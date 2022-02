forrige















fullskjerm neste En person blir arrestert av politiet under en demonstrasjon i Moskva i Russland. 1 av 9 Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Over 1750 demonstranter arrestert i Russland

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har politi i Russlands hovedstad Moskva startet å pågripe demonstranter som protesterer mot landets invasjon av Ukraina.

Publisert:

Torsdag har russisk politi gjennomført massearrestasjoner av demonstranter som protesterer mot invasjonen av Ukraina.

Ifølge organisasjonen OVD-Info har russisk politi så langt arrestert flere enn 1750 antikrig-demonstranter i 55 russiske byer.

Reuters skriver at politiet har sperret av området hvor demonstrantene holdt sin markering.

Bare nær Pusjkin-plassen i Moskva samlet rundt 2000 mennesker seg, mens opptil tusen samlet seg i St. Petersburg, ifølge nyhetsbyrået AFPs korrespondenter i Russland.

Demonstrantene sier de er i sjokk over sitt eget lands beslutning om å gå til krig mot Ukraina.

– Jeg er i sjokk. Mine slektninger og kjære bor i Ukraina, sier 23 år gamle Anastasia Nestulja i Moskva.

Lignende beskjeder kom fra St. Petersburg.

– Jeg har en følelse av at myndighetene har blitt sprø, sier 27 år gamle Svetlana Volkova.

En annen mann ropte: «Hvem kjemper dere mot? Pågrip Putin» i det han ble anholdt og dratt vekk av tre politifolk.

Russland har strenge lover for demonstrasjoner og protester, som ofte ender i massepågripelser.

– Jeg er flau over landet mitt. For å være ærlig med deg, er jeg tom for ord. Krig er alltid skummelt. Vi vil ikke ha dette, sier den 30 år gamle læreren Nikita Golubev til The Guardian.

NO WAR: En person holder et banner mens han blir arrestert av politiet under en demonstrasjon i Moskva i Russland. På banneret står det «Ikke krig».

Russiske myndigheter hadde på forhånd rykket ut og advart sine innbyggere mot å delta i slike demonstrasjoner.

Etterforskningskomiteen, en etat som etterforsker omfattende kriminalitet, advarte russerne om at å delta i ikke-godkjente protester relatert til den «anspente utenrikspolitiske situasjonen», kunne føre til straffeforfølgelse.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Info Hva er Russlands krav? Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

Ukraina vil ikke få militær støtte fra Nato dersom Russland invaderer. Men flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Vis mer

Det kommer også meldinger, bilder og videoer fra flere massedemonstrasjoner i flere gamle Sovjetstater som Georgia og Hviterussland mot Russlands krigføring i Ukraina. Det er også demonstrasjoner mot krigføringen i Berlin, Athen, London og Istanbul, ifølge Reuters.

Også i Norge er arrangeres det demonstrasjoner mot Russland torsdag, deriblant i Oslo utenfor Russlands ambassade.