PARTY TIME: 20-åringene Lourdae Smith, Ellie Gawley, Gracie Kamm og Shelby Latham feirer bursdag og gradvis gjenåpning av samfunnet. Foto: Nina E. Rangøy

Nå skåles det i London igjen: − Dette er frihet

LONDON/OSLO (VG) I England er festen i gang, etter en lang og tung nedstenging.

Av Nina Rangøy (foto og tekst) og Nilas Johnsen

I Covent Garden, midt i London sentrum, yrer det igjen av liv – der det i lang tid har vært folketomt og stille.

Mandag åpnet butikker, frisører og uteserveringer opp igjen i England, etter å holdt stengt siden 6. januar, da den britiske virusvarianten tvang landet inn i en ny nedstengning.

Venninnene Lourdae Smith, Ellie Gawley, Gracie Kamm og Shelby Latham feirer 20 års dagen til Ellie, og har allerede cocktailene godt i hånden. Denne bursdagen er ekstra spesiell siden jentene får lov til å feire den ute i frihet.

– Det kan ikke beskrives hvor herlig det føles, sier Lourdae Smith til VG.

Siden pandemien rammet Storbritannia er 4,3 millioner smittetilfeller og over 127.000 dødsfall registrert. Men nå har over 60 prosent av alle voksne i Storbritannia fått sin første vaksinedose, mens rundt 14 prosent har fått begge.

Det er kombinasjonen streng lockdown og intensiv vaksinering som muliggjør gjenåpningen: Ifølge nyhetsbyrået Reuters har antall dødsfall som knyttes til coronaviruset falt med 95 prosent siden begynnelsen av januar, mens antall smittetilfeller har falt med 90 prosent.

I COVENT GARDEN: Kjæresteparet Mathew Hall og Louise Hanno nyter å kunne gå ut igjen. Foto: Nina E. Rangøy

Kjæresteparet Mathew Hall og Louise Hannon har reist til London for å feire at det er ett år siden de fikk barn sammen – og ett år siden de var ute sist. De nyter en pint (litt over en halvliter), ett glass vin og burgere i Covent Garden.

– Dette er frihet, helt herlig. Alt føles nytt, sier Mathew til VGs fotograf i London.

– Vi har gått i St. James Park, vært ved Buckingham Palace og på shopping for barneklær, forteller kjæresten Louise.

Fortsatt gjelder flere restriksjoner: De som vil ta en øl må trosse aprilværet og sitte utendørs. Samme regel gjelder for restaurantene.

fullskjerm neste ÅPNE KRANER: Antonio Palmisano er manager på NANA bar i Covent Garden og er overlykkelig for å åpne igjen.

Må sitte ute

Louise er lærer og har fri fra skolen i ferien mellom terminene, mens Mathew som jobber i finansdistriktet City har hjemmekontor og har tatt en fridag for å feire.

– Vi var litt bekymret for togreisen, vi har jo ikke vært sammen med fremmede på så lenge. Men folk er høfligere liksom. Snillere. Tar vare på avstand. Har tid til å smile, sier Louise.

– Og London er jo helt annerledes uten alle turister. Kanskje får vi aldri oppleve London på denne måten igjen, legger Mathew til.

Nå smaker det med øl. Skjønt smaken er det så som så med. Begge har hatt covid-19 og har mistet luktesansen.

– Men vi har tro på at den kommer tilbake. Om et år tror vi livet vil se normalt ut igjen, sier det unge paret, som begge har blitt vaksinert.

KOSER SEG: Samuel Henessy og Rose White i Soho. Foto: Nina E. Rangøy

Samuel Henessy og Rose White er ute for første gang siden midten av desember. Stemningen i Soho er kjempegod, sier Henessy.

– Jeg jobber vanligvis på et kontor her og det har vært trist å se alle butikker stengt. Nå er de åpnet igjen og det virker som om butikkene så langt har overlevd. Det blir jeg glad for, sier Rose.

– Den første drinken måtte bli en pint, Ikke noe øl på flaske nå nei. For vi briter vi er glad i fatølet vårt, forklarer Samuel.

HOS FRISØREN: Jim Fry lar frisør Mario stusse hår og skjegg. Foto: Nina E. Rangøy

Lang kø hos frisøren

Jim Fry stusser skjegget og håret hos frisør Mario i Willesden Green.

– Det føles som en bursdag som markerer slutten på noe og begynnelse på noe annet! Jeg håper det fortsetter slik, sier han til VG.

Fry har fått en dose av AstraZeneca og føler seg trygg.

– London er en flott by. Vi har klart oss bra – og det har brakt oss nærere hverandre, sier han.

Hos barberer Mario er det god stemning og kø av mannfolk på utsiden som venter på tur.

– Det blir ikke mye stillesitting på oss i dag, sier han. Men nå har vi sittet stille siden desember – så dette er en glad dag, sier Mario.

VIKTIG TIME: Å få stelt håret føltes viktig for trebarnsmoren Louise, hos frisør Gerry i West Hampstead. Foto: Nina E. Rangøy

Hos frisør Remix i West Hampstead treffer VG Louise, som forteller at hun kastet seg over telefonen for å sikre seg første mulige time hos frisøren. Hun har ikke farget eller klippet håret siden november.

– Det føles helt utrolig ut og kjentes ut som det viktigste for meg. Selv om det å få ungene tilbake på skolen kanskje var enda viktigere, sier trebarnsmoren.

– Når det blir varmere i været skal det både spises og drikkes utendørs. Og så skal jeg begynne på treningssenter igjen, slik som jeg gjorde før lockdown. Den har vært lang. Men nå ser alt lysere ut. Sport og aktiviteter på helgene for barna blir som en ny verden, sier hun.

Det er også åpning for å gå i butikkene igjen, med en del restriksjoner på antallet som slippes inn.

De 16 år gamle venninnene Amelia Banham og Poppy Wybrow er på shoppingrunde og sier de følte seg svimle av lykke over å få lov til å gå inn i butikker og ta på varene.

– Nå skal vi spise litt og fortsette å shoppe enda mer, sier de.

PÅ SHOPPING: De 16 år gamle venninnene Amelia Banham og Poppy Wybrow. Foto: Nina E. Rangøy

Kan svømme, trene og be

I tillegg til uteserveringer, butikker og frisører, får også treningssentrene og engelske svømmebassenger åpne igjen. Det gjør også biblioteker og dyrehager.

Britiske muslimer kan samles til bønn under feiringen av ramadan denne uken, forutsatt at smittevernregler overholdes, skriver NTB.

Nattklubber, kinoer og teatre må fortsatt holde stengt. Utenlandsferier er foreløpig heller ikke lov.

Statsminister Boris Johnson har lagt en plan der målet er full gjenåpning innen 21. juni. Neste nedtrapping i tiltakene i England vil trolig bli 17. mai.

Også i Skottland, Wales og Nord-Irland trappes tiltakene ned – men ikke fullt så raskt som i England.

