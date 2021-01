TWITRER: Donald Trump har brukt mobiltelefonen hyppig til å tvitre de seneste årene. Foto: Alex Brandon / AP

Feilinformasjonen om USA-valget har stupt

Etter at Twitter og flere andre sosiale medier fjernet president Donald Trump fra sine plattformer har mengden feilinformasjon på nettet om påstander om valgjuks gått kraftig tilbake.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser analysefirmaet Zignal Lab til Washington Post.

Ifølge deres undersøkelser ble det publisert 73 prosent mindre feilinformasjon etter at kontoene til Trump og enkelte av hans støttespillere ble suspendert.

De faktiske tallene på hvor mange ganger feilinformasjon var en del av samtaler på et utvalg sider gikk fra 2,5 millioner ganger til under 700.000 ganger i uken etter at Trump 8. januar ble kastet ut av Twitter.

Totalt stengte Twitter 70.000 profiler som hadde forbindelser til de grunnløse og ofte ekstreme konspirasjonsteoriene spredt av QAnon-tilhengere.

Over 30.000 falske og misledende påstander

Helt siden før valget 3. november har Trump og hans støttespillere hevdet at valget kom til å bli, eller hadde blitt, utsatt for massivt juks til fordel for Joe Biden. Trump tok påstandene til en rekke domstoler i etterkant av valget.

Han kom ingen vei med dem. Det ble ikke lagt frem noen beviser som kunne omgjøre valgresultatet. Joe Biden var og er vinneren. Onsdag blir han innsatt som USAs neste president.

Tallene fra Zignal Lab viser hvilken makt sosiale medier har med tanke på spredning av informasjon. Og altså hvor godt egnet mange av disse plattformene er til å spre løgner.

les også USA-ekspert om Trump-utestengelsen: – Kanskje burde Twitter ha stoppet ham tidligere

Washington Post har en oversikt som viser at Trump har kommet med over 30.000 falske eller misledende uttalelser i sin presidentperiode. Mange av disse har han fortalt til de flere titalls millionene som fulgte ham på Twitter frem til han ble fjernet.

Den muligheten har han ikke lenger.

– Forsterker meninger

Kate Starbird ved Washington University forsker på feilinformasjon. Hun er ikke i tvil om at Twitter og andre selskapers handlinger utgjør en forskjell i en tid der hvem som helst kan spre nærmest hva som helst på internett. Med et potensiale for rask og omfattende viderespredning.

UTESTENGT: Bare 12 dager før hans tid i Det hvite hus var over mistet president Donald Trump tilgangen til Twitter. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

– Samlet vil de handlingene på kort sikt føre til betydelig redusert mengden feilinformasjon på internett. Hva som skjer på lang sikt gjenstår å se, sier hun.

Graham Brookie, som ledet Atlantic Councils Digital Frensic Research Lab som overvåker feilinformasjon på nett, er enig i at handlingene gjør det vanskeligere for dem som vil spre slikt å nå nytt publikum.

Han har likevel en advarsel.

– Det har også en tendens til å forsterke meningene til de som allerede sprer denne typen falsk informasjon.

Sent søndag kveld ble det klart at Twitter har suspendert kongresskvinnem Marjorie Taylor Greene sin twitterkontor. Hun har flere ganger uttrykt støtte til Trumps feilaktige påstander om juks. Hun har også flørtet med QAnon-konspirasjonsteorier.