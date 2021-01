EN KAMP MOT KLOKKEN: Luis og vennen Rodrigo foran oksygen-fabrikken i kø for å fylle oksygen til bestemoren. Foto: Privat

Bestemoren til Luis (32) døde etter oksygen-mangel: − Et vanvittig kaos

MANAUS / OSLO (VG) Med begge besteforeldrene på sykehus med kraftige covid-symptomer, kjempet Luis Queiros (32) i to døgn en desperat kamp for å fylle tomme sylindre med oksygen.

– Jeg kom tilbake med en halv tank oksygen, men det var for sent. Jeg ga sylinderen videre til en annen familie som trengte den. I håp om å redde noen andres liv, forteller han til VG.

I den brasilianske delstaten Amazonas startet det nye året med sjokknyheten om at sykehus i byen Manaus var tomme for oksygen.

Fortvilede pasienter får ikke livsnødvendig hjelp til å puste etter det som beskrives som en full kollaps i byens helsevesen.

Helsepersonell forteller til brasilianske nyhetskanaler at de gir morfin og smertestillende til pasienter de ikke kan redde. Avisen Globo skriver om pasienter som drar fra sykehusene fordi de heller vil dø hjemme.

fullskjerm neste OKSYGEN-KAMPEN: Familie, venner og slektninger av pasienter på sykehus i Manaus har de siste ukene sett seg nødt til å skaffe oksygen på egenhånd.

Dramaet som nå utspiller seg kommer på toppen av en allerede kritisk situasjon: Med over 210.000 mennesker som har mistet livet, er Brasil det landet i verden med flest corona-dødsfall etter USA.

En ny mutasjon av viruset, den såkalte brasilianske P. 1-varianten, skaper nå bekymring blant eksperter – og gjør heller ikke situasjonen enklere for et allerede hardt presset helsevesen.

En undersøkelse publisert i januar viser at kun halvparten av dem som legges inn på sykehus med covid-19 i Nord-Brasil overlever. Av dem som blir lagt inn på intensiven dør 8 av 10 pasienter.

For Luis Queiros (32) og familien ble resultatet fatalt.

Besteforeldrene Antonio Pereira da Silva (80) og Joecy Coelho da Silva (81) tilbrakte nyttårshelgen sammen bare de to. Så ble begge syke.

Hun ble lagt inn på sykehus 8. januar, han like etter. En tøff kamp om sengeplasser endte med at de to havnet på hvert sitt sykehus.

BESTEFORELDRENE: Joecy Coelho da Silva og Antonio Pereira da Silva. Bak står datteren deres, Nádia Costa Israel (64). Foto: Privat

Tidlig om morgenen 13. januar fikk familien beskjed om at bestemoren hadde blitt mye verre.

– Vi trodde at det var en slags reaksjon på sykdommen. Det var ikke før dagen etterpå vi fikk vite at de hadde kuttet ned på oksygentilførselen hennes. Det var akutt oksygenmangel på alle sykehus i hele byen.

De to neste dagene ble et vanvittig kappløp for å redde liv. Lange køer og store folkemengder dannet seg utenfor fabrikkene der de selger oksygen.

– Køene av biler gikk rundt hele kvartalet. Det var politi, ambulanser med pasienter i, folk til fots med sylindere løp forbi oss for å komme foran i køen. Det var et vanvittig kaos, forteller Lous, som tok bilder av køen:

fullskjerm neste KAOS: Utenfor oksygenfabrikken ble Luis Queiros (32) og kameraten møtt av flere pårørende på jakt etter oksygen.

Men oksygentankene på sykehusene gikk tomme raskere enn det gikk å fylle dem. Mens pasienter begynte å dø beskriver Luis en fortvilet kamp mot klokken. Klokken 6 om morgenen på andre døgnet ringte broren. Da hadde Luis stått i kø siden klokken 3 på natten.

– Han sa: «Hør her, dere har bare ti minutter på dere, nå må dere komme». Men der vi befant oss var minst 25 minutter unna i bil.

De rakk ikke frem i tide.

Da folk kom på sykehuset med oksygen tryglet andre pasienter om å få hjelp, forteller Luis. Han sier at de fleste delte på det lille oksygenet de hadde.

NÅDDE IKKE FREM: Den siste sylinderen Luis fylte til bestemoren. Sylindrene ble merket med navn på sykehuset. Foto: Privat

Nå gjør familien det de kan for å redde bestefaren.

– Legene og psykologene på sykehuset sier at det er best å ikke fortelle bestefaren min at bestemor er borte. Han spør etter henne hver dag. Moren min er nødt til å lyve og si at hun har det bra.

Politikerne i Brasil krangler nå om hvem som har skylden. I en rapport fra regjeringen kommer det frem at lokale og nasjonale myndigheter ble varslet allerede seks dager før krisen i Manaus var et faktum 14. januar, skriver CNN.

Helseminister Eduardo Pazuello var i byen bare få dager før kaoset brøt løs, og høyesterett har nå bedt om at han etterforskes. Landets høyeste domstol vil vite om han kunne ha gjort noe for å hindre den alvorlige krisen.

President Jair Bolsonaro har gjentatte ganger kritisert det han kaller hysteri rundt pandemien. Mens innbyggerne i Manaus kjemper en fortvilet kamp uttalte han nylig til en radiostasjon at det ikke er noen vits i å gjøre viruset «til et traume».

Fly fra det brasilianske luftvåpenet har de siste dagene fraktet oksygen til den vanskelig tilgjengelige byen midt i jungelen. I tillegg har det kommet lastebiler fra nabolandet Venezuela med forsyninger:

Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Flere sykehus melder at de nå har oksygen tilgjengelig, men Victor «Vito» Israel (31), som organiserer utdeling av oksygen i byen på eget initiativ, sier til VG at krisen på langt nær er over.

-Jeg blir oppringt hver dag av folk som trenger oksygen. De gråter og forteller at det står om livet.

Daglig mottar han fulle beholdere med oksygen fra folk som vil hjelpe over hele Brasil. Alt fra kjendiser til vanlige mennesker vil bidra. Engasjementet er stort.

MOR OG SØNN: Nádia Costa Israel (64) og Victor Hugo Costa Israel (31). Foto: Privat

Victors mor har selv hatt bruk for oksygen etter at hun var syk i september i fjor. Før nyttår ringte firmaet som leverte oksygen og ba om å få beholderne tilbake. De var i ferd med å gå tomme.

– Så jeg, som er en helt vanlig person, fikk vite at det var mangel på oksygen allerede 29. desember, sier han oppgitt. Han mener myndighetene også må ha kjent til dette.

– Føler du Bolsonaro bryr seg om folk i Manaus?

–Jeg tror ikke han bryr seg om Brasil. Vi har en president som er i ferd med å gjøre slutt på landet og som lar folk dø. Han er ansvarlig for mye av dette, sier Victor.

– Her i Amazonas har vi alltid hatt følelsen av at Brasil har glemt oss.