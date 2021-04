FENGSLET I ARBEIDSLEIR: Navalnyj ble i februar dømt til tre og et halvt år fengselsstraff, som han soner i en arbeidsleir – eller «koloni», som det heter på russisk. Foto: Babuskinsky District Court

Navalnyjs helse forverres mens han sitter fengslet

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj rapporterer om feber og ryggsmerter, og at flere fra arbeidsleiren hvor han sitter fengslet har fått tuberkulose.

Av Lara Rashid

Samtidig som Russlands president Vladimir Putin signerte en ny lov som gir han muligheten til å sitte som president fram til 2036, melder en av hans største kritikere, Aleksej Navalnyj, om høy feber, smerter i ryggen og i beina, men uten tilgang til medisiner eller medisinsk behandling fra sin egen lege.

Navalnyj er opposisjonspolitiker og regimekritiker i Russland, og ble forsøkt forgiftet i august i fjor. Han ble i februar dømt til tre og et halvt år fengselsstraff som han soner i en arbeidsleir utenfor Moskva.

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen og Russland-ekspert, forteller til VG at Navalnyj har muligheten til å sende ut meldinger fra arbeidsleiren.

– I den siste meldingen skriver han at han har fått feber, og at tre av 15 av de han sitter fanget med har fått påvist tuberkulose, sier Sangadzhieva.

Tidligere har Navalnyj selv beskrevet sterke ryggsmerter og smerter i beina, som har medført nummenhet i det ene beinet.

– I tillegg blir han vekket hver time om natten fordi han blir sett på som en fange som svært sannsynlig vil forsøke å rømme, sier Sangadzhieva til VG.

Hun forteller at arbeidsleiren er et av de verste koloniene i Russland, og Navalnyj har selv beskrevet det som en «vennlig konsentrasjonsleir» 100 kilometer utenfor Moskva.

– Han har bedt om å få se en spesialist, men alt han har fått så langt er ibuprofen mot smertene. På grunn av hoste og feber ble Navalnyj flyttet til arbeidsleirens fengselssykehus, betjent av en hjelpepleier, sier Sangadzhieva.

For fem dager siden begynte Navalnyj å sultestreike i protest mot den påståtte inhumane behandlingen og torturen han gjennomgår i fengselet.

– Aleksej Navalnyj har mistet minst åtte kilo siden han kom til kolonien i slutten av februar. Han forsøker å holde motet oppe, men de sterke smertene og mangel på medisinsk hjelp kan ha hatt svært negative konsekvenser. Det er viktig at vi og verden reagerer på måten han blir behandlet på, sier Sangadzhieva.

Ifølge russiske nyheter har Navalnyj gjennomgått flere type tester, inkludert covid-19. Han er nå under observasjon i fengselssykehuset, sier en talsmann for kriminalomsorgen, ifølge den russiske avisen Izvestija.

NY LOV: Mandag signerte Putin en ny lov som gjør at han kan sitte som president til 2036 Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Kan sitte som president til 2036

Dette skjer samtidig som Russlands president Vladimir Putin signerte en ny lov som lar han stille til gjenvalg i ytterligere to perioder, etter at hans nåværende periode er over i 2024.

I praksis betyr dette at presidenten kan regjere i hele 15 år til – helt frem til 2036.

Denne lovendringen kommer som et resultat av folkeavstemning som Putin gjennomførte i fjor sommer da det ble vedtatt en rekke forslag til endringer i den russiske Grunnloven.

I utgangspunktet skal den nye loven gi en president en mer begrensende makt ved at en president kun kan velges til to perioder.

– Men den nye loven skal ikke ha tilbakevirkende kraft, dermed er det slik at Putins tidligere presidentperioder nullstilles, og han kan stille til valg for to nye perioder, sier Helge Blakkisrud som forsker på russisk politikk for NUPI.

Blakkisrud tror ikke at Putin vil sitte til 2036, selv om det i praksis er hva lovverket åpner for.

– Selv om Putin har mulighet til å sitte fram til 2036, så tror jeg ikke at han vil gjøre det. For Putin er det viktig å holde full kontroll med hvem det er som skal etterfølge han, og dermed vil han nok ikke sette en fast oppsigelsesdato, legger Blakkisrud til.

NUPI-FORSKER: Helge Blakkisrud forsker på russisk politikk. Han tror ikke Putin vil sitte ut 2036, men vil ha regien over maktovertagelsen etter ham. Foto: Magnar Kirknes

For Navalnyj har det nye lovverket lite å si, ifølge Helge Blakkisrud.

– Selv om Navalnyj vil ha sonet ferdig før neste presidentvalg i 2024, så har han dommen hengende over seg. Domfellelsen hindrer han fra å kunne stille til valg. For å kunne registreres som kandidat, er han avhengig av at han får dommen sin opphevet, sier Blakkisrud.

Navalnyjs støttespillere har sagt at de nå kommer til å gjenoppta kampen for å få ham løslatt. Putin-kritikerens helse skal være svært dårlig i fengselet.

Stem smart-kampanjen

Putins parti har hatt rent flertall i parlamentet og stort sett i alle lokale folkevalgte forsamlinger. Derfor startet Navalnyj kampanjen «Stem smart».

– Den beste måten å utfordre Putin på, ifølge Navalnyj, er å stemme smart. Navalnyjs folk har laget en app og nettside hvor man kan se hvem som ligger best an til å utfordre Putins kandidater, slik at man kunne stemme taktisk mot Putin, sier Blakkisrud.

– Vi har sett at Stem smart-kampanjen har lyktes flere steder, sier Blakksirud.

Den yngre generasjonen i Russland har vokst opp med at Putin er enten president eller statsminister, og husker ikke hvordan det var før Putin, forteller Blakkisrud.

– Den største trusselen Navanlyj utgjør for Putin i dag er kanskje det at han utfordrer forestillingen om Putin som den eneste som kan styre Russland. Dessuten har han gjennom sosiale medier og avsløringer om korrupsjon utfordret Kremls bilde av Putin, som en nøktern mann med arbeiderklassebakgrunn som er lite opptatt av penger og luksus, avslutter Blakkisrud.