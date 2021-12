ALVORLIG CORONASYK: Ester Sebbagh besøker mannen sin på sykehuset La Timone i Marseille. De siste dagene har flere og flere coronasmittede blitt innlagt ved intensivavdelingen på dette sykehuset.

Rekordhøye smittetall: − Angrer på at jeg ikke tok vaksinen

Helseministeren i Frankrike advarer mot en «megabølge» av nye smittetilfeller.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I Marseille sør i Frankrike besøker Ester Sebbagh den coronasyke mannen sin på sykehuset. David Sebbagh er bare 52 år gammel, og er innlagt ved intensivavdelingen på La Timone i Marseille, sør i Frankrike.

– Jeg angrer på at jeg ikke tok coronavaksinen. Den er ikke farlig, sier David til AP mens han ligger i sykehussengen.

De siste dagene har flere og flere coronasyke blitt innlagt ved intensivavdelingen på dette sykehuset, skriver The Day. La Timone er et av de største sykehusene i Frankrike.

Nå advarer helseminister Olivier Véran mot en «megabølge» av nye smittetilfeller.

– Pandemien føles som «en film uten en slutt», sa statsminister Jean Castex under en pressekonferanse om de nye coronatiltakene i landet mandag kveld.

Coronasyke Ludo Khayat er 41 år gammel og begynner å bli frisk etter å ha vært i koma og ligget tilkoblet respirator i 24 døgn. Kona Amelie besøker han hver dag på sykehuset La Timone, ifølge AP.

KJÆRLIGHET: Ludo og Amelie Khayat holder rundt hverandre. Amelie besøker mannen sin hver dag på sykehuset i Marseille.

Tirsdag kunngjorde myndighetene i Frankrike at intensivsykepleiere får lønnspålegg på 100 euro, omtrent tusen kroner, fra og med januar, skriver Reuters.

Bonusen er en del av en plan for å bedre arbeidsforholdene, opplyste statsminister Jean Castex under et besøkt ved et sykehus i Creteil i nærheten av Paris tirsdag.

– Det er ikke bare et spørsmål om moralsk støtte, men også om materiell støtte fra regjeringen, sier han.

Det anslås at rundt 24.000 sykepleiere får lønnsøkning.

TIL CORONAAVDELING: Helsearbeidere frakter en coronasyk pasient til intensivavdelingen på sykehuset La Timone i Marseille på julaften.

Forbudt å spise på kinoer

Frankrike rapporterte om 104 611 nye coronatilfeller lørdag, som er rekord siden pandemiens start. Også flere andre land i Europa innfører strenge tiltak for å forebygge spredning av omikron-varianten.

Blant annet må utesteder i Frankrike fortsatt holde stengt og kafeer og barer kan kun ha bordservering. Folk som bør ha hjemmekontor minst tre ganger i uken, skriver BBC.

Det blir forbud mot å spise og drikke på kollektivtransport og på kinoer, ifølge den franske TV-kanalen BFMTV.

Regjeringen åpner for at det kan innføres krav om munnbind utendørs i enkelte sentrumsområder, men det blir opp til borgermesterne rundt omkring i landet å ta beslutningen, skriver NTB.

LILLE JULAFTEN: En coronasyk pasient er innlagt ved intensivavdelingen på sykehuset La Timone i Marseille. Sønnens hatt er plassert på sengen hennes av sykepleiere etter familiens ønske.

I et forsøk på å bremse smitten innføres det også begrensninger på antall deltagere på konserter og idrettsarrangementer. Innendørs kan opptil 2000 mennesker samles, mens grensen settes til 5000 utendørs.

Myndighetene korter også ned på tiden mellom andre og tredje dose fra fire til tre måneder.

Frankrikes regjering vil også snart innføre krav om coronapass for alle som vil inn på offentlige steder. Samtidig skjerpes straffene for å vise et falskt coronapass. Det antas at titusener av falske pass er i omløp, skriver NTB.

Statsministeren innførte ikke portforbud på nyttårsaften. Tiltakene skal gjelde i minst tre uker.

Etter planen skal elevene være tilbake på skolen 3. januar.