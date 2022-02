Russland fortsetter offensiven «fra alle kanter»

KYIV/OSLO (VG) Det meldes om harde kamper flere steder i og rundt Ukrainas hovedstad. Lørdag ettermiddag opplyser det russiske forsvarsdepartementet at Russland fortsetter offensiven «fra alle kanter» - tross logistikkutfordringer.

Den russiske hæren har fått ordre om å fortsette offensiven i Ukraina, som følge av at Kyiv har nektet å inngå samtaler i Hviterussland, hevder talsperson generalmajor Igor Konasjenkov.

– Etter at ukrainsk side avviste forhandlingsprosessen, ble alle styrker i dag gitt ordre om å utvide offensiven fra alle kanter i samsvar med planene for operasjonen, sier han i en uttalelse.

Ukraina nekter imidlertid for at de har avvist å forhandle med Russland. Til Sky News sier en rådgiver fra det ukrainske presidentkontoret at de ønsker å delta i forhandlinger, men at de ikke vil akseptere ultimatum.

Siden natt til lørdag har det pågått harde kamper flere steder i og rundt Ukrainas hovedstad. Det pågår også kamper i byene Mariupol, Kherson, Mykolaiv og Odessa sør i landet.

Ukrainas president Zelenskyj sier lørdag formiddag at Ukraina fremdeles kontrollerer Kyiv og viktige områder rundt byen. Ordfører Vitalij Klitsjko hevder at det ikke er russiske soldater inne i sentrum av byen.

– Natten i går var tøff, men det er ingen russiske soldater i byen, sier Klitskjo i en videomelding publisert i nyhetskanalen Telegram lørdag morgen.

Logistikk-utfordringer for russerne

Russlands inntog i Ukraina har gått sakere det siste døgnet, trolig grunnet logistikkproblemer og sterk motstand fra ukrainerne. Fredag kveld meldte Reuters at russiske styrker hadde problemer med drivstoff og materiell, og hadde stanset nær den nordøstlige byen Konotop etter å ha lidd store tap.

Lørdag ettermiddag skriver Storbritannias forsvarsdepartement at russiske styrker omgår større ukrainske populasjonssentre samtidig som de avsetter tropper for å omringe og isolere ukrainske byer.

– Det var trolig et mindre antall forhåndsinnsatte russiske sabotasjegrupper som var involvert i nattens trefninger i Kyiv.

Å ta over Kyiv er fortsatt Russlands hovedmål, heter det i oppdateringen.

En kilde i Pentagon sier til The New York Times at flesteparten av de 150.000 russiske troppene som står klare for å innta Ukraina allerede deltar i kamper i landet.

– Men frustrasjonen vokser hos dem på grunn av den manglende fremgangen i møte med sterk motstand, spesielt nord i landet, sier den Pentagon-ansatte til avisen.

Rakettangrep på boligblokk

Ifølge Kyiv Independent ble en boligblokk i nærheten av Kyiv internasjonale lufthavn Zhuliany, som ligger noen kilometer unna hovedstadens sentrum, truffet av en rakett lørdag morgen.

Det er ikke meldt om dødsfall i forbindelse med rakettangrepet. 35 personer ble skadet, inkludert to barn, sier Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

I en videomelding lørdag klokken 12.34 sier president Volodymyr Zelenskyj at Russland har truffet boligområder med raketter, skriver CNN.

– Ødeleggelsen av boligbygg med missiler og artilleri er det ultimate argumentet for at verden skal være på vår side og stoppe Russlands invasjon, sier den ukrainske presidenten.

Lørdag klokken 13.10 strammes portforbudet i Kyiv inn, og det er nå utvidet til å gjelde fra kl. 17.00 til 08.00, melder Reuters.







En boligblokk i Zhuliany ble truffet av en rakett lørdag morgen. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

– Anti-krig-koalisjonen virker

På Twitter sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at vestlige partnere skal sende våpen for å hjelpe Kyiv i kampen mot Russland. Sky News erfarer at Storbritannia og USA, sammen med ytterligere 25 land, har blitt enige om å forsyne Ukraina med våpen og andre forsyninger.

– En ny dag på den diplomatiske frontlinjen startet med en telefonsamtale med Emmanuel Macron. Våpen og utstyr fra partnerne våre er på vei til Ukraina. Anti-krig-koalisjonen virker, tvitret Zelenskyj.

Zelenskyj har innstendig bedt vestlige land om å kaste russerne ut av betalingssystemet Swift. Lørdag formiddag oppfordrer han Tyskland og Ungarn til å kaste ut Russland.

– Vi har nesten full støtte fra EUs medlemmer om å ekskludere Russland fra SWIFT, sier den ukrainske presidenten lørdag klokken 12.34.

Internt i EU har det vært stor uenighet. De baltiske landene har krevd utkastelse, mens blant annet Tyskland og Østerrike har vært skeptiske.

Zelenskyj takket også sjefen for den russiske avisen Novaya Gazeta og andre i Russland for deres anti-krigsaktivisme.

– Alle våre venner som vil bli med oss – vær så snill, kom, vi vil gi dere våpen, sier han.

Harde kamper

VGs team i Kyiv meldte like før klokken 05.00 norsk tid at de hørte pågående skyting i sentrum av hovedstaden. Både lengre unna og nærmere der de befinner seg.

En time senere pågikk skytingen fortsatt og de kunne høre eksplosjoner.

Det ukrainske forsvaret bekrefter på Facebook at det pågår harde kamper i gatene i Kyiv og i byen Vasylkiv.

– Gjennom natten har russiske okkupanter ikke tatt en eneste by, skriver forsvaret på Twitter.

Ifølge nyhetsbyrået AP ber myndighetene i Kyiv innbyggerne om å gå i dekning og holde seg unna vinduer og balkonger på grunn av de pågående gatekampene.

Et vitne sier til Reuters rundt klokken 06.30 norsk tid at man kan høre skudd ved myndighetslokaler.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Slo tilbake russisk angrep

Borgermesteren i Vasylkiv, som ligger 35 kilometer sør for Kyiv, forteller at det pågår kraftige kamper i sentrum av byen.

– Sentrum er okkupert av stridende, sa hun da hun snakket på kanalen til det ukrainske parlamentet.

Hun melder om tap på ukrainsk side, og rundt 200 skadede, ifølge CNN.

Like før klokken 04.00 norsk tid har reportere fra Fox News og New York Times i Kyiv lagt ut videoer der man kan høre skudd og se sporlys i sentrum Kyiv.

Det ukrainske forsvaret meldte ved tre-tiden at de har slått tilbake et russisk angrep ved en hovedfartsåre inn mot Kyiv sentrum fra nord.















ETTER BRANNEN: En ukrainsk soldat går forbi et brennende militærkjøretøy i Kyiv lørdag formiddag. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Mange brukere på sosiale medier meldte om eksplosjoner fra rundt klokken 02.00 natt til lørdag. Interfax meldte at russiske tropper forsøkte å angripe et elektrisk anlegg i Kyiv. Meldingene er foreløpig ikke bekreftet av ukrainske myndigheter.

På videoer, som deles flittig på Telegram og Twitter natt til lørdag, kan man høre skarpe skudd. Videoene skal være filmet i ulike deler av Kyiv fylke og er ikke verifisert fra offisielt hold.

Det er hørt mye skarpe skudd ved Beresteiska stasjonen sentralt i byen, her er det også hørt eksplosjoner. Det skal også foregå ved Shulyavka, også sentralt i Kyiv. Det er også rapportert om kamper i Troieshchyna, nordøst for sentrum.