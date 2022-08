JUBELSCENER: Velgere i Overland Park i Kansas jubler på en valgvake tidligere denne uka, da det ble klart at abortmotstanderne tapte folkeavstemningen i Kansas.

Abortvalget i Kansas gjør demokratene optimistiske

Det uventet store flertallet for abort i en avstemning i konservative Kansas har gitt nederlagsdømte demokrater nytt håp foran valget til høsten.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Helt siden høyesterett i juni omgjorde den føderale retten til abort, har republikanerne nervøst lurt på om deres innsats for å begrense tilgangen til abort kanskje hadde gått for langt.

Kansas har kanskje gitt dem svaret. I den konservative delstaten ble et republikansk initiativ for å fjerne retten til abort fra statens grunnlov avvist. Nei-siden vant med 59 mot 41 prosent, og det med et langt høyere frammøte enn normalt.

GLEDESUTBRUDD: Velgere i Kansas jubler over at retten til abort blir bevart etter en folkeavstemning som gir Demokratene nytt håp foran valget til høsten. VEKKET FØLELSER: Det var sterke følelser blant deltakerne på valgvaken til ja-siden, som bare fikk støtte fra 41 prosent av velgerne til å fjerne abortretten i Kansas' grunnlov.

Dette var første gang amerikanske velgere hadde anledning til å si sin mening ved valg om høyesterettskjennelsen som avskaffet Roe vs. Wade-kjennelsen fra 1973, og demokratene jubler.

President Joe Biden hyllet utfallet som et direkte resultat av raseriet mot kjennelsen. Han sa at republikanerne og høyesterett åpenbart ikke har peiling på hvor stor makt amerikanske kvinner har.

– Men i går i Kansas fant de ut, sa han.

VALGKØ: Folk sto i kø for å si sin mening om abort ved Sedgwick County Historic Courthouse i Wichita i Kansas denne uka.

Nytt håp

Resultatet gir demokratene nytt håp foran mellomvalget i november. Der har det vært spådd at de ville gå på et dundrende nederlag på grunn av frustrasjonen over høy inflasjon og Bidens lave popularitet.

Det er uansett normalt at partiet med presidenten går på et tap i det første mellomvalget. Analytikere har hittil ment at de vil miste flertallet i minst ett av kamrene.

IKKE BARE GLEDE: De frammøtte på en valgvake for Value Them Both-kampanjen reagerer på nederlaget i folkeavstemningen i Overland Park i Kansas denne uka.

Demokratene har i dag et knapt flertall med 220 mot 210 i Representantenes hus, mens det er 50 demokrater mot 50 republikanere i Senatet. Der kan visepresidenten bruke sin stemme ved stemmelikhet.

Men folkeavstemningen tyder på at trusselen mot abortretten kan fyre opp under rasende velgere som demokratene håper skal strømme til valglokalene for å berge retten til abort.

VENTER PÅ RESULTATET: Danette Searle og Tricia Baldwin i Overland Park ser på resultatet av folkeavstemningen under en valgvake for dem som støttet et republikansk initiativ for å fjerne retten til abort fra Kansas' grunnlov.

Budskap til republikanerne

– I hjertet av USA sendte folket i Kansas et uomtvistelig budskap til republikanske ekstremister. Hvis det kan skje i Kansas, kommer det til å skje i mange stater, sa demokratenes flertallsleder senator Chuck Schumer.

I det siste året har demokratene og president Biden gått fra krise til krise, inkludert den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan og skyhøye priser på bensin og matvarer. Det har bidratt til Bidens rekordlave oppslutning.

Det er likevel lenge til november, og det blir en utfordring å holde momentumet oppe. Bare noen få stater har avstemninger om abort i forbindelse med mellomvalget. Det er en større utfordring å overbevise velgerne om at den beste måten å forsvare retten til abort på, blir å stemme på demokratiske kandidater.

Flertall for retten til abort

Meningsmålingene viser at et flertall av amerikanerne støtter retten til abort i en eller annen form. 53 prosent er imot høyesterettskjennelsen, og bare 30 prosent støtter den.

Positivt for demokratene er at flertallet for abort er stort nettopp i noen av de viktigste vippestatene ved årets valg, som Nevada, Arizona og New Hampshire. Kvinner i forstedene og unge velgere er mest opptatt av abortsaken.

– Det er mye sinne der ute. Det er en energi jeg ikke har sett tidligere, sier senator Gary Peters fra Michigan om reaksjonen på høyesteretts kjennelse.

