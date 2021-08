NYBAKTE FORELDRE: Pete Buttigieg (39) var USAs første åpne homofile presidentkandidat. Nå er transportministeren og har fått barn med ektemannen Chasten Buttigieg (32). Bildet er fra februar 2020 under valgkampen.

Pete Buttigieg og ektemannen ble foreldre

Han tapte presidentkandidatløpet mot Joe Biden, men på hjemmebane er det lykkelige tider for USAs transportminister Pete Buttigieg. Nå har han og ektemannen blitt foreldre.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Gladnyheten ble annonsert av Pete Buttigieg (39) selv via sosiale medier tirsdag 17. august, skriver CNN.

– Chasten og jeg har lenge ønsket å danne vår egen familie. Vi er overlykkelige over å kunne dele at vi har blitt foreldre, skriver Buttigiet og ektemannen i en felles uttalelse på Instagram.

– Prosessen er ikke ferdig ennå og vi er takknemlige for all kjærligheten, støtten og respekten for vårt privatliv som har blitt gitt oss.

Den 39 år gamle transportministeren og hans lærer og forfattermann Chasten Buttigieg (32) giftet seg i juni 2019. I september 2020 åpnet de opp overfor People Magazine om hvordan de møttes og ønsket om å bli foreldre.

Ifølge Washington Post skal paret ha vært i en adopsjonsprosess det siste året.

Valgkampens overraskelse

– Heldigvis har vi mange venner som har fått familier på ulike måter, uttalte Pete Buttigieg da til People.

– Vi har hatt fine samtaler med venner om hvordan de løste dette, og så tar vi ting derfra. Vi er bare opprømte og overveldet, tror jeg.

Den liberale demokraten Buttigieg var ordfører i småbyen South Bend i Indiana før han kjempet mot Joe Biden om å bli Demokratenes presidentkandidat.

BIDENS MANN: Etter å ha vunnet presidentembete valgte Joe Biden (78) å gi transportministerposten til sin tidligere konkurrent Pete Buttigieg (39).

Han ble nærmest verdenskjent over natten og er den første åpne homofile presidentkandidaten USA har hatt.

39-åringen imponerte med sin språkmektighet (han snakker blant annet norsk, journ.anm.) og skarpe intellekt under valgkampanjen der han nærmest fosset frem inntil han måtte gi tapt for Joe Biden.

«All american»-appell

Jurist og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Sofie Høgestøl var da overrasket over at Buttigiet var den av de demokratiske presidentkandidatene som republikanske velgere fryktet mest.

– Buttigieg scorer bra på flere «all american»-verdier. Han er kristen, han snakker om familieverdier, han er gift og han har hund. En klassisk amerikansk bakgrunn og han er fra South Bend, Indiana. Det er interessant at det faktum at han er åpen homofil, hittil ikke har vært noe tema, kommenterte Sofie Høgestøl til VG.

Klar for barn

Tilbake i februar 2020 da han fremdeles drev valgkamp, uttalte Buttigieg til People Magazine at «uansett hva som skjer, tror jeg det neste kapitlet i privatlivet vårt kommer til å handle om barn».

Han sa også at han var «veldig spent» på å bli far og at han mener lærermannen var særlig godt egnet.

I juni fortalte Buttigieg hvordan han kom ut som homofil og delte rådet han gjerne ville gitt til sitt 13 år gamle jeg.

KLAR FOR FORELDRELIV: Pete Buttigieg (t.h.) og ektemannen Chasten Buttigieg.

– Hold ut

– Som 13 hadde jeg begynte å forstå at jeg var annerledes – nei, forresten, ikke forstå. Jeg hadde begynt å ane at jeg var annerledes. Å innse det tok årevis med arbeid. Det hadde vært fint å få høre: «Ingenting er galt med deg. Bare hold ut», sa Buttigieg.

Videre fortalte han at han ville sagt til seg selv at alt kom til å gå bra. Det er også hans råd til andre:

– Jeg ville forsikret meg om at alle 13-åringer, uansett hvem du er der ute, klamrer seg fast og holder ut. Det betyr ikke at det vil være lett, men det er mange mennesker som heier på deg. Inkludert presidenten og folk som jeg.