HARDE ANKLAGER: Tirsdag gikk mye til Trumps disfavør. Til høyre på bildet står tidligere visepresident Mike Pence.

USA-ekspert etter høring: − Trumps sjanser i 2024 er betydelig svekket

USA-ekspert Eirik Løkke tror tirsdagens høring om angrepet på Kongressen i januar i fjor var dårlig nytt for eks-president Donalds Trumps potensielle ambisjoner om en ny runde i Det hvite hus.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Dette var et «bombshell». Det skal mye til for å bli overrasket av Trump, men i dag ble jeg det, sier Eirik Løkke, som er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita.

Tirsdag innkalte komiteen, som ble opprettet som følge av stormingen av kongressen i Washington D.C. i USA 6. januar 2021, til en ekstra høring.

Der hadde de kalt inn Cassidy Hutchinson, som tidligere var assistenten til Trumps stabssjef Mark Meadows. Under høringen kom hun med flere alvorlige anklager mot Trump.

– Dette er det mest skadende avhøret

Hutchinson fortalte blant annet at Meadows den 6. januar sa at Trump støttet demonstrantene i å ønske daværende visepresident Mike Pence død.

– Hvordan skal man beskrive Trumps oppførsel? Vi har en i administrasjonen som under ed forteller at Trump sa at Pence fortjente å bli hengt, sier Løkke.

SJOKKERT: USA-ekspert Eirik Løkke, som er rådgiver i den liberale tenkesmien Civita, sier at han er overrasket over Donald Trump.

Hutchinson hevdet også blant annet at Trump skal ha tatt kvelertak på en Secret service-agent og beordret han til å kjøre han tilbake til kongressen før opptøyene, ifølge Hutchinson.

Hun fortalte også at Trump ville at sikkerhetsvaktene som slapp tilhengerne inn for å høre på hans egen tale i forkant av angrepet, skulle slippe inn folk selv om de var bevæpnet.

– At Trump var klar over at demonstrantene var bevæpnet, men likevel oppfordret de til å marsjere til kongressen – dette er det mest skadende avhøret så langt.

Løkke gjenforteller at Trump var klar over at han hadde tapt, men likevel prøvde å beholde makten ved å ved å oppfordre tilhengerene om å marsjere til kongressen, og ved å forsøke overtale Pence til ikke å godkjenne valget.

Svekket mulighet for kandidatur

Løkke mener at det republikanske partiet nå burde ta avstand fra Trump, men sier at det er tydelig at dette ikke kommer til å skje. Likevel tror han at Trump kan komme til å miste mange velgere som følge av høringen.

– Hva skjer med de republikanerne som ikke er veldig «Trump-fans»? De kan muligens komme til å snu ryggen til han. Vitnemålet kan påvirke en del republikanere på marginene.

Dette vil svekke Trumps muligheter til å bli presidentkandidat i 2024, mener Løkke.

– Sjansene for at Trump blir kandidat i 2024 er betydelig svekket, men det er lang ifra umulig. Dersom han ønsker å bli kandidat, så er han fortsatt favoritt.

Mark Meadows, her utenfor Det hvite hus i 2020.

Troverdigheten selv

Løkke sier at Hutchinson fremsto veldig troverdig, og at kongressen har gjort lurt i å bruke flere republikanere og familie av Trump i høringene.

– Hun er troverdig fordi hun var lojal til Trump. Av hensyn til demokratiet og av patriotisme vitnet hun, og hun var et veldig sterkt vitne.

Under ed, slik som Hutchinson var, er terskelen mye høyere for å lyve, forteller Løkke. Han legger til at mye av det Hutchinson fortalte er basert på rykter, og at troverdigheten ville vært enda større dersom de personene hun siterte, som sin egen sjef Mark Meadows, hadde vitnet selv.

– Hutchinson var nær Meadows, men det er vanskelig å si i hvilken grad noe av dette er overdrivelser, påpeker Løkke.

Tidligere har det kommet frem at Meadows søkte om benådning i etterkant av stormingen av kongressen.

– Det sier noe om hvordan de vurderte situasjonen. Det var også andre som ville bli benådet. De skjønte at det hadde vært med på noe alvorlig, sier Løkke.

Hutchinson får skryt av republikaneren Liz Cheney, som ledet høringen av henne.

– Alle amerikanere bør vite at det Hutchinson gjorde i dag ikke var lett, sier hun ifølge AP.

Reaksjonene etter høringen har ikke uteblitt.

Den kjente journalisten Dan Rather skriver på Twitter.

– Den største skandalen i amerikansk historie. Og det sier ikke lite. Hakeslepp. Motbydelig. Til å bli rasende av, skriver han.

Tidligere Trump-medarbeider Alyssa Farah Griffin sier hun er takknemlig for Hutchinsons mot og integritet.

– Jeg visste hennes vitnemål ville være fellende. Men at det skulle være så fellende hadde jeg aldri trodd.

President-historiker Michael Beschloss skriver på Twitter at man aldri i historien har hørt så sjokkerende vitnemål overfor kongressen mot en sittende amerikansk president.

Trump selv har svart på vitnemålet ved å si at «han knapt kjente Hutchinson».