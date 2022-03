Krigen i Ukraina: Dette tror ekspertene kan skje nå

President Volodymyr Zelenskyj har åpnet opp for et kompromiss med Russland om de østlige delene av Ukraina. Samtidig har Russland signalisert at de vil konsentrere seg kun om den østlige Donbas-regionen. Er vi nærmere en slutt på krigen nå? Dette mener norske militære eksperter om fem mulige scenarioer fremover.

Av Mona Langset

Publisert: Nå nettopp