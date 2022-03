TRUFFET: Bildet skal vise en bygning som skal ha blitt rammet av angrepet som skal ha skjedd mandag.

Storbyen Odesa skal ha blitt angrepet

Ukrainas største havneby er ifølge lokale myndigheter under angrep fra russiske styrker.

Publisert: Nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået Reuters mandag.

Byrådet i byen sier at russiske styrker tidlig mandag har gjennomført et angrep mot boligbygninger i utkanten av byen.

Dette skal være det første angrepet av en slik karakter mot Odesa.

– Dette er boligbygninger der fredelig folk bor, sier ordfører Gennadiy Trukhanov.

De lokale myndighetene opplyser at ingen skal være drept i angrepet.

Sivile rammet

Russland avviser at de angriper sivile, men i flere ukrainske byer har boligområder der sivile bor og sivil infrastruktur vært rammet av blant annet russiske bomber og artilleriild.

forrige



fullskjerm neste TRUFFET: En bygning som skal være rammet av angrepet som skal ha skjedd mandag. 1 av 3 Foto: Max Pshybyshevsky / AP

Så langt har FNs høykommissær for menneskerettigheter bekreftet at 902 sivile er drept siden Russland startet sin angrepskrig mot Ukraina, og at ytterligere 1459 sivile er blitt såret i russiske angrep.

FN mener at de reelle tallene er langt høyere enn de bekreftede.

– De fleste registrerte sivile ofrene er forårsaket av bruk av eksplosive våpen med et stort nedslagsområde, inkludert tungt artilleri, rakettsystemer og missil- og luftangrep, skriver FNs høykommissær for menneskerettigheter i en oppdatering søndag.

– Slutten på økonomien

Et angrep på Odesa kan ha stor strategisk betydning for krigen. Som landets tredje største by og den soleklart viktigste havnebyen vil Russland kunne få stor kontroll over forsyningslinjene inn og ut av Ukraina dersom de tar kontroll over byen.

– Det vil bety slutten på fraktskip, slutten på økonomien og slutten på utviklingen, sa ordføreren til New York Times for snart tre uker siden.

SPERRINGER: En gate i Odesa er fylt opp med stålbjelker som skal hindre russiske militærkjøretøy å ta seg frem i byen.

Allerede da hadde det vært enkelte trefninger i byen, men angrepet som skal ha skjedd mandag skal altså ha værrt mot boligbygninger.

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen, har tidligere sagt til VG at man bare trenger å ta en titt på kartet for å forstå viktigheten av Odesa.

– Det er helt klart at det beltet nede ved Svartehavet er strategisk viktig for Russland, sa hun.

Sperringer

Odessa er en by med omtrent en million mennesker på Ukrainas sørkyst, bare drøye tre timers kjøring vest for byen Kherson, som med sine 300.00 innbyggere for tre uker siden ble den første byen under russisk kontroll i den pågående krigen.

Helt siden krigen startet i slutten av februar har Odesa forberedt seg på et mulig angrep. Blant annet har man satt opp sperringer for å gjøre det vanskeligere for stridsvogner, som kan bli losset fra russiske krigsskip på strendene, å ta seg inn i byen.