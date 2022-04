VERVER: Det russiske forsvaret bruker private jobbsøkerportaler for å søke etter kontraktssoldater. Vladimir Putins talsmann sa nylig at Russland har hatt «betydelige» tap i Ukraina.

Putin søker etter soldater - på nettet

Den russiske armeen søker etter soldater i «stilling ledig»-annonser på nettet. Det skjer etter «betydelige tap», som Vladimir Putins talsmann har uttrykt det.

Publisert: Nå nettopp

VG har funnet annonser etter kontraktsoldater på flere sivile jobbsøkesider, som headhunter.ru og superjob.ru. På det russiske forsvarets hjemmeside er det en stor fane som fører interesserte til en side som forteller om muligheten for å skrive korttidskontrakt som soldat. Og på den russiske varianten av Facebook, vkontakte, er det annonser.

BBCs russiskutgave har testet ut annonsene og funnet ut at en kontraktsjobb kan bety at du kommer som soldat til Ukraina i løpet av et par uker.

Annonsene om jobb som kontraktsoldat har ligget ute siden begynnelsen av mars, ifølge BBC. Jobbsider som vanligvis søker etter regnskapsførere, sekretærer og IT-eksperter, tilbyr nå også jobb som soldat.

Headhunter.ru melder til BBC at slike stillingsannonser har vært lagt ut også tidligere, men nå er det langt flere av dem.

Det russiske forsvaret søker etter eksperter til å løse en rekke oppgaver - maskingevær, luftvern, granatkastere og mye annet.

Vervingen foregår også i undergrunnsvognene:

President Vladimir Putin har gjentatte ganger understreket at soldatene som kjemper i Ukraina (i «spesialoperasjonen») er profesjonelle militære og kontraktssoldater. Vernepliktige skal ikke sendes i krigen.

Det vakte stor oppmerksomhet, både i Russland og i Vesten, da Putins talsmann Dmitrij Peskov nylig innrømmet overfor Sky News at de har hatt «betydelige tap» av menneskeliv i Ukraina.

Sist Russland la frem tall for antall omkomne soldater i Ukraina, var den 25. mars. De oppga 1351. Ukraina har gått ut med tallet 19.800, men ifølge nyhetsbyrået Unian er det både drepte og sårede.

Ikke vanlig

– Vanligvis blir ikke kontraktssoldater rekruttert gjennom nettannonser, sier en anonym millitærekspert til BBC.

– Det blir gjort gjennom det militære vervingskontoret og rekrutteringssentere.

Oberstløytant Palle Ydstebø sier til VG at store deler av kontrakssoldatene i Russland er rekruttert fra områder hvor befolkningen har lite penger. I fredstid er den økonomiske motivasjonen svært viktig.

– Som en soldat sa: Det er «three meals and a bed». Det er en måte å overleve på. Det er nok grunnen til at folk flest velger å bli soldater i land som Russland. De har ikke et NAV-system på lik linje som oss.

Utfordrende i krigstid

Men å rekruttere soldater til kamp er langt vanskeligere. I en nylig rapport fra Institute for the stury of war (ISW) skal det russiske forsvarsdepartementet angivelig ha tilbudt pengebonuser til russiske soldater, for å oppmuntre tilbaketrukne styrker til å dra tilbake til fronten.

Eksperter har tidligere uttalt at dosse soldatene trenger tid før de vil være kampdyktige igjen, da de har lidd store tap og er utslitte og sterkt demoraliserte.

Separatistlederne har også gjort forsøk på å rekruttere nye soldater fra separistkontrollerte Donbas. Heller ikke det har hatt stor suksess, sier Ydstebø.

– Russland har gått stadig bredere og bredere ut for å få inn nye soldater. Det er ingen god indikator på at de har hatt noen suksess på rekrutteringsfronten, sier Ydstebø.

At det russiske forsvaret har problemer med å få inn nok soldater, skyldes sannsynligvis at russere flest begynner å få en forståelse om hva som egentlig foregår i Ukraina - til tross for at myndighetene blokkerer informarsjonsflyten fra andre hold.

– Det handler ikke bare om at folk ikke er interessert i å verve seg, sier Ydstebø.

«Dit de skyter»

BBCs journalister har utgitt seg for å være en potensiell «kontraktnik», som de kalles på russisk. De utga seg for å være 25 år, hadde avtjent verneplikt i infanteriet, hadde god helse og hadde ikke noe imot å reise til Ukraina i nær fremtid. De fikk stort sett beskjed om å komme fysisk til vervingsstedet neste dag og få nærmere opplysninger.

– Du vil være formalisert kontraktsoldat i løpet av 10–15 dager. En korttidskontrakt gjelder i tre eller seks måneder. Og du skal dit direkte, var beskjeden de fikk ett av stedene de søkte.

På et annet sted ble BBC-journalisten lovt at han trolig fikk muligheten til å feire seiersdagen (9. mai) i Ukraina, og et tredje sted sa personen i telefonen filosofisk at «dere drar dit de skyter».

– Kontraktstjeneste er ikke bare en jobb. Dette er en mulighet til å bevisst og profesjonelt oppfylle din konstitusjonelle plikt til å beskytte fedrelandet, heter det på Forsvarsdepartementets hjemmesider.

På sosiale medier er det en rekke russere som ser på jobb i militæret som en mulighet til å tjene gode penger. I jobbannonsene på nettet varierer lønnstilbudene sterkt. De fleste jobbene har en månedslønn på 3.000–5.000 kroner i måneden, men det er også stillinger med over 20.000 kroner i måneden.