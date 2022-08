SKISSERT: Forskerne har forsøkt å skissere hvordan de forestiller seg at «The Gentleman» kan ha sett ut.

Gjennombrudd for mysteriet om «The Gentleman» 28 år etter funnet

For 30 år siden fant tysk politi en drept mann i Nordsjøen, som har fått kallenavnet «The Gentleman». Nå kan mysteriet om hvem han var, være løst.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«The Gentleman» ble funnet utenfor den tyske kysten i Nordsjøen av politiet fra den tyske skjærgården Helgoland.

Mannen ble funnet under vann med tungt støpejern - som til vanlig blir brukt av skomakere til å forme sko - på beina, skriver The Guardian.

Disse er så tunge at de trolig har ført til at han sank, skriver avisen. Politiet skal nylig ha utgitt informasjonen om støpejernet.

Kallenavnet «The Gentleman» fikk han av politietterforskerne, fordi han var så velkledd.

Ullslips og dresskjorte

Han hadde på seg et ullslips, sko fra England, fransk-sydde bukser og en langermet blå dresskjorte.

Ifølge The Guardian kan mannens slips med grønne, gule og blå striper indikere at han tilhørte en bestemt organisasjon.

Det er ikke kjent hvilken organisasjon det er snakk om.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Nærmere en løsning

Saken har forbløffet tysk politi siden funnet, og nå ser gåten ut til å ha kommet noe nærmere en løsning.

Ved hjelp av kriminologer og rettsmedisinere fra Murdoch University i Perth, skal australske forskere nærme seg svaret på hvem mannen var.

De hevder å ha funnet ut at mannen tilbrakte store deler av livet i Australia, ved hjelp av nye tester. Det skal de ha funnet ut av ved bruk av isotopanalyser av kroppen.

Grunnstoffer kan fremkomme i ulike varianter, og disse ulike variantene kalles isotoper av grunnstoffet.

Forskjeller i klima, jord og menneskelig aktivitet i ulike deler av verden, påvirker blant annet isotopsammensetningen av mat, vann og støv.

Det kan reflekteres i isotopsammensetningen av menneskelig vev - og dermed si noe om hvor et menneske kommer fra.

Etterforskere fra 90-tallet slo fast at han var mellom 45 og 50 år gammel.

– Utrolig opplevelse

En av direktørene for Murdoch University, som forsøker å løse slike mysterier, Brandan Chapman, forteller at funnet var en «utrolig opplevelse», ifølge The Guardian.

– Hva er sjansen for at en så liten samling av universiteter som jobber på denne saken, ville være fra samme land som denne mannen kom fra, sier Chapman.