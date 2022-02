forrige



FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat ved frontlinjen mellom Ukraina og de pro-russiske utbryterne.

Bruker utbrytere i Øst-Ukraina til å øke krigsfaren

Det meldes om angrep i Øst-Ukraina, der Russland har gjort det klart at de vil forsvare pro-russiske utbrytere. Putin kan bruke konflikten som et påskudd for full krig, advarer eksperter.

– Russerne er flinke til å sende motstridende signaler, fastslår forsker Jakub M. Godzimirski.

Russland-eksperten fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), har fulgt president Vladimir Putin tett i en årrekke.

– Putin er kjent for å holde spenningen oppe. Nå har han brukt masse krefter og penger på å holde oss på pinebenken i flere måneder. Det tror jeg vil fortsette.

– Nå skal det lite til for å fremprovosere en russisk intervensjon, sier eksperten.

SMILER LURT: Russlands president Vladimir Putin har tilsynelatende endret strategi.

Og torsdag morgen har propagandakrigen blusset opp for fullt, med potensielt krigsutløsende fare:

Russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina hevder at ukrainske styrker har skutt på deres territorium fire ganger de siste 24 timene.

Lederen for den selverklærte «folkerepublikken» Luhansk, Yan Lesjtsjenko, sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Ifax at konflikten har eskalert betydelig det siste døgnet. Han hevder ordren kommer direkte fra Kyiv.

Ifølge uttalelsen skal Ukraina ha brukt granatkastere, artilleri og maskingevær i fire ulike hendelser torsdag.

TETT PÅ FIENDEN: Sergej (32) hører daglig lyder av militære kjøretøy og våpen fra dem han kaller fienden på andre siden av frontlinjen i Øst-Ukraina. VG traff ham i forrige uke.

– Ukrainas væpnede styrker har brutt våpenhvilen grovt ved å bruke våpen, som ifølge Minskavtalen ikke skal brukes, sier de i uttalelsen.

Ukrainas forsvarsdepartement avviser å ha skutt mot separatister i Øst-Ukraina, og hevder at det er separatistene som har beskutt dem:

– Til tross for det faktum at vi er blitt beskutt med ulovlige våpen, inkludert artillerigranater, har ukrainske styrker ikke åpnet ild tilbake, sier en pressetalsperson for det ukrainske forsvaret på telefon til Reuters.

Det er imidlertid ikke uvanlig med konfrontasjoner mellom ukrainske styrker og russisk-støttede opprørere de siste åtte årene.

Nato anslår at Russland har hatt over 130.000 soldater nær grensa til Ukraina, og vestlige land frykter en russisk invasjon.

Ifølge nyhetsbyrået AFP gjentok en tjenesteperson i Det hvite hus natt til torsdag at Russland «når som helst» kan publisere falske opplysninger som påskudd for å invadere Ukraina.

Russiske myndigheter avviser at de har planer om en invasjon. Landets EU-ambassadør har imidlertid varslet et mulig motangrep hvis russere angripes i Øst-Ukraina.

I ØST-UKRAINA: En soldat fra den ukrainske regjeringshæren i en av skyttergravene ved frontlinjen inne i Luhansk fylke.

Store styrker

Meldingene om hva som skjer ved fronten rundt Ukraina er forvirrende og motstridende:

På den ene siden har Russland denne uken avsluttet militærøvelser på Krimhalvøya og i Hviterussland, områder som utgjør to av fem mulig fronter mot Ukraina.

Men fortsatt har Russland store styrker ved Ukrainas grense mot nord. Nato konkluderer med at nedtrappingen ikke er reell.

ENKLE FORHOLD: Ved utkikksposten tilbringer soldatene seks timer av gangen på vakt, de jobber i par, og har bare én stol.

Samtidig har russiske uttalelser om Øst-Ukraina bidratt til økt spenning.

– Det er en farlig konsentrasjon av ukrainske tropper ved fronten i Donbass. Faren for at de går til en militær aksjon for å løse problemer ved å bruke makt er høy og ekte, sier talsmannen for president Valdimir Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Skal lite til

Donbass er en betegnelse på de to øst-ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk, som siden 2015 har styrt seg selv som utbryterrepublikker, med støtte fra Russland.

I deler av disse områdene har den ukrainske regjeringshæren befestet sin posisjon gjennom et nettverk av skyttergraver.

Det betyr at ukrainske soldater lenge har vært inne i det området Russland nå vurderer å anerkjenne som selvstendig.

Det Russland gjør med utspillene om Øst-Ukraina, er å rettferdiggjøre en mulig inngripen i Donetsk og Luhansk, for å holde kontroll med Ukraina, mener Godzimirski.

UKRAINA: Markert i gult: den annekterte Krimhalvøya og de pro-russiske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Kan fremprovosere krig

Tirsdag oppfordret den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, president Putin til å anerkjenne de to utbryterrepublikkene – et trekk som i seg selv kan fremprovosere en krig.

Russland bidrar med både offiserer og ikke minst med våpen, til separatistene. Men det er fortsatt uklart om den russiske regjeringen vil følge oppfordringen fra nasjonalforsamlingen.

Russland har den siste tiden utstedt over en halv million russiske pass til innbyggerne i Donetsk og Luhansk.

Den russiske føderasjonens etterforskningskomite gikk onsdag ut med at den åpner straffesak, knyttet til fem massegraver med minst 295 sivile, som angivelig har blitt drept av ukrainske styrker i Øst-Ukraina. Det melder russiske myndigheter.

Det finnes ingen uavhengige kilder som bekrefter påstandene. Flere vestlige regjeringer, deriblant USA, har advart mot såkalt falskt flagg-operasjoner fra Russland, der man dikter opp en historie for å kunne legitimere et angrep mot Ukraina.

PÅ VEI HJEM? Det russiske forsvarsdepartementet har tirsdag sendt ut bilder som dette: Av stridsvogner som har deltatt i en øvelse i Hviterussland, og som nå angivelig sendes hjem til Russland.

Likehetstrekk med 2008 og 2014

To tidligere russiske militæraksjoner har visse likhetstrekk med det som nå skjer i Ukraina:

Da Russland gikk inn i Georgia i 2008, hadde de nettopp avsluttet en militærøvelse i Kaukasus. Så invaderte de til støtte for pro-russiske utbrytere i Sør-Ossetia.

Da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, skjedde det etter en omstridt folkeavstemning, der det ble bedt om uavhengighet fra resten av Ukraina. I forkant hadde Russland sendt tusenvis av soldater, uten emblemer på uniformene, ut i felt fra en base de hadde ytterst på halvøya.

– I Georgia lot president Saakasjvili seg provosere til aksjon mot utbryterne, og dermed ga han Russland et påskudd. Den ukrainske presidenten Zelenskyj vet at mye står på spill, og holder forhåpentlig hodet kaldt, sier Godzimirski.

– Annekteringen av Krimhalvøya skjedde mens Ukraina hadde store innenrikspolitiske utfordringer, og var en ganske unik situasjon. Jeg tror ikke Russland vil annektere Øst-Ukraina, men presse på for at de skal få økt selvstyre, i tråd med Minsk-avtalen, fortsetter forskeren.

FORSKER: Jakub M. Godzimirski er Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

To tolkninger

Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole mener Russlands påstand om fare for et ukrainsk angrep på Donbass og nasjonalforsamlingens oppfordring til Putin om å anerkjenne de to regionene som utgjør Donbass, Donetsk og Luhansk kan tolkes på to måter:

– Det kan være at Putin skaffer seg et veldig viktig forhandlingspunkt. Han kan la være å gjøre som Dumaen (nasjonalforsamlingen journ.anm.) ber om, og da vise Vesten at han er villig til å overprøve dem, mot at han får igjen noe selv.

Det andre tolkningen er at bruk av makt er nært forestående.

– Det er at beslutningen innenrikspolitisk i Russland bereder grunnen for en begrenset, militæraksjon i Luhansk og Donetsk. Da basert på en oppdiktet mulig operasjon fra ukrainsk side, sier Heier.

EKSPERT: Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

Sjakkspilleren Putin

Han mener det er lite trolig at Ukraina skal ha planlagt en stor operasjon i Donbass når landet nå er på randen av krig, og han sier at de ukrainske soldatene i området vet at de skal sitte stille i båten, og ikke skyte først.

– Det er ikke logisk at den svake parten skal fremprovosere en krig. Særlig ikke siden USAs president, Joe Biden, har vært tydelig på at de ikke vil møte en invasjon med militærmakt, sier Heier.

Han mener at det russerne nå gjør skrur opp temperaturen for de vestlige lederne.

– Dette gir Putin en fordel med tanke på å få gjennomslag rundt forhandlingsbordet med sine amerikanske motparter.

– Er han litt som en sjakkspiller?

– Ja, og han er mye flinkere til å spille sjakk en europeerne og amerikanerne. Han har et mye mer trimmet og enhetlig statsapparat som kan reagere mye raskere og presist enn Nato med sine 30 medlemsland og hva USA kan gjøre.

TIL BORDS: En rekke vestlige ledere har hatt samtaler med Vladimir Putin (t.v.) den siste tiden. Tirsdag besøkte Tysklands forbundskansler Olof Scholz (t.h.) Moskva.

Tre scenarier

Professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke mener at onsdagens meldinger om at Russland avslutter militærøvelser på Krim forandre situasjonen i liten grad. Han sier det fremdeles er mange militærstyrker og mye materiell i bevegelse i området, og at det dermed fremdeles er overhengende fare for at uforutsette situasjoner oppstår.

– Og så vidt vi vet har man ikke fått verifikasjoner på at fjernsynsbildene som skal vise en tilbaketrekning faktisk er reelle. Det kan være enkelt å skape informasjon som handler om å få Vesten til å tro én ting, mens det i realiteten er noe annet som skjer, sier Flikke.

Han lister opp tre mulige scenarier fremover. Det ene er at det kommer en ensidig anerkjennelse av Luhansk og Donetsk som uavhengige regioner, og at Russland rykker inn der, slik de i 2014 gjorde på Krim-halvøyen.

Våger ikke spå

Det andre er at man kan få permanent oppstilte russiske styrker i Hviterussland, nær den Ukrainske grense. Det tredje er en større konflikt av typen oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, skisserte for VG tirsdag.

Men akkurat hvilke av scenariene det ender i våger han ikke spå ennå.

– Jeg trenger i alle fall en uke for å komme med et svar på det.

– Så situasjonen er høyst usikker nå, med andre ord?

– Ja, svarer professor Geir Flikke.