Ber Putin offentliggjøre informasjon

USAs tidligere president Donald Trump ber Russlands president Vladimir Putin om å offentliggjøre informasjon om påstått handel mellom østeuropeiske oligarker og Hunter Biden, president Joe Bidens sønn.

Det kommer frem i et intervju med tidligere Fox News-journalist John Solomon, publisert på TV-showet Just the News.

– Jeg vil tro at Putin vet svaret på det. Jeg mener han burde offentliggjøre det, så vi får svarene, sier Trump i intervjuet og sikter til Hunter Bidens påståtte handel i Russland.

Trump sikter til en rapport fra Senatet i 2020, som hevdet at den russiske oligarken Yelena Baturina, konen til Moskvas ordfører, ga 3,5 millioner dollar til et selskap som Hunter Biden var med å stifte, skriver The Guardian.

– Hvorfor gir konen til ordføreren Biden-familien tre og en halv million dollar? Jeg vil tro at Putin kanskje kan være villig til å svare på det nå. Jeg er sikker på at han vet det, sier Putin i intervjuet.

Avisen Politico gjør et poeng ut av at Trump unnlot å nevne at han selv forsøkte å gjøre forretninger med Luzhkovs regjering på slutten av 1990-tallet, og at han inngikk store eiendomsavtaler i Russland så sent som i 2016, inkludert et foreslått Trump Tower Moskva, ifølge avisen.

Omringet av kontroverser

Hunter Biden har gjennom årene gjort forretninger med flere utenlandske selskaper og personer i flere land – og han har flere ganger vært omringet av kontroverser.

Da faren kjempet om å bli demokratenes presidentkandidat i oktober i fjor, kunngjorde sønnen at han trakk seg fra flere verv.

Trump og hans allierte har kommet med harde angrep og anklaget Bidens sønn for å prøve å tjene på sine politiske tilknytninger og farens makt. De har også anklaget ham for korrupsjon i forbindelse med et styreverv han hadde i det kontroversielle ukrainske gasselskapet Burisma, som ble etterforsket for korrupsjon.

Trump siterer nå funnene fra etterforskningen som ble styrt av republikanerne i Senatet bare uker før valget i 2020, som den gang ga få bevis på de sterkeste anklagene.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Donald Trump har bedt en utenlandsk regjering gripe inn mot hans politiske rivaler.

I 2016 ba Trump Russland om å innhente og frigi e-poster fra den private e-postkontoen som daværende presidentkandidat Hillary Clinton brukte under sin periode som utenriksminister.

Også i 2019, da Representantenes hus stilte riksrett mot trump, for å ha holdt tilbake avgjørende militærhjelp til Ukraina, med mindre president Zelenskyj gikk inn for etterforskning rettet mot Biden og andre demokrater.

Hverken Politico og The Guardian har fått noen kommentar fra Det hvite hus om Trumps siste uttalelser.

Wall Street Journal skriver mandag at den føderale skatteetterforskningen av Hunter Biden har fått fart, med påtalemyndigheten i Delaware som har søkt informasjon og vitnesbyrd de siste ukene.