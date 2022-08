1 / 3 RAKETTER: Palestinske raketter avfyres fra Gaza, med retning mot Israel, lørdag 6. august. RYDDER: Palestinsk redningspersonell leter etter ofre etter at israelske missiler ødela et hus på nordsiden av Gazastripen. STORE SKADER: Israelsk politi undersøker en bil i byen Ashkelon, som ble ødelagt som følge av et agrep fra Palestina. forrige neste fullskjerm RAKETTER: Palestinske raketter avfyres fra Gaza, med retning mot Israel, lørdag 6. august.

Dødstallene stiger i forkant av våpenhvile: − Alt blir verre

Det har vært en helg med harde kamper i Gaza. Søndag skal det derimot være enighet om våpenhvile fra klokken 19.00 norsk tid – samtidig stiger dødstallene.

Søndag ettermiddag er det enighet om våpenhvile på Gazastripen, melder flere internasjonale medier.

Avtalen var ventet å tre i kraft klokken 19.00 norsk tid, som tilsvarer 20.00 lokal tid.

Samtidig meldes det om at ytterligere ti personer skal være drept på Gaza like før våpenhvilen, ifølge AFP. Nyhetsbyrået siterer lokale helsemyndigheter.

Fire barn skal være blant de drepte.

AFP meldte først om at fem personer var drept klokken 18.50 – altså ti minutter før den planlagte våpenhvilen var ventet å tre i kraft.

Egypt skal ha vært med å fremforhandle avtalen.

Midtøsten-ekspert og professor i historie ved universitet i Oslo, Hilde Henriksen Waage forventet ikke at avtalen om våpenhvile skulle komme nå.

– Dette følger det helt vanlige faste mønsteret med konflikt og bombing, så er som regel Egypt mellommann og forhandler fram en våpenstillstand. Det er litt overraskende at det kommer allerede nå, i og med at Israel varslet at de skulle bombe en hel uke. Kanskje de syntes det holdt, sier hun.

Blodig helg

Det israelske forsvarsdepartementet melder på Twitter søndag at tre bomber fra Gazastripen har truffet Erez grenseovergang mellom Israel og Palestina, noen timer før fredsavtalen skal tre i kraft.

Taket på terminalbygget skal ha blitt truffet, og splinter skal ha skadet inngangspartiet. Det er ikke meldt om personskader.

Konflikten har pågått over flere tiår. Rundt 32 palestinere, herav seks barn, har blitt drept av de israelske angrepene, skriver BBC rundt klokken 08:00, søndag. Reuters melder at rundt en tredjedel av de 32 er sivile.

Etter luftangrepene på fredag sa den palestinske militante gruppen Islamsk hellig krig at de hadde skutt mer enn 100 raketter mot flere israelske byer, deriblant Tel Aviv.

BBC skriver at en israelsk tjenestemann sier det har blitt avfyrt 600 raketter og bomber mot landet siden fredag.

Etter den palestinske gruppens angrep skal Israel ha advart om at deres bombing kan komme til å vare i en uke, i det som er den verste opptrappingen av konflikten siden mai 2021. Dette skriver The Guardian.

Lørdag hevder israelske styrker å ha pågrepet 20 personer på vestbredden.

Klokken 07:43 søndag, melder Reuters at raketter har nådd vestsiden av Jerusalem.

Søndag bekrefter Islamsk hellig krig at en av gruppens øverstkommanderende, Khaled Mansour, ble drept under de israelske angrepene.

To andre seniormedlemmer av Islamsk hellig krig er også drept, sier gruppen.

Ekspert: Et annerledes forløp

Ifølge det israelske forsvaret ble luftangrepene de siste dagene gjennomført på bakgrunn av «direkte trusler» fra Islamsk hellig krig.

Forløpet til helgens opptrapping er at lederen for Islamsk hellig krig, Bassam al-Saadi, ble arrestert mandag 1. august.

Ekspert Waage forteller at dette er et annet hendelsesforløp enn hva vi er vant med å se.

– Vanligvis er det demonstrasjoner eller utskytninger fra Palestina som Israel svarer på. Denne gangen hadde Israel åpenbart etterretningsinformasjon om at Palestina planla et angrep. Israel pleier å vegre seg for å ta initiativ til store operasjoner, sier Waage.

KRAV OM HEVN: Hilde Henriksen Waage tror Hamas muligens kan komme til å koble seg på Islamsk hellig krigs bombing av Israel. Men hun tror Hamas er «for svake for en ny runde».

Waage legger til at Islamsk hellig krig er «lillebroren» til Hamas, som er en militant islamistisk gruppe, men også et politisk parti, med styringsansvar for Gazastripen.

– Islamsk hellig krig tar ikke statlige hensyn, slik som Hamas er nødt til. Hamas har ingenting med de siste angrepene å gjøre, men man lurer alltid på om de kan komme til å henge seg på, som et svar på Israels bomber – kravet om hevn vil komme fra befolkningen, forteller eksperten.

– Dødsspiralen vil fortsette

Waage forteller at det i mai 2021 brøt ut store demonstrasjoner blant palestinere i Israel, som tidligere har sittet stille. Noe hun mener regjeringen ikke kan beskytte seg mot om det skjer igjen.

Søndag markeres Tisha B'Av, en helligdag i den jødiske kalenderen.

– Det er nok mange israelere som vil ta seg inn i gamlebyen i Jerusalem. Det er umulig å si hvor lenge det vil vare og om det vil vare. Det som alltid er veldig skummelt er at det ikke skal noe til for at ting kommer ut av kontroll, sier hun, og legger til:

– Hverken Israel eller Palestina har oppnådd noe verdens ting. Alt blir verre. Det er ingen løsning i sikte, og heller ingen forsøk på langsiktige løsninger. Det er bare konflikt også denne gangen, og over 30 sivile er drept for ingenting.

Ingen hjelp fra omverdenen

Ekspert Waage forteller at Israel er en av verdens største militærmakter, og at de benytter rakettskjold og våpensystemer levert av USA.

Hun mener at Hamas og Islamsk hellig krig ikke er en trussel for den store militærmakten.

– Palestinerne kjemper en tapt sak, for det er ingen internasjonalt som har denne konflikten høyt på sin dagsorden lenger. Det er andre problemer som Ukraina, Syria og atomavtalen med Iran, sier Waage.

Hun legger til at blant andre De forente arabiske emirater, Marokko og Sudan har opprettet diplomatiske forbindelser i Israel.

– Palestina har ikke lenger noen som er deres talerør.

DÅRLIGE FREMTIDSUTSIKTER: Vebjørn Selbekk tror at de grusomme hendelsene i Israel og Gaza kommer til å fortsette.

– Bygger seg opp en spenning

Israel-kjenner og redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, kaller Hamas og Islamsk hellig krig for terrororganisasjoner.

– Så lenge Gaza styres av disse, og de bruker et av verdens tettest befolkede områder til rakettutskytning, vil denne dødsspiralen fortsette. Ingen vil sitte og se på at et naboland sender raketter, sier Selbekk.

Videre mener Selbekk at man kan kjenne igjen helgens mønster fra mai 2021.

– Da var det et voldsomt rakettregn over Gaza. Dette er selvfølgelig tragisk, spesielt når det er snakk om barn. Det er noe som gjør inntrykk, uansett årsaken til bombingene.

BEKYMRET: Norges utenriksminister, Anniken Huitfeldt, ber alle involverte om å redusere spenningen i konflikten.

Også Norges utenriksminister, Anniken Huitfeldt, har uttrykt sin bekymring.

– Jeg er sterk bekymret for eskaleringen i og rundt Gaza, sier hun i en pressemelding fra UD.

Huitfeldt oppfordrer alle involverte «til å redusere spenningene, vise tilbakeholdenhet og beskytte sivilbefolkningen».

