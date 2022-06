I flere år har bistandsorganisasjoner slitt med å få bistandsmidlenes reelle verdi inn til mottagerne i Libanon etter at middelhavslandets økonomi kollapset i 2019.

Bistandsmidlene har måttet gå gjennom libanesiske banker, hvor store verdier har forsvunnet fordi bankvesenet har gitt en annen valutarate enn det markedet tilsier.

Slik som da to FN-organisasjoner i 2020 skulle gi 65,57 millioner norske skattekroner til sårbare mennesker i Libanon. 32 millioner kroner av disse forsvant til bankvesenet i stedet.

Bankene har lenge insistert på at verdien av én dollar er 1500 libanesiske pund (LBP), mens markedet akkurat nå mener at én dollar er verdt rundt 30 000 LBP. Bistandsorganisasjoner har måttet forholde seg til de offisielle vekslingskursene, noe som har gjort at den reelle verdien av bistanden som når flyktningene, er blitt lavere.