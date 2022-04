VELKOMMEN: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, sier at Nato ønsker både Finland og Sverige velkommen inn i alliansen dersom de ønsker det.

Sverige og Finland kan bli med i Nato før sommeren

Den finske regjeringen vil sannsynligvis godkjenne en Nato-søknad i løpet av få uker. Nå revurderes Nato-spørsmålet også i Sverige.

Publisert: Nå nettopp

Sverige og Finland har startet store diskusjoner om mulige Nato-medlemskap etter at Russland invaderte Ukraina.

Forrige skrev den finske avisen Iltalehti at den finske regjeringen vil ta en beslutning i løpet av mai, men at de muligens vil kunne søke om medlemskap allerede i april.

Utenriksminister Pekka Haavisto har bekreftet overfor avisen at medlemssøknaden forberedes.

Skjærtorsdag legger den finske regjeringen frem en ny sikkerhetspolitisk rapport. Ifølge statsminister Sanna Marin vil regjeringen ta stilling til Nato-spørsmålet etter at rapporten er fremlagt.

– Dørene til Nato er nå åpne og Finland må komme til en beslutning i løpet av våren, har statsminister Sanna Marin tidligere uttalt.

Rekordhøy oppslutning

Den finske nyhetskanalen MTV nyheter publiserte mandag resultatene av en spørreundersøkelse om Nato-medlemskap gjennomført i april.

Ifølge kanalen mener 68 prosent av deltagerne at Finland bør søke Nato-medlemskap, som en rekordhøy oppslutning.

1863 personer mellom 18 og 64 år deltok i undersøkelsen.

Da MTV nyheter gjennomførte samme undersøkelse i januar, før Russlands angrepskrig mot Ukraina, var 30 prosent av deltagerne positive til finsk Nato-medlemskap.

Kreml mener imidlertid at en utvidelse av Nato-alliansen ikke vil gi større sikkerhet til Europa, skriver det russiske mediet RIA Novosti.

– Vi har gjentatte ganger sagt at alliansen i seg selv snarere er et verktøy som er skjerpet for konfrontasjon. Dette er ikke en allianse som sikrer fred og stabilitet, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov mandag.

REVURDERER: Socialdemokraterna vil nå åpne for diskusjoner om en ny sikkerhetspolitisk linje. Partiet oppgir at bakgrunnen for møtene er at partiets standpunkter er basert på en «virkelighet som ikke lenger eksisterer»

Socialdemokraterna snur

Sveriges største parti, Socialdemokraterna, har inntil nå vært imot medlemskap i Nato. Statsminister Magdalena Andersson har tidligere advart om at et medlemskap i Nato vil «destabilisere» regionen.

Nå har Andersson og Socialdemokraterna imidlertid åpnet for å endre retning.

I en pressemelding opplyser partiet at det skal holdes møter over hele landet vedrørende svensk og internasjonal sikkerhetspolitikk. Partiet oppgir at bakgrunnen for møtene er at partiets standpunkter er basert på en «virkelighet som ikke lenger eksisterer»

– Da Russland invaderte Ukraina, endret Sveriges sikkerhetspolitiske situasjon seg fundamentalt. Det får også konsekvenser for vårt lands, og vårt partis, sikkerhetspolitiske valg, heter det i pressemeldingen

– Ingen kunne da ha forutsett at Russland ville invadere Ukraina, at vi ville få en væpnet krig mellom to land så nært landet vårt, sier partisekretær Tomas Baudin til Aftonbladet.

Han sier at prosessen bør skje snarest mulig, slik at den er ferdig før sommeren.

KRIG: I byen Borodjanka i Ukraina er store deler av sentrum i ruiner, etter at Russland invaderte Ukraina. Russlands invasjon av Ukraina er hovedgrunnen for at de to nordiske landene nå revurderer Nato-medlemskap.

Tror Sverige vil følge Finland

Ifølge svenske DN viser en undersøkelse at dersom Finland skulle bestemme seg for å gå med i NATO, ønsker et flertall av svenskene å bli med i forsvarsalliansen.

Landets tidligere statsminister, Alexander Stubb, sier til Aftonbladet at han tror Sverige vil følge etter Finland inn i Nato.

– Det er ikke lenger et spørsmål om ideologi, nå er NATO-spørsmålet mer eksistensielt og knyttet til vår sikkerhet.

Hans Wallmark, utenrikspolitisk talsperson for det svenske partiet Moderaterna, mener også at Sverige bør ta samme beslutning som Finland.

– Ideen om et finsk medlemskap der Sverige er utenfor eksisterer ikke, det er absurd, sier han.

Natosjef Jens Stoltenberg har lovet en rask håndtering av eventuelle søknader fra de to nordiske landene, og sier at Sverige og Finland vil være velkomne inn i alliansen dersom de ønsker det.

– Det som sies i NATOs hovedsteder om at Sverige og Finland ville vært velkomne dersom de søkte, er et uttrykk for at fordelene anses som større enn ulempene, sier Stoltenberg.