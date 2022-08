Mikhail Gorbatsjov og Vladimir Putin fotografert sammen i Tyskland i 2004.

Slik er Putins reaksjon på Gorbatsjovs død

De russiske reaksjonene etter Mikhail Gorbatsjovs død er - ikke uventet - delte og ganske kritiske.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag formiddag har Vladimir Putin sendt et kondolansetelegram til familien. Der står det blant annet:

– Mikhail Gorbatsjov var en politiker og statsmann som hadde stor innvirkning på verdenshistorien. Han ledet landet vårt i en periode med komplekse, dramatiske endringer, storstilt utenrikspolitikk, økonomiske og sosiale utfordringer.

Putin har tidligere kalt Sovjetunionens sammenbrudd - som skjedde under Gorbatsjovs styre - for «den største geopolitiske katastrofen» i det 20. århundre, men han har aldri kritisert Gorbatsjov spesielt.

Dmitrij Peskov, Putins talsmann, uttrykte tidligere onsdag at Gorbatsjov romantiserte en forsoning med Vesten, skriver Tass.

– Denne romantikken ble ikke realisert, mener Peskov.

– Mange krangler om rollen Gorbatsjov spilte, men det er et faktum at han var en ekstraordinær og unik person, mener Putins talsmann.

SISTE KYSS: Mikhail Gorbatsjov kysser DDR-leder Erich Honecker i oktober 1989. Det skulle gå få uker før muren falt.

Men mens vestlige medier siden tirsdag kveld har hyllet Sovjetunionens siste leder for at han gjorde slutt på den kalde krigen og forandret verden, er reaksjonene delte blant russerne.

– Det virker for meg som om Gorbatsjov ikke var forberedt på det han satte i gang, sier statsviteren Igor Sjatrov ifølge nyhetsbyrået RIA.

– Delvis var han naiv, delvis var han en romantiker som trodde på sosialisme med et menneskelig ansikt, mener statsviteren.

I storavisen Komsomolskaja Pravda skriver kommentator Vladimir Vorsobin at Gorbatsjov reddet russerne fra en råtnende sosialisme, som kanskje ville ha vart i et par tiår til - om det ikke var for Gorbatsjov. Samtidig fastslår Vorsobin om Gorbatsjovs politikk:

– Det fungerte ikke. Mikhail Sergejevitsj gjorde for mye, konkluderer kommentatoren om Sovjetunionens siste leder.

Han mener at Gorbatsjov samtidig hjalp kineserne til å gjennomføre «frottékapitalisme i en vakker kommunistisk innpakning».

– Det var nøyaktig sånn «Gorbie» ville ha det også i Russland, men han mislyktes.

SORG: Mikhail Gorbatsjov ved kisten til sin kjære kone Raisa i september 1999. Hun betydde mye for hans politiske karriere.

Blant politiske ledere i Russland er reaksjonen omtrent den samme:

– Han ble et pust av sårt tiltrengt luft for det sovjetiske folk og et håp om kolossale endringer. Men det Gorbatsjov sa og håpet, og hans urealiserbare drømmer ble en tragedie for mange generasjoner i Russland, mener Sergej Mironov, leder for partiet Rettferdige Russland, ifølge avisen Kommersant.

Lederen for det ultranasjonalistiske partiet LDPR, Leonid Slutskij, fastslår at Gorbatsjov er en «kompleks og kontroversiell historisk skikkelse»:

– I epoken med «perestrojka» og nye tanker startet sammenbruddet, og det ble spilt i hendene på dem som forsøkte å slette Sovjetunionen fra verdenskartet.

Grigorij Javlinskij, leder for opposisjonspartiet Jabloko, er ikke uventet den som uttaler seg mest positivt om Gorbatsjov.

– Han ga frihet til hundrevis av millioner mennesker i og rundt Russland, og til halve Europa, fastslår Javlinskij ifølge Kommersant. Og Irina Khakamada, tidligere presidentkandidat, sier «takk for at du prøvde» om hans store reformer.

Nestlederen i overhuset (føderasjonsrådet), Konstantin Kosatsjev, mener at Gorbatsjov brøt opp et folkefiendtlig system i Sovjet, og at han - til tross for at det ble vanskelig - sendte landet i riktig retning, i motsetning til de 70 årene med kommunisme.