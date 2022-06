I OSLO: Søster Ksenia (34) er nonne ved St. Elisabeths kloster i Minsk, og har i helgen solgt ikoner ved Hellige Olgas menighet i Oslo.

Putin-vennlig kloster på Norgesturné

Presten ved St. Elisabeth-klosteret i Minsk oppfordrer til bønn for Putin og russisk seier i Ukraina. Nå er klosterets nonner i Norge for å samle inn penger.

Denne helgen har nonner fra det belarusiske St. Elisabeths kloster i Minsk besøkt to kirker i Oslo for å selge hjemmelagde trekors og ikoner av jomfru Maria til kirkegjengere i Norge.

For to uker siden var nonnene i Bergen. Flere norske småbyer har tatt imot søstrene.

Nonnene representerer et kloster der en prest i sine prekener ber om seier for russerne i krigen i Ukraina, og oppfordrer til bønn for den russiske presidenten Vladimir Putin og hans medsammensvorne.

OLGA: Hellige Olgas menighet i Oslo sentrum er ett av stedene nonnene fra Minsk besøker.

Bønn for Putin og Lavrov

Prekenene St. Elisabeths prest Andrej Lemeshonok holder ligger på YouTube.

Der sier han blant annet at hele verden er mot Russland og russisk ortodoks troende.

Presten sverger troskap til Russland, beskriver livet i Vesten som syndig og gudeløst, og sier russisk-ortodokse ikke trenger denne «frie verdenen der alt er snudd opp ned».

Videre sier presten at de håper på seier i Donbas og oppfordrer alle til å be for Vladimir Putin, Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og den belarussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

– Jeg husker alltid på dem i liturgien, sier presten i opptaket, og smiler bredt.

Presten sier han ber for at fienden ikke tar over.

– Vi er alle soldater som er med dere, bare i en annen type hær, konstaterer Lemeshonok.

SØSTER: Søster Ksenia har viet livet til Minsk-klosteret. Nå er hun på salgstur i Norge.

Liker seg i Norge

I flere år har nonner fra det belarusiske St. Elisabeths kloster i Minsk besøkt norske kirker.

Nå har det vært et par år der covid har stukket kjepper i hjulene for reisingen. Derfor er de glade for igjen å kunne komme hit, sier søster Ksenia når VG treffer henne utenfor Hellige Olgas menighet i Oslo.

– Vi liker oss godt her i Norge. Folk tar varmt imot oss og nordmenn kjøper ofte mye av det vi selger, forteller søster Ksenia (34) til VG.

Hun er én av fem søstre fra den berømte St. Elisabeth-kirken som for tiden er i Norge.

Søster Ksenia blir et øyeblikk stille når VG spør om hun kan skjønne at noen blir opprørt over prekenene fra klosteret hennes som støtter Putin og hans krig i Ukraina. Så svarer hun spakt.

– Jeg vet hva du snakker om. Vet du ... det er jo ikke noe hyggelig når noen blir sinte. Fordi vi reiser hit som vanlige, vennlige folk, for å spre fred og Guds ord. Vi er ikke politiske representanter. Vi gjør ikke noen noe vondt, sier nonnen.

– Opptaket viser jo at prester hos dere støtter Putin som driver en krig der byer ødelegges og flere tusen mennesker er drept? spør VG.

– Jeg kan ikke si mer enn at jeg har ikke hørt noe slikt selv. Jeg vet ikke hvilken kontekst det var sagt i, svarer søster Ksenia.

«Talerøret til Putin»

Nonnenes Norgesbesøk har fått hard kritikk fra Belarussisk forening i Norge (RAZAM), blant annet i en artikkel i Vårt Land.

Til VG sier styreleder Darya Shut at St. Elisabeth klosteret styres fra Moskva og formidler holdninger som står i strid med det kristne og humane.

Krigen i Ukraina fremstilles som krigen mot det russisk ortodokse, mot det sanne, som Vestens ideologikrig mot de «rett troende», mener Shut.

– Det er en utilslørt propaganda som brukes av den russiske staten. Støtter man dette klosteret med penger bør man være klar over at man støtter talerøret til Putin, sier Shut til VG.

Shut reagerer også på at den belarusiske presten Lemeshonak fordømmer homofiles friheter.

Flere andre belarusere VG snakker med er opprørte og kjenner seg såret over prekenen. De opplever at Minsk-klosteret med dette utnytter folk som mottagere for propaganda når de er på sitt mest sårbare: På søken etter svar fra Gud.

REAGERER: Styreleder i belarusisk forening i Norge, Darya Shut, betegner Minsk-klosteret som «talerøret til Putin».

«Ikke noe en prest skal si»

Ved Hellige Olgas menighet i Oslo sier klosterforstander fader Kliment at kirken hans holder seg utenfor politikken.

– Siden nonnene fra Minsk ikke preker, så synes jeg det var greit at de kommer på besøk. De har understreket at det er av barmhjertighet de samler inn penger. Det synes jeg er stuerent, sier den ortodokse prestemunken til VG.

– Hva signaliserer man ved å legge til rette for å tjene penger til klosteret?

– Barmhjertighetsarbeid går jo til støtte for de svakeste i det hviterussiske samfunnet. Det hadde vært synd hvis man ikke ga noe, vi som nyter av overflod i Norge. Å blande inn politikk i veldedighetsarbeid, det synes jeg derimot ikke er særlig smakfullt.

VG leser opp for Fader Kliment hva presten i Minsk har sagt om Putin og krigen.

– Jeg synes ikke dette er noe en prest skal si. Jeg tenker at kirkerommet er et sted der presten skal forkynne kjærlighetens budskap og evangeliets innhold, så dette høres ikke bra ut, sier presten til VG.

OVER LANDEGRENSER: Oslokirken Den hellige Olgas menighet har i en årrekke hatt en samarbeid med det kjente St. Elisabeth-klosteret i Minsk.

Tar avstand

Fader Kliment avviser at det er slik at alle ledere i den russiskortodokse kirken støtter Putins krig.

– Ikke her i Norge i hvert fall. Jeg har vært ganske klar på det, at krig er synd og elendighet uansett hva som skulle være årsaken. Jeg ser ingen mulighet til å rettferdiggjøre krigføring, ikke i Ukraina, ikke andre steder heller.

På en solrik søndag i Oslo oppsummerer søster Ksenia at hun er svært tilfreds med ukene i Norge. Salget har vært godt, sier hun til VG. Nonnene planlegger reiser til Sverige og Finland.

Søster Ksenia sier pengene går blant annet til et internat som klosteret driver, og å gi pasienter ved et psykiatrisk sykehus muligheten til å jobbe hos dem. Det er deres fremste motivasjon for arbeidet, sier hun: Å hjelpe folk som strever.

– Vi er enkle mennesker, ikke politiske aktører. Jeg vil gjerne at folk lever i fred, at Gud skal være i folks hjerter. Og at det ikke skal være krig.