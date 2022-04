SKYTTERGRAV: Evgen Kavkaz (t.h.) er soldat og til vanlig lastebilsjåfør. Ved siden av ham står Grygoriy Rodzanovskyi og speider utover dalen. Nå er russerne borte, men de er usikre på om det er for godt.

Slik kjempet en lastebilsjåfør, en lege og en IT-gründer mot det russiske militæret

BILOGORODKA (VG) Da russiske stridsvogner bevæpnet med raketter nærmet seg Kyiv, trodde de neppe at det var frivillige som kastet molotovcocktailer fra skyttergraver laget på dugnad, som skulle stanse dem.

– Russlands hær er bygget opp som samfunnet deres for øvrig, veldig toppstyrt. Det er en enorm organisasjon med mange beslutningsledd, og sjefen har siste ord. Vi er små grupper, vi er kreative og kan ta egne avgjørelser. Det gjør oss mye mer fleksible – og mye farligere, sier Yuriy Shchyrin (44) stolt.

Han er leder for den gruppen av territorialforsvar (TDO) som holder til i Bilogorodka- distriktet utenfor Kyiv.

Tidligere var han soldat som kjempet mot russerne i Donbas, før han startet eget IT-firma som driver med kunstig intelligens.

– Jeg sluttet i militæret fordi jeg egentlig er en gründer og forretningsmann som ønsker å bygge noe. Men først og fremst er jeg menneske, og da er det umulig ikke å melde seg til denne kampen, sier han.

Koblet overvåkningskameraer

Til sammen er det 110.000 soldater i 450 enheter som kjemper i TDO.

700 ukrainere, en blanding av tidligere militære og sivile, utgjør forsvaret for de 11 landsbyene i Bilogorodka, som er siste stopp før hovedstaden.

Kontoret til Yuriys IT-bedrift er gjort om til lokalt TDO hovedkvarter. Vinduene er dekket med svart stoff for å hindre snikskyttere, og på andre siden er det stablet sandsekker foran vinduene.

Det var herfra studenten Juryj Kliek (21) meldte seg til krigen og TDO på invasjonens første dag: Med datamaskinen sin fant han alle overvåkingskameraer i hele distriktet, og koblet dem sammen slik at de kunne samle og overvåke russernes fremferd overalt.

– Vårt lokale forsvar er satt sammen av lastebilsjåfører, lærere, advokater, leger og mye annet. Vi har spesialkompetanse innenfor en rekke områder, og bruker den for hva den er verdt, forklarer Yuriy.

SANDSEKKER: IT-firmaet til Yuriy Shchyrin ble omgjort til en militærbase. Nå er noen av de ansatte tilbake på jobb.

Små enheter effektive

I skyttergraver rundt omkring i distriktet har soldatene ventet på russerne, som var dem overlegne både i antall og utstyr.

Frivillige strømmet til med spader og gravde et slags ly for rakettregnet og dekket det med tømmer og hjemmelagde kamuflasjenett, andre spadde lange dype renner der de kunne ligge å kaste molotovcocktailer og skyte mot fienden.

– I krigens første dager hadde vi ikke våpen, men kassevis med molotovcocktailer som frivillige hadde laget. Det var svært effektivt, hevder Yuriy.

Russiske soldater har nå trukket seg ut av den nordlige delen av Kyiv.

Han forklarer suksessen til TDO med at den er så desentralisert, det kryr av slike grupper over hele landet. Russerne elsker alt som er sentralisert, vi er helt motsatt. Effektivitet og samhold ligger i små enheter, det er også sånn vi bygger vårt samfunn, mener Yuriy.

TRAUME: Dette var en helsestasjon før det ble omgjort til et traumesykehus for soldater.

Angriper som bisvermer

– Mens russerne venter på beskjed fra generalene om hva de skal gjøre, angriper vi som bisvermer hele tiden, fra alle kanter. Vi hadde ikke all verdens utstyr, men vi er kreative og raske.

Det viser også de mange veisperringene og barrikadene som er bygget inn mot Kyiv. Enorme sand og jordhauger forsterker sandsekker som er lagt oppå hverandre. Betongskiller som sto mellom kjørefelt, er satt på tvers. Digre tømmerstokker felt over veien i flere lag, spanske ryttere (et slags jernkors som er umulig å velte) og spikermatter, er bare noen av hindrene de satte opp.

Gravemaskiner og digre lastebiler parkert på tvers ga også god motstand.

VEISPERRINGER: Veisperringer og blokader er synlig over hele Ukraina.

Kjemper for frihet

– Den største forskjellen er nok at vi kjemper for frihet og demokrati, for at barna våre skal få et liv verdt leve. Fienden kjemper for at Russland skal bli et imperium, mener Yuriu.

I bunnen av dalen renner Irpin-elven. På den ene siden rykket russerne stadig nærmere. I gjørmete, iskalde skyttergraver på andre siden av elven lå Grygoriy Rodzanovskyi og hans 13 medsoldater og rapporterte fiendes posisjon til egen styrker.

På høydedraget over observasjonsposten har det vært krig før. På 1200-tallet kjempet ukrainere mot mongolene på samme sted. Grygoriy er 65 år, men var aldri i tvil om han skulle melde seg til TDO.

– Hjertet mitt sier at jeg må beskytte landet mitt. Og russerne kommer tilbake, det er jeg sikker på. Jeg skal kjempe til siste slutt, sier han.

I FILLER: Slik ser veien inn til Butsja ut nå.

Måtte hente levningene av venn

2. april, like etter at russerne trakk seg ut av byen Butjsa, måtte Yiuryi ta en biltur han hadde gruet seg til lenge.

Han skulle lete etter sin gode venn og ansatte som hadde meldt seg til frontlinjen i byen. Livet til vennen tok slutt 3. mars.

Yiuryi og TDO-laget hans på 20 mann klarte å utslette tre pansrede kjøretøy før russiske stridsvogner skjøt ham og fire andre med raketter.

– Jeg lovet hans kone å hente hjem levningene slik at han kunne begraves her, foreller Yuryi.

Han viser oss videoen han tok da han kjørte inn i Butsja som en av de første.

– Det vi så, alle de døde sivile som lå i gatene, det var et ubeskrivelig syn.

– Det er klart vi vinner denne krigen, men til hvilken pris, spør han. Alle de uskyldige som dør, det gjør vondt.

Mens vi snakker sammen, kommer meldingen om at russerne har bombet jernbanestasjonen i Kramatorsk, der hundrevis av sivile var samlet for å bli evakuert.