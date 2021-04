ASKESKY: Fredag steg store askeskyer opp av La Soufriere-vulkanen på St. Vincent i Karibien. Foto: STRINGER / REUTERS / NTB

Vulkanutbruddet på St. Vincent: − Det er bare begynnelsen

Fredag hadde La Soufriere-vulkanen på St. Vincent sitt første utbrudd på over 40 år.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

– Dette er bare begynnelsen, sier Erouscilla Joseph ved University of the West Indies Seismic Research Center til nyhetsbyrået Reuters.

Tusenvis er evakuert fra området rundt den 1220 meter høye vulkanen nord på øyen i Karibien.

Vulkanen, som hadde sitt siste utbrudd i april 1979, begynte å viste tegn på aktivitet allerede i desember, men først denne uken tok aktiviteten seg opp. Det førte til at det torsdag ble sendt ut evakueringsvarsel.

Fredag kom utbruddet, og aske og røyk mørkla store deler av den 389 kvadratkilometer store øya med rundt 100.000 innbyggere.

Joseph forteller at aktiviteten med små eksplosjoner kan fortsette i uker – om ikke måneder, og det er umulig å si om de vil være større eller mindre enn utbruddet fredag.

Fredagens utbrudd ble målt til rundt 10 kilometer høyt, og asken kan påvirke Grenadiene, Barbados, St. Lucia og Grenada, skriver Reuters.

Asken kan også påvirke flytrafikken i området.

– Rundt 4500 personer er allerede evakuert, og avhengig av skadeomfanget kan det gå flere måneder før de kan komme hjem, sa statsminister Ralph Gonsalves fredag.

Statsministeren var ifølge AP tydelig rørt, og beklaget at han måtte tørke vekk en tåre.

Rundt 16.000 bor innenfor evakueringsområdet.

HOVEDSTAD: Dette bildet er tatt fra St. Vincent og Grenadienes hovedstad, Kingstown, sør på øya. Foto: STRINGER / REUTERS / NTB

Ifølge nyhetsbyrået AP evakueres innbyggerne til tilfluktsrom eller til nærliggende øyer ved hjelp av cruiseskip og andre båter.

Ifølge lokale medier er det også meldt om økt aktivitet fra Mount Pelee på øyen Martinique, nord for St. Vincent utenfor St. Lucia.

Utbruddet i 1979 sørget for skader for over 100 millioner dollar, mens mer enn tusen mennesker mistet livet under et større utbrudd i 1902, skriver Reuters.

