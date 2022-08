Russisk UD betaler for trykking av norsk bok: − Full av usannheter

Boken til norske Hendrik Weber renvasker Russlands annektering av Krimhalvøya. Nå trykkes den på den russiske stats regning.

Publisert: Nå nettopp

Da tidligere Rødt-politiker Hendrik Weber utga boken « Hvem har rett på Krim» to år etter Russlands annektering av den ukrainske halvøya, var det en lansering de færreste la merke til her til lands.

Boken som renvasker Russlands fremferd på halvøya har ifølge forfatteren selv knapt solgt i det hele tatt.

Russiske myndigheter, derimot, har vist stor begeistring for denne publikasjonen fra en utlending som argumenterer for Kremls syn på Krim.

Nå har det russiske utenriksdepartementets offisielle talsperson Maria Zakharova signert en kontrakt der hun på vegne av sitt departement bestiller et nytt opplag av nordmannens bok på engelsk, der enkelte eksemplarer er forbeholdt det offentlige bokkammereret og det russiske statsbiblioteket.

Dette viser de offisielle innkjøpslistene til russiske myndigheter.

SIGNERT KONTRAKT: Maria Zakharova, det russiske utenriksdepartementets offisielle talsperson, har bestilt et nytt opplag av Webers bok på engelsk.

Fire kontrakter

I innkjøpsregisteret ligger både offentlige innkjøpsbudsjetter og innkjøpskontrakter tilgjengelig for alle som befinner seg i Russland eller er koblet på nettet via en russisk VPN.

Organisasjonen SmåRådina, som jobber for et mer demokratisk Russland, har gjort VG oppmerksom på dokumentene som nevner nordmannens utgivelse.

Boken som på russisk har fått tittelen «Vårt Krim», med Hendrik Webers navn, dukker opp i fire kontrakter.

Tre av kontraktene tilhører organisasjonen Business and Cultural Center of the Republic of Crimea (BCCRC) som er en russisk statlig institusjon som har som mål å tiltrekke investeringer til Krim-halvøya og skape et positivt bilde av Krim, og den siste er et dokument der russisk UD bestiller og betaler for ytterligere 600 eksemplarer som skal trykkes.

REAGERER: Maria Stensrud, styreleder i Smårådina, mener boka blir brukt til propaganda.

Organisasjon: Legitimerer annektering

Organisasjonen Smårådina mener at russiske myndigheter, og spesielt det russiske UD, er interessert i Webers bok fordi den legitimerer deres annektering av Krim-halvøya.

– Vi mener det ikke er tilfeldig at russiske medier og høytstående politikere gir boken så mye oppmerksomhet. Den russiske staten jobber aktivt med å få Krim til å bli akseptert som russisk og få sanksjonene fjernet. Hendrik Webers bok er et verktøy som de bruker i dette arbeidet, sier Maria Stensrud, styreleder i Smårådina, til VG.

– Dessuten er boken full av usannheter, og derfor opplever vi den som en del av det russiske propagandamaskineriet. Det er beklagelig at de som kommer til å lese boken, kan oppfatte at den gir et korrekt bilde av situasjonen på Krim-halvøya, mener hun.

Fotgjengere passerer en plakat med bildet av president Vladimir Putin i Simferopol på Krim, hvor det står «Sterk president - sterkt Russland!». Bildet er tatt rett før valget mars 2018.

Bred omtale

Hendrik Weber er allerede godt kjent som «Russlandsvenn» av russiske myndigheter. Han har gjennom en årrekke jobbet for å skape sympati for det russiske verdenssynet, og er styremedlem i den internasjonale organisasjonen «Friends of Crimea».

Gjennom sin organisasjon Folkediplomati Norge har han reist flere ganger til den russiskokkuperte Krim-halvøya, også etter Russlands invasjon av Ukraina.

På tross av et beskjedent opplag på kun 500 utgaver fikk «Vårt Krim» mye medieoppmerksomhet i Russland, med bred omtale i de største statlige nyhetsbyråene, aviser og på TV-kanalen RT.

Russisk UDs talskvinne Zaharova møtte allerede i 2019 Hendrik Weber for å signere boken hans.

– Vet ikke hvem som betaler

Weber sier til VG at han ikke var kjent med at russiske myndigheter nå trykker opp et ekstra opplag på 600 bøker, som er det største opplaget boken til nå har hatt.

– Jeg vet ikke hvem som betaler for utgivelsen av denne boken i Russland. Den tyske og norske utgaven har jeg gitt ut på eget forlag, og hva som gjøres i Russland har jeg ikke kontroll på lenger, sier Hendrik Weber til VG.

På spørsmål fra VG om det ikke er litt underlig at han ikke har kontroll på hvem som gir ut boken hans, svarer Weber at det beskjedne opplaget i Norge og Tyskland har gjort at han ikke følger så nøye med.

– Min plan var fra begynnelsen av å utgi boken på tysk og norsk for å vise folk at det de hører om Krim fra vestlige medier ikke er rett fremstilling av virkeligheten. Siden boken ikke akkurat er noen bestselgerbok, fordi det er et veldig spesielt tema som ikke er for den brede offentligheten, har jeg ikke vært så obs på min egen bok, sier han til VG.

RUSSISK VALG: Gjennom sin organisasjon Folkediplomati Norge har Weber reist flere ganger til den russiskokkuperte Krimhaløy. Her i 2018.

Tildelt Putin-medalje

Hendrik Weber har gjentatte ganger reist til russiskkontrollerte Donetsk- og Luhanskområdene. Han har også gratulert de to selverklærte republikkene med anerkjennelsen de fikk av russiske myndigheter, to dager før Russlands invasjon i Ukraina, omtalt blant annet i NRK.

Det førte til at lokallaget hans eksluderte han den 26.april, skriver Dagbladet.

I følge samme avis har Weber også en liten aksjepost i selskapet Mot Dag AS, som står bak det omstridte nettstedet Steigan.no. Dette nettstedet, som drives av tidligere AKP (ml)-leder Pål Steigan, er i følge faktanettstedet Faktisk verstingen her til lands når det gjelder å spre russisk-vennlige påstander om krigen i Ukraina.

Da Weber i april besøkte de russiskokkuperte områdene i Ukraina ble han tildelt president Vladimir Putins Vennskapsorden for «pålitelig informasjon om Russland, den virkelige situasjonen på Krim, Donbas og Ukraina til norsk offentlighet.»

Den tidligere politikeren hevder likevel å være uavhengig når han driver sitt såkalte folkediplomati, som da han reiste til Krim-halvøya under presidentvalget i 2018 for å være «valgobservatør».

– Hva tenker du om påstanden at Kreml bruker boken di for å legitimere et verdenssyn som har resultert i en invasjon i et naboland?, spør VG.

– Du kommer vel til å skrive at denne boken brukes som russisk propaganda. Jeg har skrevet denne boken på norsk og tysk og ble spurt om den også kunne utgis på russisk, noe jeg sa ja til. Ut over det har jeg ikke oversikt over hvordan eller av hvem den utgis, sier Weber.

Han hevder at han heller ikke tjener penger på det.

Påspandert tur

Hendrik Weber har flere ganger hevdet at alle turene han tar til Russland er det ingen andre enn han selv som betaler for.

I det offentlige innkjøps – og utgiftsregisteret er det oppført utlegg til den russiske kultur – og forretningsorganisasjonen på Krim, BCCRC, som gjelder påspandert reise, hotell og forsikringer til 11 utlendinger i forbindelse med en konferanse i Moskva da det var fem år siden Krim-våren.

Fra bilder på Webers egen facebookside fremgår det at han var på den aktuelle konferansen. Da VG fremlegger utleggene for Weber innrømmer han at det var russiske myndigheter som spanderte turen.

– Den fikk jeg betalt, ja.

– Når du har blitt påspandert reise og blitt tildelt Putins Vennskapsorden, kjenner du ikke på at det gir visse føringer?

–På hvilken side jeg står er jo klart, både for norske og russiske mediene. Jeg prøver å vise deres side, hvorfor russerne gjør det de gjør. En vennskapsorden legger ikke føringer på hva jeg skal gjøre fremover, sier Weber til VG.

– Er det ting ved den russiske maktens fremferd nå som du synes er tvilsomt?

– Det blir feil å svare både nei og ja på det. Det kan jeg ikke svare på.

– Er du redd for hvilke reaksjoner du kan få i Russland dersom du svarer ja?

– Nei, absolutt ikke, jeg står helt fritt til å si hva jeg vil. Det aksepterer de fullt fordi jeg prøver å formidle et balansert bilde. Jeg er mindre redd for FSB enn PST, for å si det sånn, sier Weber til VG.