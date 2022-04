INNBITT: President Volodymyr fikk spørsmål om bildet fra Butsja i et intervju med «60 minutes».

Zelenskyj: Verden har et ansvar for det som skjer

Den ukrainske presidenten ber oss om å se oss selv i speilet og stille oss selv et spørsmål.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når man har mulighet til å stenge luftrommet. Ja, det er skummelt at en verdenskrig kan settes i gang. Og jeg kan ikke presse disse menneskene fordi de er redde for krig. Men om omverdenen er ansvarlig? Ja, det mener jeg. Se deg selv i speilet og spør deg selv: Hadde jeg mulighet til å gjøre noe? Eller ikke? Du finner svaret i speilet på dette spørsmålet. Og på et annet spørsmål: Hvem er du?

Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med CBS-programmet «60 minutes» som ble sendt i USA natt til mandag. Intervjuet ble gjort onsdag i forrige uke.

Han får spørsmål om omverdenen har ansvar for det som skjer i Ukraina. Presidenten har i lang tid bedt om at luftrommet stenges, men har talt til døve ører fordi verden er redde for 3. verdenskrig, noe blant andre USAs president Joe Biden har gitt uttrykk for.

– Jeg husker bøkene om 2. verdenskrig og djevelen i uniform, Adolf Hitler. Har landene som ikke deltok i krigen noe ansvar? Land som lot Tyskland marsjere gjennom Europa? Har verden et ansvar for folkemordet? Ja.

BEVITNET ØDELEGGELSENE: President Zelenskyj på besøk i Butsja forrige uke.

President Zelenskyj besøkte Butsja i forrige uke, og spesielt ett bilde av ham derfra har fått mye oppmerksomhet. Dype rynker i pannen og et alvorlig, innbitt oppsyn vitner om grusomhetene han fikk se i byen etter at russerne trakk seg ut derfra. Mange titalls sivile ble funnet drept og bakbundet i gatene i en utbombet by.

I «60 Minutes»-intervjuet får han spørsmål om hva vi ser her, i et ansiktsuttrykk han frem til da ikke hadde vist til det ukrainske folket under krigen.

Er det dyp smerte eller sinne?

– Det er sinne. Fordi vi forstår ikke russerne. Vi kan ikke forstå at det er mennesker på denne planeten som gir slike ordre - og folk som følger disse ordrene.

Han sier bevisene for russiske krigsforbrytelser er mange. Ukrainske sikkerhetsstyrker har fanget opp kommunikasjon mellom russiske soldater som forteller om hva de har stjålet og hvem de har bortført. Og piloter som er tatt som krigsfanger som har kart over sivile mål. Og det er undersøkelser på gang av de døde som er funnet.

– Alle som har gitt ordre om dette er skyldige. Putin er en av disse, svarer han på spørsmål om Putin bør tiltales for krigsforbrytelser.

JOHNSON PÅ BESØK: Storbritannias statsminister Boris Johnson besøkte Kyiv lørdag og ble vist rundt av Zelenskyj.

I sin daglige tale til folket natt til mandag snakker om hvordan Russland forsøker å gi skylden for Butsja på ukrainske styrker i kveldens tale. Russland har kommet med flere versjoner for å avskrive seg ansvaret.

– De sier det er oss og ikke dem. Selv om det er åpenbart for alle at folk ble drept mens den russiske hæren kontrollerte byen, sier Zelenskyj ifølge Guardian.

Han fortsetter med å snakke om rakettangrepet på Kramatorsk, som russerne også har avvist at de står bak, men mener det var ukrainerne som bombet selv.

– Selv om deres egne propagandister annonserte angrepet. Selv om rakettene ble avfyrt fra et område som de kontrollerte. Det samme sier de om hver eneste by de har ødelagt, hver eneste landsby de har brent ned. De sier det samme, at det ikke er dem, men oss, sier Zelenskyj og påpeker at Russland fremdeles, etter seks uker med krig nekter for at de bomber sivile mål.

Til tross for at vitnesbyrdene fra vestlige medier er massive.

– Vet dere hvorfor? På grunn av feighet, sier Zelenskyj og berømmer alle frie medier som rapporterer uavhengig og ikke lar russisk propaganda vinne.

– Sannheten vil seire. Ukraina vil seire!