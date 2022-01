LEDET MØTE: Jonas Gahr Støre på president-plass i FNs sikkerhetsråd tidligere tirsdag.

Ukraina-konflikten på vei til FNs sikkerhetsråd

NEW YORK (VG) Som formannsland i FNs sikkerhetsråd, kan Norge få mer av Ukraina-konflikten i fanget de neste dagene.

Ifølge VGs opplysninger er det USA som presser på for å få ta konflikten mellom Russland og Ukraina til Sikkerhetsrådet.

Hensikten skal være å få Sikkerhetsrådets medlemmer til å advare forebyggende mot en mulig militær konflikt i Russland, ved å gjennomføre en debatt om dette internt i rådet.

Det må i så fall skje kommende fredag eller mandag, får VG opplyst. Tirsdag 1. februar overtar Russland formannskapet i FNs sikkerhetsråd i New York.

Mye tyder på at Russland vil forsøke å motsette seg en slik hastebehandling i FN nå.

Ikke umulig

Mandag kveld holdt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) muligheten åpen for at Norge skal lede et slikt møte om Russland-Ukraina konflikten:

– Det er ikke umulig. Det er diskusjoner, forstår jeg, mellom noen av medlemslandene om temaet bør løftes, sa Støre da.

Det velinformerte amerikanske publikasjonen Foreign Policy rapporterte tidligere i januar at USA planlegger å konfrontere Russland i en høyprofilert runde for åpne dører i Sikkerhetsrådet - dersom Russland gjør alvor av militære tiltak mot Ukraina.

Formelt kan Russland med sin veto-makt stoppe ethvert forsøk fra de andre 16 medlemslandene til å skrive en resolusjon som fordømmer landet.

Derfor er en verbal konfrontasjon i full offentlighet så aktuelt, skriver Foreign Policy, og minner om verbale sammenstøt i Rådet både under Cuba-krisen og krisen som USA startet mot Irak.

Støre i FN

– Det er ikke noe Norge har tatt initiativ til i dag, men her er dette en utvikling som går fra dag til dag, og vi har formannskapet inn i neste uke. Så hvis det går i den retning, så vil vi gjøre jobben, sa statsminister Støre mandag kveld.

Han ledet tirsdag et møte i FNs sikkerhetsråd om beskyttelse av sivile i urbane konflikter.

Onsdag skal han lede en debatt om Afghanistan, hvor det er rapportert om stor humanitær nød etter at Taliban overtok. Støre har tidligere sagt til VG at han vil ta med seg inntrykk fra Talibans omstridte besøk i Oslo denne uka.

Dersom det blir Ukraina-debatt i Sikkerhetsrådet under Norges ledelse, ligger det an til at FN-ambassadør Mona Juul sitter i president-stolen.