I sin avskjedstale mandag insisterte New Yorks guvernør Andrew Cuomo fortsatt på at han er urettferdig behandlet.

Cuomo takket for seg: − Sannheten vil komme for en dag

Avgående New York-guvernør Andrew Cuomo sa han var offer for et «politisk fyrverkeri» i avskjedstalen han holdt mandag.

Av NTB-AFP

I en forhåndsinnspilt tale insisterte den tidligere så mektige demokraten fortsatt på at granskingen av hans angivelige trakassering av kvinner, var et politisk spill for å få ham til å slutte.

– Det var et politisk og mediemessig oppløp mot meg. Men sannheten vil komme for en dag. Det er jeg trygg på, sa Cuomo som natt til tirsdag overlater styringen av USAs fjerde mest folkerike delstat til viseguvernør Kathy Hochul.

Blir første kvinnelige guvernør i New Yorks 233 år lange historie

Sto opp mot Trump

Inntil skandalen brøt ut, hadde Cuomo, som er sønn av tidligere guvernør Mario Cuomo, styrt New York i ti år. Han ble først valgt i 2010.

I fjor vår kapret han overskriftene over hele landet og ble hyllet vidt og bredt for å snakke sant til amerikanerne om koronapandemien i daglige TV-opptredener.

Mens daværende president Donald Trump strødde om seg med usammenhengende og feilaktige påstander om viruset, var det Cuomo som sto opp mot ham. Mange demokrater så da en mulig fremtidig demokratisk presidentkandidat.

Begynte å slå sprekker

Men hans renommé begynte å sprekke mot slutten av fjoråret da han ble anklaget for å dekke over hvor mange som hadde dødd av viruset på delstatens sykehjem.

Flere kvinner sto deretter fram og anklaget 63-åringen for å ha opptrådt upassende overfor dem.

Anklagene kulminerte i en eksplosiv rapport fra delstatens justisminister Letitia James tidligere denne måneden som avdekket at han trakasserte elleve kvinner seksuelt ved å flørte og ta på dem på upassende vis.

Cuomo nektet kontant for alle anklager og avviste først alle oppfordringer om å gå av, inkludert fra president Joe Biden.

Men da en riksrettsgransking begynte å få opp dampen, ga han seg til slutt og kunngjorde 10. august at ville gå av to uker senere.

Kom med stikk til ordfører

I avskjedstalen mandag hevdet han at det hadde vært et rush for å få ham dømt, som igjen førte til en mediestorm som ikke var «riktig, rettferdig eller mulig å opprettholde i det lange løp».

– Ingen guvernør i landet har fått gjennom flere progressive tiltak enn meg, sa han og takket velgere for den æren det hadde vært å jobbe for dem.

I talen kom han også med et dårlig skjult stikk til ordføreren i New York City, Bill de Blasio, som han hadde mange konflikter med.

Han sa at de Blasios sannsynlige etterfølger Eric Adams ville bringe med seg en ny filosofi og kompetanse til stillingen som ville gi New Yorks innbyggere håp for fremtiden.

Hochul, som også er demokrat, blir New Yorks første kvinnelige guvernør når hun tas i ed i delstatshovedstaden Albany kort etter midnatt natt til tirsdag lokal tid.