med Nato-landene, og direkte med USA, gjennom to avtaleutkast.

Fra Russlands side handler ikke dette bare om å nekte Ukraina medlemskap i Nato for all fremtid:

Blant kravene er også at Nato heller ikke skal oppta andre nye medlemsland – og at USA og alliansen trekker sine militære styrker ut av de nye medlemslandene, de tidligere Sovjet-republikkene, i øst.

– På disse punktene er det ikke mye rom for forhandlinger, sier en sentralt plassert kilde.

To nylige telefonsamtaler mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin har heller ikke ført til synlige resultater eller at konflikten er trappet ned.

PÅ GRENSEN: EUs utenrikssjef Josep Borrell, i helgrønn jakke i midten, besøkte onsdag grenseområdene i Ukraina mot områdene i Luhansk som de prorussiske styrkene kontrollerer, sammen med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Invasjons-klar styrke

Nato-kildene sier at de har etterretningsinformasjon om at styrkene som Russland har i Ukrainas umiddelbare nærområder, er «en troverdig invasjonsstyrke» som kan angripe nabolandet med tilnærmet null varslingstid.

– Russland har gjennom måneder deployert en militær styrke som er posisjonert for å invadere Vest-Ukraina. Når styrken er på plass, kommer kravet om forhandlinger. Det svært vanskelige spørsmålet nå er om man skal premiere en slik oppførsel, sier Anders Romarheim til VG.

Han leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, IFS.

– Putin krever nå at vesten bøyer av, men risikerer selv å stå tomhendt tilbake, og hva skjer da? Så nært en fullskala stat til stat krig i Europa har vi ikke vært på mange tiår, sier Romarheim.

KRIGSFARE: Ifølge IFS-forsker Anders Romarheim har vi ikke vært så nær en fullskala stat til stat-krig i Europa, på mange tiår.

Diskusjon om vilkår

VG er også kjent med en intern diskusjon i Nato om hvorvidt alliansen – som vilkår for videre samtaler – skulle kreve at Russland starter tilbaketrekning av soldater fra grensen mot Ukraina.

Dette skal interne stemmer ha advart mot. Store Nato-land som Tyskland, Frankrike, Italia og USA er klare til å innlede reelle samtaler med Russland, i det minste teste viljen i Russland til å velge diplomati foran våpen.

I Nato vurderes risikoen som betydelig for at situasjonen raskt forverres ytterligere, ifølge kildene som VG har snakket med: Hvis det russiske lederskapet mener at de ikke kommer noen vei – vil da Russland ta i bruk «militærtekniske virkemidler», slik president Vladimir Putin har truet med?

FORHANDLER: Viseutenriksminister Aleksandr Grusjko, som tidligere var Russlands ambassadør til Nato, leder den russiske delegasjonen når Nato Russland rådet møtes onsdag.

En serie møter

Fredag skal generalsekretær Jens Stoltenberg konsultere Nato-landenes utenriksministre på et ekstraordinært møte. Deretter starter en serie møter mellom Russland og vesten.

Som VG meldte i desember, ønsket Nato å møte Russland i tre ulike formater. Det har Russland gått med på:

** Søndag og mandag møtes delegasjoner fra USA og Russland møtes i Genève, ledet av viseutenriksministrene Wendy Sherman og Sergej Rjabkov.

** Onsdag klokken 10 kommer den russiske delegasjonen til Nato-hovedkvarteret i Brussel, og det første formelle møtet i Nato Russland-rådet på lang tid.

Russland har meldt inn at viseutenriksminister Aleksandr Grusjko leder deres delegasjon. Han var Russlands ambassadør til Nato fra 2012 til 2018. Også Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin er påmeldt til Nato Russland-møtet.

** Neste torsdag holdes det møter i Wien i regi av OSSE, en organisasjon hvor både Russland og Ukraina har fullt medlemskap.