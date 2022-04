KRIGENS ANSIKT: Mandag 4. april er det store ødeleggelser som møter VGs reportere i Butsja, nord for Kyiv, fire dager etter at de russiske styrkene trakk seg ut.

Forsker om krigsforbryteranklager: − Kan ta krigen i en farlig retning

Angrep på sivile, henrettelser og bruk av klasevåpen. Når det hagler med anklager om krigsforbrytelser, kan det bidra til at konflikten hardner til, mener forsker Cecilie Hellestveit.

Av Eirik Wichstad

De grusomme bildene fra Butsja vekket vemmelse over hele verden. I den lille forstaden til Kyiv lå døde kropper langs veien, noen av dem med hendene bundet på ryggen.

I tillegg ble det funnet fem lik i det som skal ha vært et russisk torturkammer, ifølge den ukrainske statsadvokaten. Likene var bakbundet og bar preg av tortur, skriver Kyiv independent.

Dette er bare noen av rapportene fra krigen i Ukraina, men så langt sannsynligvis de sterkeste indikasjonene på at det har forekommet krigsforbrytelser.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag har allerede satt i gang arbeidet med å innhente informasjon som vil brukes i straffesaker mot krigsforbrytere.

– Det er veldig tidlig i forløpet, men samtidig er det den krigen man har fått mest informasjon om noen gang, sier Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.

Hun sier det er unikt at etterforskningen starter mens kamphandlingene fortsatt pågår, men forklarer det med at behovet tidlig ble klart på grunn av krigens brutale karakter.

Dokumenterte brudd

En krigsforbrytelse defineres som brudd på regler i krigens folkerett. For eksempel et angrep som retter seg mot sivile, eller tortur og mishandling av soldater eller sivile.

Human Rights Watch er en av organisasjonene som allerede har dokumentert flere brudd på krigens regler begått av russiske styrker i beleirede områder i Ukraina.

Funnene inkluderer blant annet et tilfelle av gjentatt voldtekt, henrettelser og andre tilfeller av ulovlig vold og trusler mot sivilbefolkningen i perioden fra 24. februar til 14. mars.

HVILESTED: I disse provisoriske gravene i Butsja, nord for Kyiv, ligger levningene til sivile som skal ha blitt drept i russiske angrep.

En gransking utført av Amnesty International viser at Russland har brukt det som kalles iboende vilkårlige våpen, slik som klaseammunisjon.

Det er unøyaktige våpen med store nedslagsfelt som ikke skiller mellom sivile personer eller militære mål.

Rapporten er basert på intervjuer med sivile i fem ukrainske byer, satellittbilder og verifiserte videoer og bilder av russiske angrep.

FN har nedsatt en undersøkelseskommisjon som skal granske mulige menneskerettighetsbrudd og brudd på humanitærretten i forbindelse med krigen i Ukraina.

Denne ledes av den norske tidligere høyesterettsdommeren Erik Møse. Han sier til VG at kommisjonen vil måtte bygge på en rekke forskjellige kilder, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

Vil ta tid

Den internasjonale straffedomstolen besluttet å åpne etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Ukraina 3. mars etter et historisk stort påtrykk fra 39 land.

Guldahl Cooper fra Forsvarets høgskole sier man må belage seg på at etterforskningen vil ta tid.

– En ting er at det har skjedd en straffbar handling, men det må heftes ved en person, sier hun.

Det kan også gjelde de som ikke selv har utført handlingen, men som står høyere opp i kommandolinjen.

– Militære sjefer kan holdes ansvarlig for sine underordnedes lovbrudd hvis de visste eller burde ha visst om det, men ikke har gjort nok for å avverge det.

Kreves sterke bevis

Selv om mange forhold kan peke i retning av at det har blitt utført krigsforbrytelser, kreves det sterke bevis for å straffeforfølge noen for slike handlinger.

– Videoer eller fotografier er ikke nok. Særlig ikke hvis man bare har film av resultatet. Det er veldig mye mer som må etableres og bevises i en krigsforbryterrettssak, sier folkerettsforsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet.

Hun forklarer at man må kunne bevise at handlingene ble utført med hensikt, bevise foranledningen og man trenger gjerne øyenvitner som kan bekrefte at det skjedde slik som det legges frem.

– Det er et ganske møysommelig arbeid når du har en krig som er så stor, og så mye materiale man skal gå gjennom, sier Hellestveit.

MØYSOMMELIG ARBEID: Cecilie Hellestveit er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett. Hun peker på at det kreves et sterkt bevisgrunnlag for å dømme noen for krigsforbrytelser.

Omfanget av materiale er så stort at man neppe får straffeforfulgt alle krigsforbrytelsene begått under krigen, mener hun.

Hun sier ICC derfor prioriterer å bygge saker på individer høyere opp i kommandokjeden, for å holde de militære lederne til ansvar.

Det russiske utenriksdepartementet har benektet at de står bak drapene på sivile i Butsja. De hevder bildene og videoene er iscenesatt.

Kan bli mer ødeleggende

Hellestveit mener anklagene om krigsforbrytelser kan føre til at krigen hardner til og slår inn på et mer ødeleggende spor.

– Når du er med i en krig, er du ofte overbevist om at den er rettferdiggjort, at den er nødvendig. Hvis det blir anklager om omfattende krigsforbrytelser kan det brutalisere måten man selv behandler fienden på. Man tenker at fienden er «villig til å bruke alle midler», og det blir vanskeligere å holde disiplin og hindre overgrep mot fienden i egne rekker. Det tar krigen i en farlig retning, sier hun.

Dette er del av et dilemma, slik hun ser det. For det er naturlig at stater protesterer når det begås overgrep og brudd på krigens regler.

– Man er nødt til å reagere. Men det er en ganske fin balanse opp mot hensynet om å ikke brutalisere konflikten ytterligere, sier hun.

Unntak fra beskyttelse

Selv om sivile ifølge krigens folkerett er beskyttet mot kamphandlinger gjelder ikke det i alle tilfeller.

– Hvis de deltar direkte i kamphandlingene, så mister de den beskyttelsen i tiden de deltar, sier Guldahl Cooper.

SIVILE I KRIGEN: Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, viser til at siviles beskyttelse under krig ikke gjelder i alle tilfeller.

Hun viser til eksempler der sivile ukrainere har brukt såkalte molotovcocktail mot russiske styrker.

På den andre siden kan angrep mot militære mål være krigsforbrytelser hvis de sivile tapene som følger er store nok.

– Det er det man kaller proporsjonalitetsprinsippet. Men det er kun en krigsforbrytelse hvis forventet sivilt følgetap er for omfattende sett opp mot forventet militær fordel, sier hun.

Folkemord

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte Butsja mandag kalte han overgrepene for et folkemord.

Men om den russiske invasjonen av Ukraina faktisk kan defineres som et folkemord, er ifølge Guldahl Cooper ikke entydig.

Hun beskriver folkemord som et forsøk på å utrydde et helt folk eller et angrep rettet mot en gruppe mennesker basert på nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs tilhørighet.

– Det er vanskelig å si om det er et folkemord i dette tilfellet. Det virker heller som et angrep på Ukraina og et forsøk på å ta territorium, sier hun.

– Samtidig har Putin sagt at han skal ta ut alle «nazistene» i Ukraina, legger hun til og viser til at det kan oppfattes som om den russiske presidenten ønsker å ta ut en forestilt folkegruppe.