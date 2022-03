RELATIV SIKKERHET: Titusenvis av barn fra institusjoner over store deler av Ukraina blir nå forsøkt evakuert. Barna fra Soverodonetsk ble fraktet til relativ sikkerhet i Lviv.

Reddet ut av krigen i siste liten

LVIV (VG) Disse barna ble evakuert i hast fra Luhansk-regionen. Dager senere ble barnehjemmet de hadde flyktet fra, beskutt. I et tilfluktsrom i Kharkiv sitter en annen gruppe barn som ennå ikke har klart å flykte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da invasjonen var et faktum morgenen 24. februar, var sjefslege Katerina Dontsova (68) overraskende rolig. Hun hadde evakuert et barnehjem før. 40 barn, mellom to måneder og fire år gamle, ble pakket inn i en buss og kjørt til togstasjonen.

forrige

fullskjerm neste – BESKUTT: I 2014 evakuerte sjefslege Katerina Dontsova et annet barnehjem i Luhansk, da opprøre tok kontroll over deler av regionen. — Den gang ble vi beskutt, sier hun. 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

Det ble begynnelsen på en to døgn lang reise vestover gjennom Ukraina. Barna ble lagt på senger i togvognene, som så kjørte vestover. På et tidspunkt sto de syv timer og ventet på et nytt lokomotiv.

Vinduene blåst inn

Kort tid etter at barna kom frem til Lviv, vest i landet, fikk de se

bilder av hvordan barnehjemmet de hadde flyktet fra, var blitt beskutt

bare tre eller fire dager etter at de hadde dratt.

I den ene veggen var det et stort hull. I et rom var vinduene blåst inn i rommet.

HULL: Sjefslege Katerina Mikhailovna Dontsova viser frem bilder av barnehjemmet. Kun dager etter at de evakuerte ble barnehjemmet beskutt og det ble sprengt et stort hull i veggen.

– Glasset lå strødd der hvor sprinkelsengene tidligere hadde stått, forklarer Dontsova mens hun viser frem bildene.

Barnehjemmet i Severodonetsk, som ligger i Luhansk-regionen helst øst

i Ukraina, er bare en av hundrevis av barneinstitusjoner som er

evakuert siden krigen begynte.

forrige





fullskjerm neste PÅ JOBB: Tre ansatte forsøker å holde orden på 15 av de minste barna denne mandagen. 1 av 4 Foto: Harald Henden / VG

SOS barnebyer anslår at 70.000 barn befant seg på barnehjem eller

internatskoler i regioner hvor det nå er kamper på bakken. Av dem er

omtrent halvparten enten evakuert (3133) eller returnert til familiene

sine (cirka 30.000).

– Hver dag forsøker vi å evakuere barn fra «hotspots», sier

programdirektør Darya Kasyanova i SOS Barnebyer i Ukraina.

Hun leder også et nettverk av frivillige og bistår ukrainske myndigheter i evakueringene.

Venter på grønt lys

Da VG snakker med henne lørdag forsøkes det å evakuere omkring 100 barn

fra et tilfluktsrom i Kharkiv nord-øst i landet.

– Vi er klare, men venter på en beslutning fra myndighetene. Hver dag

må vi vurdere om det er trygt nok, sier Kasyanova.

Hun forteller at en av evakueringsbussene fra Donetsk-regionen øst i

landet ble utsatt for granatild for noen dager siden. Kun bussen ble

skadet. Et krisesenter for kvinner og barn i Luhansk-regionen lengst

øst i landet ble evakuert en morgen og beskutt senere samme dag, sier

hun.

En nabo til krisesenteret bekrefter overfor VG at bygningen ble bombet. Det er ikke klart hvorvidt angrepet var målrettet. VG har ikke kunnet verifisere opplysningen om bombingen nær bussen via andre kilder.

Fattigdom

Frivillige kommer med bleier, tørrmelk og kluter til barnehjemmet. De større barna ligger og sover mens VG er der, mens tre ansatte forsøker å følge opp 15 barn mellom tre måneder og halvannet år. Normalt ville de vært flere ansatte.

Ukraina har en høyere andel barn på institusjoner enn noe annet europeisk land.

Omkring 80 prosent av barna ved institusjoner i Ukraina er ikke

foreldreløse. En del er midlertidig plassert i institusjoner på grunn

av fattigdom. Andre er sendt dit fordi myndighetene mener foreldrene

er uskikket.

For de 32 barna ved Severodonetsk-barnehjemmet som ikke er midlertidig

plassert der av foreldrene, finner et avgjørende veiskille sted når de

fyller fire år.

LEKER: Dimitri, Ivan og Artem er tre av barna som ble evaktuert fra Severodonetsk-barnehjemmet i Luhansk-regionen 24. februar.

Er de ikke adoptert, går de videre til et barneinternat og -skole. Det

første alternativet er å foretrekke, forklarer sjefslege Dontsova, som

sier hun i mange år har klart å adoptere bort nær alle. Men nå gjør

krigen at papirmøllen adopsjoner er, stopper opp.

To av barna skulle få adopsjonen sin godkjent av retten den 23. og 24.

februar. Nå får ikke de kommende adoptivforeldrene hente dem,

forteller Dontsova.

Flyalarmen

Barna fra Severodonetsk som nå er evakuert til Lviv, må bæres ut i

ganger uten vinduer, eller ned i kjelleren, hver gang flyalarmen går. Da VG besøker dem mandag, har flyalarmen nettopp gått for fjerde gang dette døgnet.

Byen er så langt bare blitt truffet av raketter én gang. Da ble et

militært reparasjonsanlegg nær flyplassen truffet.

– Vi ble fortalt at Lviv var det tryggeste stedet å dra, men nå

forstår vi at ingen steder er trygge, sier Dontsova.

VETERAN: Katerina Dontsova har styrt barnehjem i 20 år og var i åtte år barneoverlege i Luhansk-regionen.

Tirsdag var VG igjen i kontakt med SOS Barnebyer i Ukraina.

Evakueringen av barna i Kharkiv kunne ikke gjennomføres på

nåværende tidspunkt. De sitter fortsatt i tilfluktsrommet, opplyser

organisasjonen.