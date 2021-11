SPLEISER: I 25 år har Um Sultan bidratt til at par kan gifte seg.

Um Sultan (70) er en analog Tinder: − De fleste er veldig overfladiske

AMMAN (VG) I et land hvor mange anser Tinder som haram, har Um Sultan (70) slått seg opp på å spleise konservative ektefeller.

Av Kyrre Lien

– Hva med den unge kvinnen, hun som er ingeniør? Og litt kort, sier Um Sultan.

Med siggen i den ene hånden, og telefonen i den andre, er hun på tråden med en familie på jakt etter en make. Målet er å spleise en potensiell brud og en brudgom.

– Aha, han syns hun er litt lav. Det er problemet, at ingen vil gifte seg med en lav kvinne, sier hun.

Lykkes hun med å spleise dem, tjener hun penger denne dagen også.

Men før hun kan matche noen, må hun vite alt om dem. Høyde, vekt, hva de har studert, om de har vært gift før, om de har hatt sex med noen utenfor ekteskap og om de kommer fra en respektabel familie.

– Det blir som en liten CV for hver person, forteller hun til VG.

– Som regel er det mødrene til bruden eller brudgommen som ringer for å finne noen til deres sønn eller datter.

Så sender de henne bilder av barnet de skal gifte bort. Bilder i helprofil, halvprofil og tett på.

UM SULTAN: Hun viser frem bildet av en av mennene hun jobber med å gifte bort.

Jordan, dette religiøst konservative kongeriket i Midtøsten, har lenge hatt en lite liberal datingkultur.

Som oftest er det familien som finner en de ønsker å spleise sønnen eller datteren sin med, for normen er at familier må godkjenne en eventuell parter.

Det vil også kunne påføre familien stor skam om det blir oppdaget at noen har hatt sex før ekteskapet.

– Dette er et samfunn hvor alle vet alt, og det er mye sladder mellom naboer og familiemedlemmer, forteller Um Sultan.

VENNINNER: En jentegjeng henger på en tradisjonell kafé i Amman.

1000 bryllup

Siden nettdating og sjekking på byen er så godt som ikke-eksisterende i landet, har Um Sultan i 25 år bidratt til å smi jordanere i hymens lenker.

Det begynte med at hun stadig fikk spørsmål fra venner og familiemedlemmer om hun kjente noen som kunne passe som make, og ettersom bestillingene rant inn, valgte hun å prøve seg som en spleiser på fulltid.

Um Sultan ler når hun får spørsmål om hvor mange ekteskap hun har ordnet.

– 1000, kanskje, anslår hun.

– Hvorfor er ikke nettdating så stort her?

– Det skjer her også, men det går sjeldent bra. Jeg hørte om en mann som skulle treffe en kvinne fra Tinder, men så viste det seg at hun haltet. Det hadde hun ikke fortalt om på Tinder. Det er viktig å møte dem i det virkelige liv, se hvordan hoftene beveger seg og hvordan hun går.

De som går utenom familiens godkjenning og tradisjonelle giftemåte, blir fort stigmatisert, forteller hun.

– De som sjekker opp noen på nettet, kaller vi bare «en person fra gaten», altså en som ikke har noen ære, hevder hun.

BRYLLUP: Et brudefølge danser seg gjennom Ammans gater en fredagskveld.

Haram

Inne på en vannpipe-restaurant i Amman flires det over colaboksene.

– Tinder er haram!, sier en av jentene, og gjengen bryter ut i latter.

Så nikker de mot en av venninnene, en de beskriver som en som har oppnådd et «drømmeekteskap». Venninnen har nettopp fått et nytt barn.

– De giftet seg på den tradisjonelle måten, hvor familiene spleiset dem, forteller de.

Men venninnene mener også at datingkulturen i Jordan er i endring. Flere av dem ønsker å bryte ut av de konvensjonelle måtene å finne kjærligheten på.

– Jeg dater en mann som jeg traff på universitetet, men familien min vet det ikke. Hvis de finner ut av det, er jeg redd for hva de kommer til å gjøre, sier hun tørt.

– Hadde jeg gjort det samme, tror jeg min familie hadde drept meg, skyter en annen inn.

AMMAN: Jordan er et religiøst konservativt samfunn hvor ære settes svært høyt.

Ære

Bringer noe skam over familien, er det mange som tyr til vold for å, etter deres syn, gjenreise familiens ære.

Som regel er det kvinnene som får skylden. Hvert år drepes mellom 15–20 kvinner i Jordan over såkalte æresrelaterte drap, noe som plasserer landet i verdenstoppen av den dystre statistikken.

Kvinner er blitt brent, knivstukket, forgiftet og slått til døde for å ha hatt en kjæreste, eller ønsket å være sammen med noen som familien ikke godkjente.

Rettssystemet i Jordan har også tradisjonelt vært mye mildere mot slik kriminalitet, og ofte får familiemedlemmene lav straff.

Æresdrap er riktignok ikke unikt for Jordan. Sørøst-Asia, middelhavsland og Europa har alle sett vold som er inspirert av en æreskode – normalt sett definert av menn.

SPLEISEBOKEN: Um Sultan har gått gjennom flere bøker hvor hun har ført opp all info om dem hun skal gifte bort. Nå foregår det meste på WhatsApp.

For Um Sultan er det blitt desto viktigere å gjøre jobben riktig, å finne partnere som kan være gode mot hverandre livet ut.

Men når giftermålene skal skje raskt, og partnerne kanskje aldri har vært i et forhold før, går det ofte skeis. 20 prosent av skilsmissene i landet skjer allerede i løpet av det første året.

– Folk gifter seg veldig fort her, og det er nok derfor det er så mange skilsmisser. Og har kvinnen først fått barn, er det veldig vanskelig for henne å gifte seg på nytt, men det er ikke like vanskelig for en mann.

–Det høres ikke veldig likestilt ut?

– Nei, virkelig. For en skilt kvinne er det nesten umulig å inkluderes i samfunnet igjen. Det er veldig urettferdig, og det gjør meg litt trist.

SE VIDEO: Slik høres det ut når Um Sultan spleiser ektepar:

Skallet og stor mage

En annen utfordring er at kundene hennes har fått mye høyere og, ifølge henne selv, urealistiske kvalitetskrav enn før.

– Kvinnene kan være skeptiske hvis mannen er skallet, har stor mage og ikke er religiøs nok. Mennene ønsker seg noen som er høye, tynne, pene og kommer fra en god familie.

– Og alle vil ha noen som er litt lysere i huden fordi de mener de er vakrere da, forteller Um Sultan.

– De fleste er veldig overfladiske og bryr seg ikke om makens personlighet.

For hver person hun spleiser, tjener hun rundt 2000 kroner, avhengig av hvor vanskelig giftermålet er. Er de lette å gifte bort, er det billigere, tar det mye tid, går prisen opp.

På tross av at hun har bikket 70, ønsker hun å fortsette med jobben. For den er hun så glad i.

– Jeg elsker livet! Og jeg elsker vakre mennesker!

