STEILE FRONTER: Lørdag morgen troppet politiet opp for å fjerne demonstrantene fra den viktige broen som skiller USA og Canada.

Demonstranter blokkerer fortsatt kanadisk bro

Politiet har ryddet det meste av den viktige grensebroen mellom Canada og USA, men en del demonstranter holder stand og også andre steder tar folk til gatene.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Trafikken over broen er fortsatt stengt, ifølge avisen The Star.

Demonstrantene har nå i tre uker uttrykt sin misnøye mot coronarestriksjoner- og vaksiner og demonstrasjonene har spredt seg til andre land deriblant USA, Australia, New Zealand, Frankrike og Nederland.

En domstol i provinsen Ontario, som har innført unntakstilstand som følge av demonstrasjonene, kom fredag ifølge Reuters med et pålegg om å avslutte blokaden av Ambassador-broen og demonstrantene er blitt beordret fjernet.

Et stort politioppbud troppet tidlig lørdag morgen opp ved Ambassador Bridge, som går mellom Detroit i USA og Windsor i Canada. Da hadde tidsfristen domstolen hadde satt for at folk måtte dra, løpt ut.

Flere hundre væpnede politifolk rullet i åtte tiden inn med pansrede kjøretøy, melder avisen The Star.

IKKE OVER: Politiet skal ha fått fjernet lastebiler og telt, men demonstrantene har fortsatt å komme til fots.

Gjennom dagen jobbet politiet med å rydde broen for telt som var satt opp i veibanen, og overtale noen av lastebilsjåførene til å fjerne kjøretøyene fra stedet.

Lastebilene som blokkerte broen ble til slutt fjernet, men frem mot kvelden samlet det seg rundt 100 demonstranter på den 8 felts brede veien som leder til broen, og veien forble dermed stengt melder CBC News. Også flere demonstranter har kommet til etter hvert, ifølge Vancouver Sun.

Gatene rundt broen er blokkert av politiet og bilene som kommer hit blir bøtelagt og tauet bort. I stedet kommer folk til fots.

Jason Bellaire, visepolitisjef i Windsor, sier demonstrasjonene er den største «hendelsen han noen gang har vært borti».

– Jeg har aldri opplevd noe lignende på mine 27 år i politiet.

Målet er ifølge Bellaire å rydde broen på fredelig vis.

Såkalte frihetskjempere har okkupert broen, som er den mest trafikkerte grensen i Nord-Amerika. 27 prosent av den årlige handelen mellom Canada og USA skjer her ifølge amerikanske transportmyndigheter.

Protestene begynte som en reaksjon på at amerikanske og kanadiske myndigheter i januar innførte krav om at også lastebilsjåfører må bevise at de er vaksinert mot corona når de passerer grensen.

Sjømenn, togarbeidere, piloter og kabinansatte har hatt lignende krav siden oktober i fjor.

FORAN PARLAMENTET: Dette dronebildet tatt lørdag viser lastebilsjåfører og andre som støtter aksjonen foran parlamentet i hovedstaden Ottawa.

I hovedstaden Ottawa har politiet ikke fjernet en leir som er etablert foran parlamentet fordi de ikke skal ha nok mannskaper til å gjøre det.

– Vi planlegger å sette en stopper for denne illegale okkupasjonen og avventer nødvendige forsterkninger for å gjøre dette, opplyser politiet i en pressemelding lørdag morgen.

Demonstrantene har festet foran parlamentet, tutet kraftig og spilt høy musikk til støtte for lastebilsjåførene rett utenfor statsminister Justin Trudeaus kontor.