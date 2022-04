Sergej Lavrov sammen med sin indiske kollega Subrahmanyam Jaishankar i New Delhi fredag.

Lavrov: − Ukraina viser mye større forståelse

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener at Ukraina nå viser «virkelighetsforståelse» når det gjelder fremtiden til Krim-halvøya og Donbass-området i Øst-Ukraina.

Av Ole Kristian Strøm

Det sier Lavrov på en pressekonferanse under sitt besøk i India fredag.

– Russland ser mye større forståelse fra ukrainsk side for situasjonen i Donbas og Krim, sier han ifølge Tass.

– Forhandlingene fortsetter uten at det har kommet noen endelige planer eller avtaler, sier Lavrov og er klar på at det er godt grunnlag for å fortsette.

– Det er bevegelse i forhandlingene mellom Moskva og Kyiv, inkludert hensynet til Ukrainas ikke-blokk-status, fortsetter utenriksministeren.

– Det er fremgang når det gjelder å se at det er umulig at Ukraina skal være et blokkland, at de umulig kan søke lykken i NATO.

– Rettferdig

Lavrov, som tidligere har vært kritisk til den ukrainske posisjonen i forhandlingene, sier nå også:

– Den ukrainske siden demonstrerer en virkelighetsforståelse på Donbas og Krim i forhandlingene.

Lavrov skal ha samtaler med statsminister Narendra Modi og utenriksminister S. Jaishankar i New Delhi.

Sergej Lavrov kommer også inn på Vladimir Putins krav om at Europa skal betale for russisk gass i rubler – og ikke andre valutaer.

– Betalingsordningen foreslått av Russland er rettferdig, mener utenriksministeren.

Putin underskrev torsdag kveld et dekret der det het at kjøperne av russisk gass må gjøre opp for seg i rubler. Presidentens talsmann Dmitrij Peskov sier fredag at det ikke blir noen øyeblikkelig stans i gassleveransen, etter som kjøperne har en hel måned på seg til å betale, melder RIA.

USA advarer

USA advarte torsdag India mot å stole på Russland som oljeleverandør og garantist i tilfelle angrep fra Kina.

India er blant landene som ikke har fordømt den russiske invasjonen, og den indiske regjeringen har gjort det klart at landet vil fortsette å kjøpe olje, våpen og militært utstyr fra Russland. Joe Bidens rådgiver Daleep Singh uttrykte klart USAs misnøye med Indias samarbeid med Russland.