SKANDALEINTERVJU: Oprah Winfreys intervju med prins Harry (t.v.) og hertuginne Meghan sjokkerte da det ble sendt tidlig i mars. Foto: HARPO PRODUCTIONS / REUTERS / NTB

Oprah overrasket av Meghans rasismeanklager

Oprah Winfrey røper at hun ble overrasket over de sterke anklagene hertuginne Meghan kom med i intervjuet i mars.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Intervjuet talkshow-stjerne Oprah Winfrey gjorde med det USA-emigrerte paret sendte sjokkbølger til Storbritannia og resten av verden da det ble vist i mars.

Der fikk seerne servert påstander om rasisme i det britiske kongehuset, nærmere bestemt at hudfargen til Meghan og Harrys sønn skal ha blitt diskutert. I tillegg hevdet hertuginne Meghan at hun ikke fikk hjelp med selvmordstankene sine.

Prins William har senere gått ut mot anklagene og sagt om de kongelige at de «virkelig ikke en rasistisk familie».

Oprah overrasket

Nå røper også Oprah Winfrey at hun ble overrasket over vendingen i intervjuet og etterspillet det fikk.

– Jeg ante ikke at det ville få så store konsekvenser som det fikk og fortsatt har, sier hun til The Nancy O'Dell Channel under en boklansering, nærmere to måneder etter intervjuet. Det skriver blant annet People.

– Jeg ble overrasket, sier talkshow-stjernen og viser sin reaksjon på det som kom frem:

– «Å? Du går dit? Du går helt dit?»

VENNSKAP: Det ble også rettet oppmerksomhet mot Oprah Winfreys vennskap med paret etter intervjuet. Foto: Richard Shotwell / Invision / NTB

– Grunnen til at det ble et så viktig intervju er at du har noen som tør å stå frem med sin sårbarhet og sannhet, sier hun.

– Da vi hadde gjort opptak i tre timer og 20 minutter, reiste jeg meg og sa til alle involverte: «Vi så alle hva som ble sagt her. Nå er det viktig at ingen lekker herfra». Og ingen gjorde det. Deretter ble klippene laget på en måte som gjorde at de ikke kunne bli misbrukt, sier Winfrey.