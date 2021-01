forrige





fullskjerm neste VAKTE OPPSIKT: Bernie Sanders ble lagt merke til under innsettelsen av Joe Biden.

Bernie Sanders stjal showet – uten å si et ord

«Hvorfor er dette den søteste mannen jeg noensinne har lagt øynene på?», spør en tvitrer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bernie Sanders var til stede under innsettelsen av Joe Biden som USAs 46. president. Ikledd en varm vinterjakke, lyseblått munnbind og brunstrikkede votter, satt han på trygg coronaavstand fra andre tilskuere og hørte Lady Gaga synge nasjonalsangen og Joe Biden avlegge eden.

På Twitter ble bildet av Sanders raskt en snakkis.

«Hvorfor er dette den søteste mannen jeg noensinne har lagt øynene på?», spør @alana_swaringen.

«Jeg ville aldri ha stemt på ham, men jeg tror at på et nivå forstår Bernie Sanders meg», skriver @caragsdale.

les også Nå er Joe Biden USAs president

Ifølge Buzzfeed-reporter Ruby Cramer er vottene til Sanders lagd av Jen Ellis, en lærer fra Essex Junction i Vermont. Hun skal ha gitt dem til ham for to år siden og ha blitt overrasket da han begynte å bruke dem offentlig.

Det var ikke bare bildet av ham sittende på en stol alene som ble lagt merke til. Allerede da han kom ned trappen, med en stor, brun konvolutt, vakte han oppsikt blant mer stivpyntede gjester.

«Bernie Sanders møtte opp til innsettelsen seende ut som en mann i ferd med å måke innkjørselen, en mann i ferd med å sette seg inn i sin Subaru Forester og kjøre til matbutikken», skrev magasinet «The Cut».

les også Slik hylles de verden rundt

«Bernie kledte seg som om han skulle stå i kø på postkontoret», mener frilansjournalisten Clare Malone.

Sanders er kjent for sin evne til å stå alene. Som politiker har han æren av å være den lengstsittende uavhengige senatoren i Kongressens historie, selv om han to ganger har stilt so presidentkandidat for Demokratene.