ØVER PÅ KRIG: Russiske militærstyrker under en øvelse i Kemerovo-regionen tidligere i år.

Stopper Russland nå, eller går det mot full krig?

Nøyer Vladimir Putin seg med å anerkjenne utbryterregionene, eller vil det ende i en blodig krig mellom Russland og Ukraina? Her er 10 ting du bør vite om konflikten nå.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Russland har anerkjent de to ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som uavhengige stater og sagt de vil sende soldater inn i denne delen av Øst-Ukraina. Det stor spørsmålet er om president Putin vil stoppe der, eller om han vil eskalere konflikten ytterligere.

Det finnes det flere mulige svar på.

Du kan lese mer om det under - i våre 10 spørsmål og svar om krisen - men la oss begynne med å forsøke å forstå hvorfor det er en konflikt i utgangspunktet.

1. Kort fortalt; Hva er det moderne historiske bakteppet for konflikten?

Frem til 1991 var både Russland og Ukraina en del av Sovjetunionen. Etter oppløsningen var deler av Sør- og Øst-Ukraina preget av en høy andel etniske russere med sterk tilknytting til Russland. Samtidig ønsket de sentrale og vestlige deler av landet å knytte seg tettere til Europa.

I februar 2014 ble den russiskstøttede presidenten Viktor Janukovitsj tvunget til å gå av under den såkalte Oransjerevolusjonen.

Senere samme år annekterte Russland Krim-halvøyen i sør, og i øst de støttet de et opprør blant russisk-vennlige separatister, som har ønsket å bryte ut av Ukraina, i Luhansk og Donetsk (også kjent som Donbass). Siden har det pågått en konflikt mellom separatistene i Donbass og Ukraina.

2. Hva ønsker Russland?

Russland ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Det kanskje aller viktigste kravet Russlands president Vladimir Putin har stilt er at Ukraina ikke skal få bli medlem av Nato.

Det paradoksale er at før Russlands handlinger i 2014 hadde et ukrainsk Nato-medlemskap aldri mer enn 25 prosent støtte blant ukrainerne. I dag ønsker godt over halvparten dette. Mange eksperter mener det trolig aldri ville skjedd dersom Putin ikke hadde gått inn på Krim-halvøyen, samt støttet separatistene øst i landet.

Info Hva er Russlands krav? Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

3. Hvordan har Nato/USA/Ukraina svart på Russlands krav?

Nato vært klokkeklare på at det er alliansen selv som bestemmer hvem de vil ta opp som medlemmer. Ikke Russland. Ukraina har også vært like tydelige på at det er de selv som bestemmer om de vil søke medlemskap. Så langt har de ikke gjort det.

4. Hvordan har man forsøkt å løse konflikten?

De siste ukene har det pågått intens diplomatisk virksomhet i et forsøk på å komme frem til en løsning som hindrer en russisk invasjon av Ukraina. Blant annet har USAs president Joe Biden hatt flere samtaler med Vladimir Putin.

Alt tyder nå på at alle disse forsøkene har mislyktes. Sent mandag kveld besluttet Putin at Russland vil sende styrker inn i regionene Luhansk og Donetsk.

PRESIDENT: Vladimir Putin under et møte i Moskva tirsdag.

5. Hvordan legitimerer Russland at de nå går inn i Øst-Ukraina?

Like før Putin fortalte at han vil sende inn det han omtaler som «fredsbevarende styrker» opplyste han at Russland anerkjenner de to regionene som uavhengige stater. Det skjer etter at Russland over flere måneder har gitt statsborgerskap til hundretusener av mennesker i området.

Vesten omtaler anerkjennelsen av de to separatistkontrollerte områdene som et grovt brudd på folkeretten og på Ukrainas territoriale selvråderett.

Den siste tiden har Russland hevdet gjentatte ganger at Ukraina har gjennomført angrep i de to regionene, noe Ukraina selv nekter for. I sin tale mandag sa Putin at situasjonen øst i Ukraina er «kritisk».

Eksperter mener han har prøvd å skape et falskt inntrykk av at det foreligger en trussel fra ukrainsk side mot deler av befolkningen – som nå har blitt russiske borgere.

6. Har dette noe med fredsbevaring å gjøre?

Eksperter VG har snakket med avviser kategorisk at dette har noe med fredsbevaring og beskyttelse av liv å gjøre.

7. Vil Putin nøye seg med det å gå inn i utbryterområdene?

Dette er «1 million-kronerspørsmålet» akkurat nå.

Ekspertene ser flere mulige scenarier. Det første er at Russland nøyer seg med å gå inn i de delene av Donetsk og Luhansk som er kontrollert av utbryterne, altså øst for frontlinjen, som allerede har vært der siden 2014. Et annet scenario er at de tar hele de to regionene. Et tredje kan være at de også tar andre områder sør og øst i Ukraina der det bor mange med russisk etnisitet.

Et siste er at Russland tar hele landet i det som kan bli en svært blodig krig.

Det siste alternativet kan ende med at Ukraina blir innlemmet i Russland, men det sees på som mer sannsynlig at Putin setter inn en russiskvennlig regjering i Kyiv.

8. Hva er mest sannsynlig at skjer videre nå?

Det kommer litt an på hvem man spør, men alle tror de neste dagene og ukene vil gi oss mange svar.

En av ekspertene VG har snakket med mener det meste nå tyder på at hele Ukraina vil bli invadert.

Begrunnelsen er kombinasjonen av at Putin ved å anerkjenne Luhansk og Donetsk har kvittet seg med sitt sterkeste forhandlingskort uten å få noe igjen for det, at Ukraina med dette står enda lenger fra Russland, at man ikke trenger 190.000 soldater dersom utbryterområdene er eneste stedet man skal og at Putin har visst at denne handlingen vil utløse sanksjoner fra Vesten.

9. Kan krisen spre seg til andre steder i Europa?

Også dette spørsmålet blir omtalt som veldig vanskelig å svare på, sier ekspertene. Russland har med dette satt en ny standard for hva det er mulig å gjøre i Europa. De har vist at de er villige til å gå langt for å få en ny sikkerhetsarkitektur i Europa og for å være en stormakt på vårt kontinent.

Historisk har kriger en tendens til å utvikle seg på andre måter enn man kanskje først planla for. Ekspertene påpeker at krig er noe man fort kan miste kontrollen over, og viser til at både 1. og 2. verdenskrig tok andre – og ikke minst mye lengre og mer dødelige – retninger enn hva man først trodde.

Men slik trenger det ikke bli denne gang.

10. Hva er det beste vi kan håpe på nå?

Ekspertene VG har snakket med påpeker at mye av konflikten her handler om jus og ting som selvråderett og folkeretten. For eksempel om utbryterregionene kan erklære seg selvstendige. Håpet kan derfor ligge i at dette forholder seg mer som en juridisk konflikt og at den militære eskaleringen blir begrenset. Det vil kunne spare mange menneskeliv.

Putin er trolig bevisst på at en større militæraksjon kan føre til kraftigere sanksjoner. Der mener også ekspertene at det kan ligge et håp.