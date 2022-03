PRESIDENTER: Vladimir Putin (t.v.) og Volodymyr Zelenskyj.

Kreml: Ikke aktuelt med møte mellom Putin og Zelenskyj

Vladimir Putins talsmann sier at det ikke er grunnlag for direkte samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han avviser også at det er aktuelt med våpenhvile mens forhandlingene pågår.

Av Ole Kristian Strøm

– En hver pause i kampene brukes av nasjonalistene til regruppering og angrep, hevder talsmannen Dmitrij Peskov mandag, ifølge nyhetsbyrået RIA.

Peskov sier også at det ikke er grunnlag for at Putin og Zelenskyj snakker direkte sammen før forhandlingene kommer lengre.

– Det er ingen avtaler, sier talsmann, som også hevder at Kyiv ikke er «konstruktive» nok i samtalene.

– Noen som har innflytelse på Kyiv, bør gjøre noe for å gjøre Kyiv mer imøtekommende, mer konstruktive i disse forhandlingene, sier Kreml-talsmannen ifølge Tass. Han gir ikke detaljer om hva han mener med det.

Putin skal ifølge Peskov ha telefonsamtaler med flere internasjonale ledere mandag. Han sier ikke noe konkret om hvem det handler om.

Peskov sier også at internasjonale organisasjoner må legge press på Kyiv for at mennesker ikke blir brukt som levende skjold, skriver RIA.

– Det ville være rimelig å legge press på Kyiv-myndighetene slik at de på en eller annen måte ville prøve å påvirke disse nasjonalistene slik at de ikke ville gjemme seg bak levende mennesker som et skjold, blir Peskov sitert på.

Kremls talsmann blir mandag også spurt om det var riktig å ha en festmarkering på Luzjniki stadion fredag - der Putin selv deltok - midt under krigshandlinger der folk dør:

– Vel, markeringen er en følge av folks ønske om å uttrykke sin støtte til det som skjer. Ja, det var dagen for sammenslutningen mellom Krim og Russland, men folk ville også uttrykke sin støtte generelt - både til presidenten og gutta som nå gjennomfører operasjonen i Ukraina, svarer Peskov - og unngår altså igjen å bruke ordet «krig» om det som Putin har kalt en «spesialoperasjon».

– Det ble en god demonstrasjon på den støtten som presidenten nyter godt av, hevder Dmitrij Peskov.

Tidligere mandag sa han, ifølge Tass, at verden står overfor en oppildning av hat mot alt russisk.

– Vi står overfor noe enestående når det gjelder å påtvinge hat mot alt russisk, det være seg russiske operasjoner, russiske statsborgere, utenlandske statsborgere - russisk av opprinnelse eller språk. Alle møter nå hat, trakassering og situasjoner som noen ganger begynner å utgjøre en trussel mot helse og liv. Derfor krever selvfølgelig de nye utfordringene spesielle løsninger.