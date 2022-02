Den midterste delen av den historiske Koningshaven-brua i Rotterdam kan heves for å slippe skip forbi. Den kan imidlertid ikke heves høyt nok til at superseilbåten Jeff Bezos angivelig bygger kan passere.

Rotterdam vurderer å demontere bru for å gi plass til Bezos

Rotterdam vurderer å ta ned en vernet bru slik at en gigantisk seilbåt, som angivelig tilhører Jeff Bezos, skal kunne passere.

Av NTB-DPA

Koningshaven-brua over elva Maas er nesten 100 år gammel. På folkemunne er den kjent som De hef (heisen) fordi den midterste delen kan heves for å slippe båter forbi.

Til tross for dette, blir det for lavt til at seilbåten Amazon-grunnlegger Jeff Bezos nå er i ferd med å bygge, kan passere under, ifølge avisa Algemeen Dagblad.

Seilbåten, som blir bygd ved et verft i Zwijndrecht lenger oppe i elva, har angivelig en prislapp på nærmere 4,3 milliarder kroner og vil få en mast som strekker seg hele 40 meter til værs.

En gigantisk seilbåt til nærmere 4,3 milliarder kroner blir nå bygd ved et verft øst for Rotterdam. Masta blir imidlertid for høy til at den uten videre kan seile ned elva Maas og ut i Nordsjøen.

Myndighetene understreker at de ennå ikke har mottatt noen formell søknad om midlertidig demontering av den historiske brua, men utelukker ikke at slik tillatelse vil bli gitt. Vel å merke dersom det kan garanteres at brua ikke tar skade, sier Rotterdams ordfører Ahmed Aboutaleb.

– Vi vil også forsikre oss om at kjøperen av båten tar regninga, sier han.

Den tar nok Bezos på strak arm. Han regnes nå som verdens rikeste mann og har en anslått formue på nærmere 2000 milliarder kroner.