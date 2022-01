CYBERANGREP: Det er meldt om cyberangrep mot ukrainske myndigheter. Her fra Ukrainas hovedstad Kiev.

Massivt cyberangrep i Ukraina: − Forsøk på en maktdemonstrasjon

KIEV (VG) «Vær redd, og forvent det verste», skriver hackerne: Et massivt cyberangrep har rammet ukrainske myndigheters nettsider.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere departementer meldte fredag morgen om problemer med nettsidene, deriblant utenriksdepartementet og utdanningsdepartementet, melder nyhetsbyrået AFP.

Det er ikke kjent hvem som står bak, men ukrainske myndigheter peker allerede på Russland. Politimyndighetene etterforsker saken.

Andrij Zagorodnjuk, som var Ukrainas forsvarsminister frem til mars 2020, sier til VG at cyberangrepet er et forsøk på en maktdemonstrasjon fra russisk side.

– For øyeblikket tror vi ikke sjansen for en invasjon er så stor, men vi forventer at de øker presset, inkludert med cyberangrep, fremover nå. Dette er et forsøk på å legge et psykisk press på oss, sier Zagorodnjuk.

Han hevder russerne tester den ukrainske beredskapen ved å gjennomføre cyberangrep.

– Vi forventer at de øker presset fra flere hold nå. Hybridangrep vil også omfatte cyberangrep, sier Zagorodnjuk.

– Dette overbeviser neppe noen om å endre side i spørsmålet om Nato-medlemskap, men det er et forsøk på en maktdemonstrasjon og en test av våre systemer.

– Vær redd

På flere av departementets nettsider var det publisert meldinger med beskjeder om at ukrainere bør være redde.

– Ukrainer! Alle dine personlige data har blitt lastet opp på nettet. All informasjon på datamaskinen er ødelagt, det er umulig å gjenopprette det, heter det i en melding som kommer på nettsider som er hacket.

Meldingene var skrevet på ukrainsk, polsk og russisk.

– All informasjon om deg har blitt offentliggjort. Vær redd, og forvent det verste. Dette er for din fortid, nåtid og fremtid, heter det videre i den kryptiske meldingen.

Innholdet på nettsidene er ikke endret, og ingen personlig informasjon har lekket, ifølge ukrainske myndigheter.

Myndighetene melder at mange av nettsidene allerede er oppe og gå igjen rundt klokken 08.45 norsk tid.

Ambassadesider nede

Også beredskapsdepartementet og statsrådets nettsider har vært nede, og flere ambassader melder om at nettsidene er nede, deriblant Ukrainas ambassade i Sverige. VG har heller ikke klart å komme inn på Ukrainas ambassade i Norges nettsider fredag morgen.

Ifølge ukrainske myndigheter er en rekke nettsider midlertidig stengt ned for å hindre angrepet fra å spre seg.

Ifølge journalisten Kim Zetter er 15 nettsider i Ukraina rammet. De har alle til felles at de bruker samme publiseringssystem, ifølge Zetter, som oppgir anonyme kilder.

Peker på Russland

Det er for tidlig å konkludere med noe som helst rundt angrepet, men historisk sett har det vært en lang rekke cyberangrep mot Ukraina fra Russland, sier Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet. Russland har tidligere nektet for å stå bak flere cyberangrep.

Det er for tiden anspent på grensen mellom Ukraina og Russland. De siste ukene har det vært en rekke møter mellom Nato, USA, Ukraina og Russland for å få til en deeskalering av situasjonen. Så langt har ikke møtene og samtalene ført fram.

Russland vil blant annet at Ukraina skal nektes medlemskap i Nato og at forsvarsalliansen skal rulle tilbake flere tiår med utvidelse i Europa, noe USA blankt har avvist, ifølge Reuters.

Regjeringen: Ikke positivt fra Russland

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at de første signalene fra Moskva etter ukens møter mellom Russland og vestlige land ikke er positive.

– De står fast på de russiske hovedkravene, mens vi er åpne for videre forhandlinger, sier utenriksministeren.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, legger hun til.

ALVORLIG: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget for å kommentere den alvorlige situasjonen ved grensen til Ukraina.

Huitfeldt har fredag konsultert Stortinget og konstaterer at det er stor tilslutning til regjeringen og de alliertes linje. Norske myndigheter vil ha dialog og jobber for å få en diplomatisk løsning, sa Huitfeldt på en pressekonferanse fredag morgen.

Russland krever skriftlige svar fra Nato på kravene som landets diplomater la på Natos bord tidligere denne uken. Etter det vil president Vladimir Putin bestemme veien videre, ifølge landets utenriksminister, Sergei Lavrov.

Fredag formiddag sier Lavrov i Moskva at Nato må skriftlig svare punkt for punkt på kravene og begrunne sine svar – og komme med sine egne forslag.

Cold Response går som planlagt

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier at Norges linje er å ha en ikke-eskalerende profil og at Norge skal være åpne og tydelige om egen militæraktivitet. Forsvaret opererer på vanlig måte og følger situasjonen, men med en ekstra årvåkenhet, sa Enoksen.

– Det er ingen tvil om at situasjonen er alvorlig, og det er fremdeles grunn til å være bekymret for militær maktbruk i Ukraina. Russland har ansvaret for deeskalering, sa Enoksen.

Natos store vinterøvelse i Norge «Cold Response» vil gå som planlagt senere i vinter.