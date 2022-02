IS-frykten har våknet

De har en av verdens farligste jobber. De irakiske spesialstyrkene jakter på IS-terrorister. VG ble med dem på tokt.

IS-frykten har våknet

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har fått info om at det er flere IS-krigere som gjemmer seg i området nær landsbyen Hatra. Klokken 03.30 starter oppdraget.

Kommandant i de irakiske spesialstyrkene, Haidar Fadil Arzoki, forklarer hvordan soldatene hans skal kjøre ut i nattemørket i sine pansrede firehjulstrekkere for å storme gjemmestedet til IS-krigerne.

De aner ikke hva som venter dem.

Barten hans er stram, og vikene gråner. Bak ham henger en kniv på en plakett.

Der er også et bilde av amerikanske soldater de samarbeider med, og en termokopp med et dødninghode på.

– IS utvikler seg hele tiden. De er feige, men også veldig smarte, sier han.

Det er gått tre år siden Den islamske staten (IS) ble territorielt nedkjempet, fra et enormt område som strakte seg mellom Irak og Syria.

Torsdag kom beskjeden om at USA har klart å drepe den nåværende IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Men drapet har begrenset verdi sier forskere.

For de er ikke nedslått, og er fremdeles en trussel i deler av Syria og Irak, der de går i ett med befolkningen.

Senest denne uken har det vært voldsomme kamper i byen Hasakah nord i Syria, rett på andre siden av grensen fra Irak.

Grafikk: Google maps/Kyrre Lien

Der har IS angrepet et fengsel med opptil 5000 antatte IS-krigere. Målet har vært å sette dem fri.

120 kurdiske soldater og fengselsbetjenter er drept i kampene som har vart siden slutten av januar, og flere hundre IS-krigere og fanger har også mistet livet, melder de kurdiske styrkene SDF.

Det er fremdeles uvisst om IS har klart å frigjøre noen av sine egne fanger.

Mandag kunngjorde SDF at de har tatt tilbake kontrollen over fengselet og arrestert hundre fanger, men utover uken er det fremdeles meldt om flere mindre skuddvekslinger.

Hele angrepet er et ekko fra tiden før IS erklærte sitt kalifat. Da frigjorde de jihadister gjennom flere spektakulære fengselsangrep.

– Angrepet er en stor seier for dem, forteller Syria-forsker hos tankesmien International Crisis Group, Dareen Khalifa, til VG.

– Min tolkning er at de har vært strategiske det siste året, at de forsøker å bygge seg opp. Alle jeg har snakket med, forteller at situasjonen i dette området er blitt verre det siste året.

Også i Irak ble tolv politimenn drept av IS for noen uker siden. En av dem ble filmet mens han ble halshugget.

Frykten er at IS igjen skal vokse seg sterke.

Det er det kommandant Arzoki og hans menn i spesialstyrkene i Irak forsøker å forhindre.

Klokken er litt over tre på natten da soldatene dukker opp. – Når vi kommer frem, ikke rør noe. IS kan være der. Det kan være minelagt, advarer kommandanten. De tungt bevæpnede mennene setter seg i bilene og forlater basen.

De 23 pansrede, svartmalte bilene glir denne desembernatten forbi landsby etter landsby i den irakiske ørkenen.

– Dere kjører bra nå. Fortsett slik. Hold god avstand, lyder det over sambandet.

Mange av byggene er ødelagte etter kampene som har rast her.

Uthulte, gjennomskutte biler ligger strødd langs veien. Metallet er vridd og rustent.

Fargen blander seg med ørkensanden.

Da IS var på sitt mest aktive, kontrollerte de flere av disse landsbyene.

Nå er det det irakiske militæret som har makten. Men den er skjør.

Det er bare en times kjøretur nordover før bygrensen til Mosul dukker opp, der terrorgruppen erklærte sitt kalifat i 2014.

Det ble begynnelsen på det mange anser som det verste terrorregimet verden har sett i moderne tid.

– De har mistet staten sin, men estimatene på antall medlemmer har vært overraskende høye. Så det er tydelig at IS fremdeles har en slagkraft, sier Brynjar Lia, terrorforsker og professor i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.

FN anslår at 10 000 IS-krigere fortsatt skjuler seg i Irak.

– De forsøker å bygge seg opp igjen. Og en av strategiene de bruker, er å frigjøre fanger fra fengslene, fortsetter Lia.

– Denne strategien brukte de i 2012–13 med stort hell. Den var en viktig faktor for at IS ble så sterke som de ble, forteller forskeren.

Den lysner i horisonten idet kortesjen svinger av motorveien og inn i ørkenen.

De får beskjed om å skru av lysene.

– Bilene nummerert med oddetall skal speide til venstre. Partall til høyre, sies det over sambandet.

Skytteren over oss vrir seg rundt og peker våpenet utover ørkenen. Soldatene er hele tiden på utkikk.

En utsprengt bil ligger langs veien.

– Det er en drone som har truffet den. Det en IS-bil, og kanskje likene deres fremdeles er inni, sier soldaten i førersetet.

– Før var disse landsbyene kontrollert av IS. Nå har noen av innbyggerne dratt, noen er her fremdeles.

Så stopper kortesjen, og sanden piskes opp.

Soldatene frykter at det er plantet en IED langs veien, en improvisert sprengladning som kan være livsfarlig selv for en pansret bil.

En minerydder går ut av bilen og søker langs veien med en metalldetektor.

Etter noen minutter gir han klarsignalet, og kortesjen kan kjøre videre.

Kortesjen ruller inn over et elveleie.

De svarte bilene sprer seg utover og soldatene retter våpnene ned mot dalsøkket.

Det er der nede de mistenker at IS-krigerne gjemmer seg.

Spesialsoldatene gjør klar rakettkastere. Så tar de av sikringen. Og går ned i elveleiet.

Mennene sprer seg utover. Noen går på åskanten over, andre nede i det uttørkede elveleiet. Høyt over oss summer en amerikansk drone.

Så får soldatene øye på grotten hvor IS-krigere kanskje holder til.

Med øynene og våpnene rettet mot åpningen i fjellet, beveger de seg fremover.

De sender inn en hund som søker gjennom grotten. Men den kommer tilbake uten funn.

Grotten er tom.

– Skal vi sprenge den, spør en soldat.

– Ja, la oss, svarer kommandanten.

En soldat setter seg ned på huk og gjør klar en klump med sprengstoffet C4. Han setter en tennhette inn i den plastelinalignende substansen.

Like ved står en mann med brune lakksko, militærbukse og et sjal foran munnen. Håndjernet glinser i solen.

– Han er informanten vår, sier kommandanten.

Vedkommende er lokalkjent og ble en måned tidligere arrestert og mistenkt for å være en del av IS.

De avventer å sprenge grotten. Informanten har tipset om et nytt sted de vil sjekke ut først.

Soldatene beveger seg litt oppover i elveleiet.

Jorden er full av hull som skorpioner, rotter og slanger trives i, opplyser en av soldatene.

De går forbi en utbrent motorsykkel.

– Den er også etter IS, forteller kommandanten.

Etter en times marsj gir kommandanten opp.

– Du er en løgner, roper kommandanten til informanten.

Han gir mannen med håndjern et spark i rumpa med militærstøvelen.

– Jeg kommer til å gi deg elektrisk støt hvis du ikke forteller hvor IS-krigerne er!

Så klapser han til informanten.

– 240 volt!

Mannen i håndjern ser ned i bakken.

Så blir han dyttet inn i en av de pansrede bilene.

– Hvordan oppdragene går, avhenger av etterretningen vi har, forteller kommandanten Marwan Abdul Kareem.

– Informanten er ikke en IS-kriger selv, men han samarbeider med dem. De truet ham fordi han var gjeter i dette området.

Han er tiltalt for å ha samarbeidet med IS i ett år og skal ha fraktet penger for terrorgruppen, opplyses det.

Akkurat nå er mer enn 20.000 mennesker fengslet i Irak for mistanke om terrorvirksomhet.

De holdes i fengsler som er overfylte, og menneskerettighetsorganisasjoner har i lang tid kritisert det de kaller manglende og kritikkverdig rettergang, samt at forholdene i fengslene er inhumane.

Kommandanten kommer tilbake til de ventende soldatene, for informanten har røpt ny informasjon.

De skal slå til et siste sted.

Soldatene kjører forbi utsprengte hus, hvor mursteinen ligger spredd utover gårdsplassen.

Plutselig stopper kolonnen.

– Det er bevegelse. Fem menn, sies det over radioen.

En av skytterne vrir rundt våpenet og begynner å skyte mot skikkelsene i horisonten.

En annen soldat drar frem en skarpskytterrifle for å se bedre.

– Det er bare noen trær, sier han.

Kortesjen kjører videre.

Irak sliter med korrupsjon, sekteriske motsetninger, fattigdom og befolkningen har liten tillit til staten, noe flere peker på som en viktig årsak til at IS klarte å rekruttere så mange den gang.

Men disse problemene er ikke løst og fortsetter å skape grobunn for ekstremisme.

– IS har flere områder hvor de står sterkt og har tilfluktssteder, og hvor sikkerhetsstyrkene ikke klarer å holde kontroll, forteller terrorforsker Brynjar Lia.

IS-krigerne gjemmer seg ofte i fjellene, og gjennomfører utpressing, henrettelser og angrep mot sivilbefolkningen i Irak og Syria, sier han.

– Vi ser et tilsvarende hos jihadistgruppene i Sahelregionen, Somalia og Afghanistan, at når de er militært svake, går de tilbake til geriljakrig – som er mye mindre ressurskrevende enn å administrere en stat. Så forbereder de sin tilbakekomst, fortsetter Lia.

– Når forholdene i konfliktområdet endres i jihadistgruppenes favør, mobiliserer de alle ressurser, inkludert sine erfarne krigere fra fiendens fengsler, for å vinne territoriell kontroll og etablere det de kaller islamske «stater», «emirater» – eller i IS sitt tilfelle; et «Kalifat».

De pansrede bilene bremser opp.

Soldatene klyver ut, justerer våpnene og går i formasjon bortover den tørre sanden.

De sikter våpnene sine ned mot en ny grotte.

Grotten er tidligere blitt truffet av et luftangrep. Sprengt stein dekker ørkenoverflaten.

Kommandanten tror IS fremdeles kan bruke dette som et gjemmested.

Han gir ordren om å søke gjennom grotten.

Men først skal de kaste håndgranater inn.

Et tungt drønn. Steinsplinter slynges opp i luften.

Så sender sikkerhetsstyrkene inn en hund.

Etterpå må to soldater krype inn i den smale åpningen. De tynneste blir valgt ut, de legger seg ned på magen og åler seg inn.

Minuttene går.

De kommer de ut igjen.

Det var ingen IS-krigere der, men soldatene fant medisiner, tørrmat og en utbrent seng.

Det er spor etter IS, forteller en av soldatene.

Men de er for sent ute. Nok en gang.

– Etter at de mistet landområdet sitt, er de blitt veldig varsomme. De klarer å unngå dronene våre, og det er vanskelig å forfølge dem, sier kommandant Haidar Fadil Arzoki.

De avslutter oppdraget og setter kursen tilbake mot basen. Det ble ingen nye arrestasjoner denne dagen.

På vei ut av ørkenen stopper styrken i en liten landsby for å dele ut løpesedler.

Der står det at innbyggere ikke må samarbeide med IS. Og hvis de ser noen IS-krigere, må de ringe etter de irakiske spesialstyrkene.

Soldatene får et gammelt ektepar til å holde opp løpeseddelen de er blitt tildelt.

Så tar de et bilde av dem.

Kvinnen er mest opptatt av at det er tørke for tiden, og at husdyrene hennes ikke får noe mat.

– Da IS kom hit, flyktet jeg herfra. Etter at jeg kom tilbake, har jeg ikke sett noen IS-krigere, forteller kvinnen.

Også kommandanten forteller at det de sjeldent klarer å observere IS-krigere her ute i ørkenen.

– Tror du at dere klarer å bli kvitt IS?

– Det er en mentalitet, så det er ikke lett. De har gått fra å være krigende til å bli sivile og gjemme seg blant befolkningen, forteller en annen kommandant, Marwan Abdul Kareem.

– De vil bestå helt til mentaliteten er borte.

VG I IRAK: VGs Midtøsten-korrespondent på oppdrag i Irak.

Info VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

Les gjerne også disse ferske sakene fra Irak: