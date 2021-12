OVERTENT: Et hotell er blant bygningene som her står i brann i Superior i delstaten Colorado i USA.

Flere enn 30.000 evakuert fra gressbranner

Sterk vind gir utfordringer for slukningsarbeidet – og fører til at brannene som herjer i Colorado natt til fredag sprer seg raskt.

Publisert: Nå nettopp

Ild i tørt gress. Med hjelp av kraftig vind sprer flammene seg raskt gjennom terrenget.

En rekke skogbranner herjer i Boulder County i Colorado torsdag. De sterke vindene beveger seg i opptil 177 kilometer i timen, melder blant annet the Denver Post.

– Det er en livstruende situasjon i områdene ved Superior og Louisville, skriver lokalkontoret til National Weather Service.

Bilder fra forstaden Superior utenfor byen Boulder viser at flere bygninger er overtent, blant annet et hotell. Andre bilder viser folk som kjører vekk fra brannene – mens røyken illevarslende stiger opp fra horisonten.

Den kraftige vinden gjør også at luftfartøy ikke kan ta av, og at brannen derfor ikke kan slukkes fra luften, sier guvernør i delstaten, Jared Polis.

– Vi ber for de tusener av familier som nå evakuerer fra brannene i Superior og i Boulder County, skriver Polis på Twitter.

Twitterkontoen til tettstedet Superior råder hele befolkningen til å evakuere hjemmene sine.

Rundt klokken 10.15 norsk tid ber Boulder Office of Emergency innbyggerne i Louisville om å gjøre det samme. Byen har en befolkning på rundt 18.000 innbyggere, mens Superior har rundt 13.000 innbyggere, ifølge BBC.

– Det er veldig røykfylt, og det er noen området hvor det har vært vanskelig å puste utendørs. Avhengig av hvor i byen du befinner deg, kan du se flammer, sier talsperson Emily Hogan for byen Louisville ifølge The New York Times.

Det er ikke kjent hvor mye brannene har spredt seg, eller om menneskeliv står i fare, men The Denver Post skriver at brannene har spredt seg til flere bygg i Superior.