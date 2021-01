Både Brasil og USA kommer dårlig ut i rangeringen fra den australske tankesmien Lowy Institute. Her Brasils president Jair Bolsonaro og USAs tidligere president Donald Trump i Det hvite hus i mars 2019. Foto: JIM WATSON / AFP

Australsk studie: Disse landene har håndtert coronapandemien best og verst

Nærmere 100 land er blitt vurdert etter seks kriterier, deriblant bekreftede smittetilfeller, dødstall og testing.

Det er den ledende tankesmien Lowy Institute i Sydney i Australia som står bak rangeringen. Instituttet har vurdert nærmere hundre land i verden etter seks kriterier.

Disse er: bekreftede smittetilfeller, coronarelaterte dødsfall, smittetilfeller per million innbygger, dødsfall per million innbygger, andelen positive tester og antall tester gjennomført per tusen innbygger.

– Samlet sett viser disse indikatorene hvor godt eller dårlig landene har håndtert pandemien, står det i rapporten fra instituttet.

Hvert land er gitt en gjennomsnitts-score fra 0 til 100, basert på håndteringen de første 36 ukene etter at de fikk 100. bekreftede coronatilfelle.

Instituttet har også sett på beliggenhet, politisk system, befolkningsstørrelse og økonomisk utvikling i de ulike landene, for å prøve å finne ut av om dette kan ha betydning for hvordan landene har håndtert pandemien.

På toppen av rangeringen havner New Zealand, som i stor grad har holdt covid-19 på avstand med tidlige og strenge tiltak. Også Vietnam, Taiwan, Thailand, Kypros, Rwanda, Island, Australia, Latvia og Sri Lanka er blant landene som er rangert best.

Norge er rangert som nummer 18 i kåringen, like bak Finland. Danmark havner på en 23.-plass for sin håndtering, mens Sverige er nummer 37.

På bunnen av listen ligger Brasil, tett fulgt av Mexico, Colombia, Iran og USA.

Brasil har registrert mer enn 220.000 coronarelaterte dødsfall, og kun USA har flere dødsfall med over 430.000, viser VGs oversikt.

