CYBERANGREP: Det er meldt om cyberangrep mot ukrainske myndigheter. Her fra Ukrainas hovedstad Kiev.

Massivt cyberangrep mot ukrainske myndigheter

Et massivt cyberangrep har rammet ukrainske myndigheters nettsider. Det er så lang ikke kjent hvem som står bak.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere departementer melder om problemer med nettsidene, deriblant utenriksdepartementet og utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AFP.

Det er ikke kjent hvem som står bak, og det er så langt få detaljer om angrepet. Politimyndighetene etterforsker saken.

– Vær redd

På flere av departementets nettsider er det publisert meldinger med beskjeder om at ukrainere bør være redde.

– Ukrainer! Alle dine personlige data har blitt lastet opp på nettet. All informasjon på datamaskinen er ødelagt, det er umulig å gjenopprette det, heter det i en melding som kommer på nettsider som er hacket. Meldingene skal ha vært på ukrainsk, polsk og russisk.

– All informasjon om deg har blitt offentliggjort. Vær redd, og forvent det verste. Dette er for din fortid, nåtid og framtid, heter det videre i den kryptiske meldingen.

Innholdet på nettsidene er ikke endret, og ingen personlig informasjon har lekket, ifølge ukrainske myndigheter.

Peker på Russland

Det er for tidlig å konkludere med noe som helst rundt angrepet, men historisk sett har det vært en lang rekke cyberangrep mot Ukraina fra Russland, sier Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, ifølge Reuters. Russland har tidligere nektet for å stå bak flere cyberangrep.

Det er for tiden anspent på grensen mellom Ukraina og Russland. De siste ukene har det vært en rekke møter mellom Nato, USA, Ukraina og Russland for å få til en deeskalering av situasjonen. Så langt har ikke møtene og samtalene ført fram.

Russland vil blant annet at Ukraina skal nektes medlemskap i Nato og at forsvarsalliansen skal rulle tilbake flere tiår med utvidelse i Europa, noe USA blankt har avvist, ifølge Reuters.

Også beredskapsdepartementet og statsrådets nettsider har vært nede, og flere ambassader melder om at nettsidene er nede, deriblant Ukrainas ambassade i Sverige. VG har heller ikke klart å komme inn på Ukrainas ambassade i Norges nettsider fredag morgen.

Ifølge ukrainske myndigheter er en rekke nettsider midlertidig stengt ned for å hindre angrepet fra å spre seg.

Ifølge journalisten Kim Zetter er 15 nettsider i Ukraina rammet. De har alle til felles at de bruker samme publiseringssystem, ifølge Zetter, som oppgir anonyme kilder.